Airbnb sa konečne podarilo dostať z pandémie

Pred nástupom pandémie bola online platforma Airbnb úspešná a zažívala rýchly rast, no po zave-dení obmedzení v cestovaní sa dostala do ťažkostí. Avšak, momentálne nabrala druhý dych a to sa odráža aj v oživení hodnoty jej akcií.

Cesta k rastu bola dlhšia, ako mnohí dúfali

Airbnb, ktorá poskytuje ubytovacie služby cez online platformu v viac ako 220 krajinách sveta, sa po pandémii nachádza v dobrom postavení, kde môže opäť začať svoj rast a rozvoj v oblasti cestovného ruchu. Svoj biznis postavila na gig ekonomike, ktorá sa vyznačuje krátkodobými zmluvami alebo prá-cou na voľnej nohe. Pre rok 2023 očakáva nárast počtu zamestnancov v rozmedzí 2% až 4% v po-rovnaní s nárastom na úrovni 11% v minulom roku. Airbnb sa po pandémii spamätala dobre a v roku 2022 dosiahla rekordný štvrtý kvartál s medziročným rastom príjmov o 24% na 1,9 miliardy dolárov. Na tom sa podieľal zvýšený počet pobytov a zážitkových služieb, ktoré sprostredkuje nad rámec uby-tovania. Cestovanie cez hranice v 4. štvrťroku 2022 medziročne vzrástlo o 49%, pričom najvýraznejší rast bol zaznamenaný v ázijsko-tichomorskom regióne. Počet ponúk inzerovaných na Airbnb dosiahol celkových 6,6 milióna, čo predstavuje nárast o 900-tisíc ponúk oproti minulému roku. Taktiež k zisku prispelo zrušenie opatrenia, ktorým Airbnb v čase pandémie zaručovalo plnú refundáciu ubytovania.

Akcie boli ako hojdačke, aktuálne sa stabilizovali

Dňa 10. decembra 2020 sa spoločnosť Airbnb dostala na burzu a v prvý deň obchodovania sa cena akcií zvýšila o 112 percent na 149 USD oproti upisovacej cene 68 dolárov. Počas nasledujúcich šies-tich mesiacov sa akcie pohybovali až cez hranicu 200 USD, no neskôr klesli. Medzi marcom a júnom 2022 akcie stratili takmer polovicu svojej hodnoty a klesli na 90 USD. Aktuálne sa akcie obchodujú za približne 118 USD. Analytici predpokladajú, že mediánová cieľová hodnota Airbnb môže dosiahnuť 142 USD, pričom optimisti hovoria o raste až na 165 USD a pesimisti na poklese na 98 USD. Tento odhad naznačuje potenciálny nárast o 19,91% v porovnaní s poslednou odhadovanou hodnotou.

Výkonnosť akcií spoločnosti Airbnb od vstupu na burzu (zdroj: Zdroj: Google; Analýza: Matúš Mahút-InvestaGO)

V budúcnosti by cenu akcií spoločnosti Airbnb mohol ovplyvniť aj náhly nárast cien nehnuteľností z uplynulých dvoch rokov. Napriek tomu, že rast cien nehnuteľností medzičasom spomalil v dôsledku rastúcich úrokových sadzieb, ubytovanie sa stalo v poslednej dobe drahšie. Toto by mohlo byť pre Airbnb príležitosťou na zvýšenie zisku. Online platforma totiž ponúka lacnejšie a súkromnejšie ubyto-vania ako penzióny a hotely, a tak je pravdepodobné, že cestujúci v roku 2023 budú hľadať ubytova-nie za nižšie ceny, aby ušetrili peniaze.

Airbnb ako súčasť investičného portfólia?

Pomimo niekoľkých právnych sporov s inými technologickými platformami, Airbnb sa v roku 2022 v porovnaní s ostatnými vysoko hodnotenými platformami dobre drží. Uvažuje o spustení kryptome-nových platieb, ktoré už užívatelia požadovali na Twitteri, ako aj o využití umelej inteligencie. Podľa CEO spoločnosti Briana Cheskyho, by umelá inteligencia mohla pomôcť efektívnejšie spracúvať osob-né údaje používateľov. Rovnako sa predpokladá, že Airbnb by mohla zlepšiť monetizáciu svojich slu-žieb, ale podrobnosti o tom nezverejnila.

Všeobecne sa predpokladá, že akcie Airbnb zostanú v roku 2022 stabilné a je nepravdepodobné, že by klesali. Keďže spoločnosť už prekonala najväčšie prekážky, ktorými boli obmedzenia spôsobené pandémiou COVID-19 v uplynulých troch rokoch, nebráni jej to v ďalšom raste. V kombinácii s tech-nologickými vylepšeniami by Airbnb mohla mať slušný potenciál rastu.