Keď vláda chlasce vašu krv!

Úprimne sa pýtam, kam sme sa to dostali? A pravdepodobne sa to isté pýtate aj vy. Čo si už máme myslieť o dnešnej koalícii, keď sa jej vlastný nominant háda s vlastnou stranou? Oni si z nás naozaj robia srandu! Taraba sa hrá na obeť, SNS sa tvári, že ho nikdy nechcela, a Fico? Škoda rečí! No a potom sme tu my, občania, platci daní. Akurát že my tu platíme dane, aby to tu fungovalo, a nie na to, aby sa oni hádali jak malé rozmaznané decká a na podstatné veci kašľali! Žiaľ, oni to asi nechápu. Nechápu, pretože asi nemajú čím! No a toto je presne to, čo dokazuje, akí sú neschopní, to, čo ukazuje, že riešia len seba a nie podstatné problémy krajiny! Fuj!
No a potom tu máme rozkol medzi podivnou skupinou značky SMER a odpadlíkmi tejto skupiny, značky HLAS. Som si istý, že vy všetci viete, že rozpočet je základ fungovania štátu. Avšak pozor, vyzerá to tak, že to nevedia oni, členovia vyššie spomenutých skupín! HLAS robí šou, SMER ziape, že ho vydierajú, no a pre nás občanov? Najlepšie, aby sme držali huby a ďalej platili dane. Veď z čoho si budú kupovať haciendy, vily, drahé autá a podobne? Milí priatelia! Rodiny počítajú každé euro, ale taký Blaha? Tak taký Blaha, bojovník proti pravičiarom, si kúpil miliónovú vilu! Podnikatelia padajú na kolená, ale kamaráti okolo značky SMER? Tak tým sa vždy parádne darilo! A oni hrajú ich idiotské hry na starostlivých politikov? Odporný hnus!!!
Viete, ich nekonečné osobné konflikty Slovensku a jeho rozvoju nijako nepomáhajú. Nepomáhajú rodinám, nepomáhajú podnikateľom a nepomáhajú zamestnancom. Inými slovami, kašlú na bežných ľudí! Kašlú na vás! Kašlú na Slovensko! Toto mi asi uznajú všetci. Opravte ma, ak sa mýlim, ale nehovorili o tom, že chcú stabilizovať Slovensko? Udial sa presný opak! Nehovorili, ako je spoločnosť rozdelená na dva tábory a ako ich chcú spojiť? Veď oni rozdelili ešte aj samých seba! A nie to spojiť rozhádanú spoločnosť. Preboha! A opäť, my tu musíme platiť dane, kde mnohí makajú až do krvi, aby uživili rodiny a to tu fungovalo! A oni? Obrazne, oni si tú krv asi riadne vychutnávajú, normálne že ju až chlastajú! Priatelia, oni z vysoka kašlú na riešenia podstatných problémov, z vysoka kašlú na Slovensko a z vysoka kašlú na vás!
A ja sa pýtam, dokedy?
Matej Galo
Sloboda a Solidarita