Otvorený list bratislavskému regionálnemu hygienikovi a hlavnému hygienikovi.

Som v maturitnom ročníku a o necelé štyri mesiace ma čaká skúška, ku ktorej smeroval môj trinásťročný vzdelávací proces. Rád by som poukázal na situáciu tohtoročných maturantov. Od prvého zatvorenia škôl v marci 2020 sme päť mesiacov strávili v škole, štyri mesiace na prázdninách a dvanásť mesiacov doma na online výučbe. Myslím si, že každý kto strávil čo i len týždeň na online výučbe, pochopil, že to nie je adekvátna náhrada prezenčnej výuky. Na dištančnom vzdelávaní žiaci strácajú motiváciu učiť sa a nedostatok kontaktu s rovesníkmi im spôsobuje sociálne aj psychické problémy.

Mnohé krajiny pochopili, že zatvárať školy nie je riešením. Rakúsko zaviedlo tvrdý lockdown, školy nechali otvorené a napriek tomu im za desať dní sedemdňová incidencia na 100 000 obyvateľov klesla o 30%. Aj Svetová zdravotnícka organizácia dlhodobo tvrdí, že zatváranie škôl nemá výrazný vplyv na spomalenie šírenia vírusu. No na Slovensku je situácia iná a školy sa začali plošne (v niektorých okresoch dokonca na dobu neurčitú) zatvárať.

V Bratislavskom kraji, v ktorom sa nachádza aj gymnázium, ktoré navštevujem, je najvyššia miera vakcinácie zo všetkých krajov. Zaočkovaných je viac ako 70% pedagógov a vyše 60% ľudí nad dvanásť rokov. Celý rok sme počúvali heslá ako ,,Vakcína je sloboda” alebo ,,Vakcína je víťazstvo”, no nakoniec sa ukázalo, že medzi plne zaočkovaným a nezaočkovaným kolektívom sa rozlišuje naozaj minimálne.

Vy, pán Mikas, ste sa vyjadrili, že neexistuje trieda, ktorá by nemala problém s nákazou. Moja trieda má tridsaťtri žiakov a tridsaťjeden z nich je zaočkovaných. Od začiatku školského roka sme mali dvoch pozitívne testovaných, ktorí okamžite išli do karantény a nám ostatným bolo umožnené uplatniť si podľa Školského semaforu MŠVVaŠ výnimku z karantény. K žiadnemu šíreniu už následne nedošlo. Tieto opatrenia sa vo viacerých prípadoch ukázali byť dostačujúce, ak je efektívne kontrolované ich dodržiavanie.

Vy ste však rozhodli, že takmer plne zaočkovaná trieda tvorí pre spoločnosť väčšie riziko ako nezaočkovaní, ktorí môžu do práce chodiť so sedem dní starým antigénovým testom. Prečo by nemohla rovnaká podmienka platiť pre nás, študentov? Prečo by sme nemohli my, ktorí aj keď nebodaj ochorieme, tvoríme oveľa menší nápor na zdravotníctvo ako zvyšné vekové kategórie, nastúpiť do škôl pod podmienkou negatívneho testu? Dokonca aj keby sa medzi nami vírus rozšíril, je veľmi nepravdepodobné, že by zdravotníctvo zaťažili naši rodičia, z ktorých drvivá väčšina je sama zaočkovaná. Taký rozdiel v prístupe pôsobí dojmom, že naše vzdelanie a naša budúcnosť sú menej dôležité než zachovanie prevádzky montážnych dielní.

Stále nám tvrdia, že maturity tento školský rok prebehnú. A ja sa pýtam - ako má človek, ktorý ide maturovať z chémie zložiť skúšku, keď mu nebolo umožnené vyskúšať si pokusy, ktoré sú jej súčasťou? Ako má zmaturovať študent, ktorého učiteľ nebol schopný efektívne odučiť online hodiny a tak svoj maturitný predmet v podstate nemal? Ako má zmaturovať človek, ktorý nemá prístup k internetu a posledné dva roky mu nebolo poskytované takmer žiadne vzdelanie?

Prosím Vás, aby ste prehodnotili svoje rozhodnutie a dali nám možnosť dôkladne sa s pomocou našich učiteľov pripraviť na maturitu.

S úctou,

Maximilián Kubík

Gymnázium Grösslingová,Oktáva

PS:K listu sa pripojilo 16 študentov Gymnázia Grösslingová