streda, 16. september, 2026 |  Meniny má Ľudmila
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
16. sep 2026 o 14:55
Prečítané: 0x

Keď vláda chlasce vašu krv!

Neschopní a neschopnejší, nenažratí a ešte nenažratejší!

Matej Galo
Matej Galo Bloger
Keď vláda chlasce vašu krv!
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Úprimne sa pýtam, kam sme sa to dostali? A pravdepodobne sa to isté pýtate aj vy. Čo si už máme myslieť o dnešnej koalícii, keď sa jej vlastný nominant háda s vlastnou stranou? Oni si z nás naozaj robia srandu! Taraba sa hrá na obeť, SNS sa tvári, že ho nikdy nechcela, a Fico? Škoda rečí! No a potom sme tu my, občania, platci daní. Akurát že my tu platíme dane, aby to tu fungovalo, a nie na to, aby sa oni hádali jak malé rozmaznané decká a na podstatné veci kašľali! Žiaľ, oni to asi nechápu. Nechápu, pretože asi nemajú čím! No a toto je presne to, čo dokazuje, akí sú neschopní, to, čo ukazuje, že riešia len seba a nie podstatné problémy krajiny! Fuj!

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

No a potom tu máme rozkol medzi podivnou skupinou značky SMER a odpadlíkmi tejto skupiny, značky HLAS. Som si istý, že vy všetci viete, že rozpočet je základ fungovania štátu. Avšak pozor, vyzerá to tak, že to nevedia oni, členovia vyššie spomenutých skupín! HLAS robí šou, SMER ziape, že ho vydierajú, no a pre nás občanov? Najlepšie, aby sme držali huby a ďalej platili dane. Veď z čoho si budú kupovať haciendy, vily, drahé autá a podobne? Milí priatelia! Rodiny počítajú každé euro, ale taký Blaha? Tak taký Blaha, bojovník proti pravičiarom, si kúpil miliónovú vilu! Podnikatelia padajú na kolená, ale kamaráti okolo značky SMER? Tak tým sa vždy parádne darilo! A oni hrajú ich idiotské hry na starostlivých politikov? Odporný hnus!!!

SkryťVypnúť reklamu

Viete, ich nekonečné osobné konflikty Slovensku a jeho rozvoju nijako nepomáhajú. Nepomáhajú rodinám, nepomáhajú podnikateľom a nepomáhajú zamestnancom. Inými slovami, kašlú na bežných ľudí! Kašlú na vás! Kašlú na Slovensko! Toto mi asi uznajú všetci. Opravte ma, ak sa mýlim, ale nehovorili o tom, že chcú stabilizovať Slovensko? Udial sa presný opak! Nehovorili, ako je spoločnosť rozdelená na dva tábory a ako ich chcú spojiť? Veď oni rozdelili ešte aj samých seba! A nie to spojiť rozhádanú spoločnosť. Preboha! A opäť, my tu musíme platiť dane, kde mnohí makajú až do krvi, aby uživili rodiny a to tu fungovalo! A oni? Obrazne, oni si tú krv asi riadne vychutnávajú, normálne že ju až chlastajú! Priatelia, oni z vysoka kašlú na riešenia podstatných problémov, z vysoka kašlú na Slovensko a z vysoka kašlú na vás!

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

A ja sa pýtam, dokedy?

Matej Galo

Sloboda a Solidarita

Matej Galo

Matej Galo
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  71
    •  | 
  • Páči sa:  5 796x

Matej Galo študoval vo Veľkej Británii rozvoj podnikov a podnikateľského prostredia a medzinárodné obchodné právo. Je členom strany Sloboda a Solidarita kde patrí do odborných tímov, v ktorých sa podieľal na príprave volebných programov vo voľbách 2020 a 2023. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Všetky články
Lucia Nicholsonová

Lucia Nicholsonová

207 článkov
Martin Bača

Martin Bača

92 článkov
Marcel Rebro

Marcel Rebro

318 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

91 článkov
INESS

INESS

133 článkov
Dušan Koniar

Dušan Koniar

789 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu