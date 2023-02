Dúbravský mesačník 3

Na prvom zastupiteľstve po opätovnom zvolení sa nechal starosta Martin Zaťovič počuť, že nasledovný rok bude finančne veľmi náročný a nevie odhadnúť, ako bude nastavený rozpočet. Rozpočet 2023 už bol schválený na zastupiteľstve zo dňa 31.1.2023

Príjmová časť

V príjmovej časti sa nič zásadné nedeje. Kto očakával výpadky príjmov, tak sa mýlil. Bežné príjmy má Dúbravka naplánované na 19 647 000,-€, čo je o cca. 1 milión viac ako v roku 2022. Očakáva sa, že daňové príjmy budú o cca. 650 000,-€ vyššie. Podobne sa očakáva vyšší zisk z prenájmu majetkov (cca. +70 000 €). Vyššie príjmy chce mestská časť dosiahnuť aj zo zvýšenia príspevku rodičov na stravu v školských zariadeniach a na chod materských škôl (spolu +340 000,-€).

Vyššie budú aj kapitálové príjmy. Najviac sa očakáva v kapitálových transferoch zo štátneho rozpočtu, čo by malo byť viac o približne 2 milóny € a to z rezervného fondu. Celkový rozpočet bude mať na príjmovej strane 25 593 000,-€, čo je približne o 4 milióny viac ako v roku 2022.

Výdavková časť

Kým v príjmovej časti nenastáva panika, v časti výdavkov panika je veľká. Už prvý pohľad na faktúry, ktoré prišli na úrad v januári, musí robiť hlboké vrásky všetkým zodpovedným. Podľa môjho odhadu, keby celý rok šiel v podobných intenciách, ako v januári, tak mestskej časti sa zvýšia výdavky v hlavných položkách: teplo (cca. +300 000,-€), plyn (cca. +300 000,-€), elektrina (cca. +200 000,-€). Kde chce mestská časť šetriť? Je toto navýšenie pre mestskú časť likvidačné? Poďme sa lepšie pozrieť na výdavky v rozpočte na rok 2023.

Rozpočet na výdavkovej strane nevyzerá oproti minulým rokom veľmi zoškrtaný. Naopak nárast je skoro v každej položke. Dokonca aj v položke kapitálových výdavkov sa rozpočet ide zvýšiť a to až o 2 milióny. Takže kam idú investície?

Najväčšia kapitálová investícia 1500 000,-€ pôjde na zateplenie jednej zo škôl. Ktorá to bude, v rozpočte napísané nie je. Naopak, vie sa, že sa zateplia posledné nezateplené škôlky a to Damborského a Bazovského (180 000,-€). Má sa zrekonštruovať aj malá telocvičňa na Nejedlého (130 000,-€), začať s revitalizáciou školského ihriska na Beňovského (70 000,-€) a ďalších 200 000,-€ je plánovaných na investíciu do školských kuchýň a podobne. Rekonštruovať by sa mohla aj miestna knižnica, v rozpočte je na to cca. 200 000,-€.

Ktorá škola sa bude zateplovať? Bude to ZŠ Pri kríži, alebo niektorá iná? (zdroj: Matej Nagy)

Chystá sa aj investícia do domu kultúry. Má sa rekonštruovať Červená sála a má sa spraviť aj projektová dokumentácia na celkovú rekonštrukciu. Tiež sa má spraviť oprava strechy a zrekonštruovať sociálne zariadenia a ďalšie investície. Spolu asi 600 000,-€.

Do Domu kultúry Dúbravka sa bude investovať. Zatiaľ po čiastkach. (zdroj: Matej Nagy)

Veľkou investíciou by mala byť rekonštrukcia ulíc Pekníkova, Cabanova a Nejedlého. V rozpočte je 450 000,-€, ale z minulého roka vieme, že rekonštrukcia Hanulovej stála zhruba toľko, takže sa opraví iba jedna z vyššie menovaných komunikácií. 190 000,-€ sa chystá aj na pokračovanie realizácie pešej zóny.

Majú sa zachovať aj investície do detských ihrísk, tiež do nákupu vybavenia pre správu majetku, čiže celkovo to vyzerá, že šetriť sa nebude.

Kde sa ale šetriť bude? Ruší sa Dúbravská televízia s.r.o.. Má byť však zachovaný archív relácií, aj živé vysielanie zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Ruší sa aj autobus číslo 27. Podľa starostu naň mestská časť prispieva 75 000,-€ ročne, ale takú položku som v rozpočte nenašiel a nie je to ani medzi faktúrami.

Konečná pre linku 27. Pre údajný nedostatok zdrojov táto linka v Dúbravke končí. (zdroj: Matej Nagy)

Z toho, čo som napísal vyššie a vidím v rozpočte, nemám dojem, že by bolo málo zdrojov a že by boli náklady na energie likvidačné. Ak má pán prednosta, či starosta taký dojem, potom je na mieste otázka, prečo sa neuprednostňujú investície, ktoré by priniesli vyššiu úsporu v oblasti energetiky? Napokon napríklad o rekonštrukcii domu kultúry sa hovorilo v predvolebnej kampani v roku 2014, keď tieto investície boli výrazne lacnejšie.

Mestská časť však okrem šetrenia zvyšuje aj príjmovú časť a tou sú príspevky na chod materských škôl a stravovania žiakov.

VZN 1/2023 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Od 1.marca sa mení viacero príspevkov, ktoré budú hradiť rodičia detí navštevujúcich školy a škôlky. Mesačný príspevok na pobyt v materskej škôlke sa zvyšuje z 30,-€ na 60,-€ mesačne (starosta ešte počas rokovania upravil sumu z 50,-€ na 60,-€). Za družinu sa bude platiť 35,-€, oproti pôvodnej sume 22,-€. V školskej jedálni si rodičia priplatia o 2,-€ viac, čiže 12,-€ mesačne.

Ak by som si túto časť dovolil okomentovať, tak to bolo potrebné už dávnejšie, akurát sa mi vidí nešťastné, že suma sa nenavyšovala pomaly a nerástla povedzme s infláciou.

Zimná údržba po druhé

Firma, ktorá vysúťažila zimnú údržbu v Dúbravke v neskorom tendri, NOVA Facility opäť raz zlyhala. Sneženie, ktoré bolo v noci z 21.januára na 22.januára paralyzovalo Dúbravku. Na Plachého sa šmýkalo tak, že pluh sa šmýkal tiež. Viď foto.

Ale Plachého bola len čerešnička na torte. Neodrhnuté chodníky a komunikácie trápili Dúbravčanov ešte celý týždeň. Radi by sme ako občania vedeli, čo je vo veci. Možno drobný pohľad do zverejnenej zmluvy čosi napovie. Jediný veľký sypač vo vlastníctve firmy je IVECO. Unimog, ktorý sa skrížil na Plachého patrí firme KOSEC plus. Tá poskytuje aj ďalšiu techniku. Otázkou je teda manažment a vzťahy medzi NOVA Facility a firmou KOSEC plus. Z daného výpisu sa dá iba rozumieť, že samotná firma NOVA Facility má len drobnú techniku a teda ak im vypadne jeden veľký sypač, tak je otázka, či bude zrovna druhý od firmy KOSEC plus k dispozícii. Treba povedať, že IVECO som zatiaľ v Dúbravke nevidel. A otázkou je samozrejme aj personálne zabezpečenie, lebo na finstate má firma NOVA Facility len dvoch zamestnancov: NOVA Facility s.r.o. - historický názov: JEMORA s.r.o. - zisk, tržby, hospodárske výsledky a účtovné závierky (finstat.sk).

Vozidlá zimnej údržby. Výňatok zo zmluvy. (zdroj: Matej Nagy)

Harmincova stojí

Od Vianoc 2022 sa na Harmincovej nič nezmenilo. Práce stoja. Podľa facebooku mestskej časti Dúbravka: My sme sa pýtali hlavného mesta, ktoré cestu spravuje a rozširovanie Harmincovej zastrešuje.

Vo svojom stanovisku píše: „Na Harmincovej je potrebné spraviť stabilizáciu podložia, to je však teraz po dažďoch zvlhnuté a je potrebné, aby preschlo. Čakáme na lepšie meteorologické podmienky. Našťastie nemrzne, a teda v momente, keď preschne zemina do potrebnej hĺbky, sa práce opäť zintenzívnia.“

K posunu termínov vraj nepríde. V pôvodnom harmonograme sa vraj počítalo s tým, že v zimných mesiacoch príde k útlmu pracovnej aktivity. (19.januára 2023)

Harmincova bez pohybu robotníkov. (zdroj: Matej Nagy)

Začiatok prác bol podľa informácie k stavbe 9.septembra 2022 a v auguste 2023 to má byť ukončené. Nejde mi do hlavy jedna vec, prečo sa teda začínalo na jeseň, keď sa vedelo, že cez zimu bude mokré podložie a bude sa možno aj tri mesiace stáť? Prečo sa štart nedal na január 2023 a možno by sa to celé stihlo aj tak do augusta 2023. Kritika však smeruje aj bezpečnosti stavby: v tomto klzkom období je ešte veľké šťastie, že pri míňaní sa autobusov ešte žiadny neskončil prevrátený nabok v stavenisku. A tiež sa mi vidí neekonomické nechať značky, stroje, oplotenie niekde tri mesiace bez pohnutia. Takže sa nedivme, že dlhá výstavba sa rovná vysoká cena.