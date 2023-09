Ako pozitívne zmeniť život 1 miliónu ľudí?

Aké návrhy majú v programoch potenciál zmeniť život 1 miliónu ľudí?

Ak by som bol politik, nechcel by som ísť do politiky blabotať o všetkom, chcel by som mať jednu-dve konkrétne témy, ktoré chcem vyriešiť. Ak by to tak bolo, vyberal by som si tie, ktoré vedia ovplyvniť pozitívne život aspoň 1 mil. ľudí. Politik však nie som, som len analytik a bloger na blogu OPolitike, a v nasledujúcich riadkoch by som preto chcel vytiahnuť podľa mňa 9 najzaujímavejších riešení z programov strán, ktoré sú mi svetonázorom blízke.

Mojich top 9 návrhov/ priorít strán Progresívne Slovensko, Demokrati a SaSka:

Jadro na prvom mieste (Sloboda a Solidarita, Ekonomické rezorty: Energetika) - dlho sme podceňovali energetickú samostatnosť a spoliehali sa pri výrobe, v silne priemyselnej krajine, na energii z fosílnych palív z Ruska. Jedine atómová energia však dokáže bez emisií zabezpečiť lacnú a stabilnú elektrickú energiu pre domácnosti a priemysel. Jej rozvoj je kľúčová otázka pre rozvoj Slovenska, a veľmi ma teší, že sa na nej zhodnú všetky mne blízke politické strany.

10/10 Novelizácia legislatívy o voľbách (Progresívne Slovensko, Kapitola Obrana Demokracie) - volebný zákon naozaj dokáže ovplyvniť veľký počet ľudí. Za posledné desaťročie sa z neho stal trhací kalendár, a voľby premenili osobné firmo-strany na cirkus. Obchádzanie pravidiel volieb pre koalície, netransparentnosť pri financovaní kampaní, nejasné pravidlá na kampaň na internete, nemôžnosť hlasovať mimo sídla bydliska pri konkrétnych typoch volieb.

9/10 Investičný fond zdravotníctva pre financovanie projektov (Demokrati, Zdravé Slovensko) - tieto projekty nemusia byť ziskové, ale ak sú dôležité pre zdravotnú starostlivosť, určite by mal existovať mechanizmus ako ich financovať. A investičný fond je určite tým nástrojom, ktorý trhovým spôsobom má potenciál riešiť problém s nákladmi na zdravotnú starostlivosť aj v sektoroch, kde nemôžeme čakať, že bude vedieť alebo môcť na pacientoch zarobiť na svoju prevádzku. Môže sa jednať o ojedinelé choroby či starostlivosť o pacientov ŤZP, bez ktorej by určite zdravotná starostlivosť nebola poskytovaná všetkým bez rozdielu.

10/10 Zjednodušenie, zrýchlenie a zefektívnenie eurofondov (Sloboda a Solidarita, Ekonomické rezorty: Eurofondy) - peniaze z EU určené na rozvoj oblastí a sektorov sú už roky neefektívne prerozdeľované. Môže za to nepripravenosť žiadajúcich podávať projekty, ktoré by mali šancu na úspech, ale rovnako tak aj nedôvera úradníkov v centralizovanom štáte a príliš detailne nastavené byrokratické pravidlá. Iba zjednodušením tohto systému môžeme pomôcť ľuďom čerpať peniaze na svoje projekty, ktoré Európska Únia veľmi rada podporí, pokiaľ v nich vidí pridanú hodnotu. Zmeny však musíme začať robiť najmä na úrovni prerozdeľovania.

8/10 Elektronická zbierka judikátov súdov (Progresívne Slovensko, Kapitola Spravodlivosť) - ak by niečo naozaj uľahčilo život miliónu ľudí, bude to sprehľadnenie práva na Slovensku. Až príliš často sa totiž stretávame s tým, že každý súd sa rozhoduje, inak ako iný, a to v rovnakých prípadoch. Kde jeden vidí trest na 15 rokov za korupciu, iný vidí podmienku. A naopak, za zeleninu pre úradníka dostanete vyšší trest ako za zneužitie právomoci verejného činiteľa.

Vytvorenie registra lobistov (Demokrati, Spravodlivé Slovensko - Etická infraštruktúra) - tu musím priznať, že ide o moju srdcovku. Lobing nie je nič temné a nezákonné, v zahraničí funguje ako súčasť demokracie aj najviac rozvinutých štátov. Na Slovensku však máme problém s jeho transparentnosťou. Neexistuje centrálny register lobistov a ich organizácii, neexistujú pravidlá pre stretávanie sa s verejnými činiteľmi, neexistujú záznamy o stretnutiach. Verejnosť má potom oprávnene dojem, že politiku tu nerobia politické strany v prospech ľudí, ale v prospech akejsi záujmovej skupiny. So záujmami však treba vyjsť na svetlo, pre dobro nás všetkých.

10/10 Štát v mobile (Progresívne Slovensko, Kapitola Spravodlivosť) - pre ľudí, čo musia často vybavovať dokumenty na úradoch, je štát v mobile určite riešenie, ktoré dokáže radikálne a pozitívne zmeniť život ľudí. Samozrejme, nesmieme zabúdať a úplne zabudnúť ani na ľudí, ktorí nemôžu a nevedia používať najdrahšie technologické zariadenia, a zachovať prístupnosť všetkých služieb aj osobne a papierovo. Inak vybudujeme služby len pre tých, ktorí na to majú, a to nie je rovnosť.

8/10 Poriadok v pozemkových právach (Sloboda a Solidarita, Ekonomické rezorty: Pôdohospodárstvo) - Slovensko má ako dedičstvo po feudálnych štátoch na jeho území (Uhorsko + Rakúsko-Uhorsko neskôr), neuveriteľne rozbité vlastníctvo pôdy, aj vďaka spôsobu dedenia. Do tohto gulášu pozitívne neprispeli ani arizačné zákony slovenského štátu ani komunistické vyvlastňovanie po Druhej svetovej vojne. Na nápravu v oblasti pozemkových práv, ich zjednodušenie a skonsolidovanie čaká Slovensko od svojho vzniku.

10/10 Verejné výberové konania na prokuratúru (Demokrati, Spravodlivé Slovensko - Prokuratúra) - verejné výberové konania na pozície, ktoré koncentrujú také obrovské množstvo moci ako prokuratúra je určite krok smerom k väčšej spravodlivosti, aj v dôvere spravodlivosť na Slovensku. Mnohými štúdiami je potvrdené, že otvorené výberová konania zvyšujú dôveryhodnosť aj kvalitu inštitúcií. Bez dôvery v právny štát sa naozaj nezaobídeme.

Nepremeškajte možnosť voliť dobré riešenia už 30. septembra 2023

Toto je 9 opatrení, ktoré majú potenciál pozitívne ovplyvniť život aspoň 1 milióna ľudí. Majú ich v programoch strany SaSka, Progresívne Slovensko a Demokrati, a ani jedno z opatrení nepatrí svojou komplexnosťou medzi jednoduché riešenia, ktoré sa zrodia zo dňa na deň. Databázy musia byť navrhnuté a budované skúsenými ľuďmi z IT, registre musia byť spravované schopnými ľuďmi, ktorých musí niekto najať, vybrať, vyškoliť a zaplatiť. Legislatívne návrhy o voľbách, lobizme a pozemkoch musia byť prediskutované z rôznych strán, aby zmeny nevytvorili priestor pre obchádzanie a zneužitie.

Dobré riešenia však naozaj sú na dosah ruky. Stačí si ich zvoliť do parlamentu už o pár dní. Voľte správne.