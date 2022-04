Neznámi autori Wikipédie

Wikipédia si za vyše 20 rokov svojej existencie vydobila pevné miesto na internete. Vo výsledkoch vyhľadávania v Google a iných vyhľadávačoch sa štandardne umiestňuje na prvých priečkach pre kvantum výrazov. V mysliach ľudí zase kraľuje ako miesto, kde sa dozvedia to čo chcú alebo potrebujú (ak nie v jednom jazyku, tak v niektorej z troch stoviek jazykových verzií). A, samozrejme, študenti ju mimoriadne oceňujú keď sa chcú dovzdelať pri písaní domácich úloh 😏

Toto množstvo užitočného obsahu však nevzniklo za noc a ani samo od seba!

Wikipédii trvalo dlhých 20 rokov, kým sa dostala do svojho súčasného stavu. Slávnou a široko používanou je však už dlho. Pamätám, že sa ľudia pred dávnymi rokmi nadchýnali, že na anglickej Wikipédii je už skoro všetko. Vtedy mala len niečo okolo 30 000 článkov. Pre porovnanie, slovenská Wikipédia má momentálne 8-krát viac článkov a denne pribúdajú nové. Kto však Wikipédiu píše? Zbežne som to priblížil v tomto krátkom videu 👇

(Oprava: Wikipédia a jej sesterské projekty sú najnavštevovanejšie neziskové webové stránky.)

Áno, je to tak - Wikipédiu píšu dobrovoľníci! Nestojí za ňou žiadna redakčná rada, nemá svojho šéfredaktora a ani korektora (aj keď ten by sa niekedy zišiel 🙄). Sú to hlavne ľudia, ktorí poznajú svoj odbor, mesto alebo koníček - a chcú sa o tieto vedomosti podeliť s celým svetom. Prečo? Každý má na to svoj vlastný dôvod. Medzi časté však patrí snaha podporiť vzdelanosť spoločnosti, oslobodiť sa od zväzujúcich autorskoprávnych licencií a vytvoriť slobodnejšiu spoločnosť, vrátiť Wikipédii to čo si od nej požičali počas štúdia, prípadne prostý (a veľmi častý) dôvod - samotná radosť z písania o svojej obľúbenej téme.

Redaktora Wikipédie na ulici nespoznáte (aj keď ste okolo niektorého pravdepodobne už prešli). Ako dobre viete, články nie sú podpísané a nemajú u seba vysmiatu fotku autora, preto bežný návštevník nevidí, kto ich napísal. (v histórii článku sú však všetci autori uvedení a môžte si ich prezrieť kliknutím na tlačidlo "Zobraziť históriu" nad každým článkom - ale ruku na srdce, spravili ste to niekedy?) Navyše, na bežnom článku spolupracujú viacerí redaktori; nezriedka dokonca pár desiatok. Popravde, chce to istý typ človeka, ktorý je ochotný venovať stovky hodín svojho voľného času pre vzdelanie iných, ktorí ani nevedia kto im pomohol.

Týmto článkom preto venujem uznanie kolegom z Wikipédie (a jej sesterských projektov), ktorí sa rozhodli byť takýmito usilovnými včielkami a pomáhať vo vzdelaní a raste všetkým ľuďom, ktorí o to stoja!