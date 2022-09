Počas pandémie Covid-19 prevládal slogan: Vyvetrajte, otvorte všetky okná a dvere! Teraz, v období energetickej krízy, vlády radia všetko pozatvárať.

Začal to nemecký minister hospodárstva Robert Habeck. Už v apríli radil občanom, aby šetrili energiou, aby sa krajina stala menej závislou od ruského dovozu. "Jazda na bicykli štve Putina," hovoril Habeck Nemcom. Dochádzajúcim za prácou odporučil, aby sa vrátili do home-office, ako počas pandémie. Predovšetkým požiadal všetkých, aby prispeli svojou časťou, lebo je to veľký spoločný projekt.

Federálna ministerka životného prostredia, dopravy, energetiky a komunikácií vo Švajčiarsku Simonetta Sommarugaová(62) prehovorila o potrebe šetriť vo všetkých oblastiach každodenného života v súvislosti s vládnou kampaňou zameranou na boj s energetickou krízou. Aj bohaté Švajčiarsko sa totiž musí uskromniť. „Energie je málo. Neplytvajme,“ nabáda slogan občanov.

Simonetta Sommarugaová vysvetľuje, ako prečkať zimu s menšou spotrebou energie. Kritiku kampane na úsporu elektriny odmieta. Ministerka chce v týchto dňoch ukázať súkromníkom a firmám, ako môžu počas energetickej krízy šetrne využívať zdroje. "Menej kúrte, vypnite všetky spotrebiče a svetlo, menej chlaďte chladničku."

Veľkú pozornosť ministerka vyvolala až svojou poslednou radou: "Sprchujte sa spoločne a ušetríte."

Týmto odporúčaním sa okamžite začali baviť Švajčiari na sociálnych sieťach. Sprchovanie nazvali ekonomickým aktom udržiavania vzťahov.

V ženskom magazíne "Femina" vyšiel ironický stĺpček, podľa ktorého by sa tiež ľudia mali hneď ráno oddávať milovaniu, aby sa vo svojich chladných spálňach nejako zahriali. Po spoločnej sprche sa vydajú ruka v ruke pešo do práce, zatiaľ čo ich auto či skúter zostanú v garáži. „Ministri sa snažia riadiť naše súkromné ​​životy a to až k tým najtriviálnejším detailom,“ kritizuje autorka textu Géraldine Savary.

Sommarugaová preto neskôr v rozhovore pre "Tages-Anzeiger" dodáva, že mala na mysli mladšiu populáciu: "Viem, že sprchovanie pre dvoch od určitého veku už nie je pohodlné pre každého." Mnohí sa pobavili. Ministerka však zdôrazňuje, že návrh je myslený vážne. Ona sama už za prvý týždeň, čo kampaň beží, zmenila svoje správanie. „Milujem vlnené ponožky, stále ich nosím. Nevykurujem spálňu. Lepšie je spať vo dvojici!“ vyhlásila tiež. „Stala som sa dôslednejšíia, napríklad pri vypínaní svetiel. Tu vo Federal Palace North dôsledne odvzdušňujeme ohrievače,“ hovorí. Vo všetkých kanceláriách máme rozvodky. Moji ľudia môžu odpojiť všetky svoje zariadenia od siete stlačením tlačidla."

Sommarugaová odmieta kritiku, že kampaň prišla príliš neskoro. „Naša kampaň prišla presne v správnom čase. Ľudia sa vrátili z dovolenky. A čoskoro začne vykurovacia sezóna.“

Energetická transformácia prebieha vo Švajčiarsku príliš pomaly. Ukazuje to štúdia BKW. Prechod na alternatívne zdroje energie je pre Švajčiarov príliš pomalý. Začína byť zima a tma .Švajčiarske dovolenkové apartmány sú obrovskými žrútmi energie. Zatiaľ to ale vraj nie je problém pre federálnu vládu. "Trvalo to mesiace, aby sme sa čo najlepšie pripravili na zimu. S dodatočnými rezervami a zábezpekami v energetickom sektore. Ale áno, je to náročné obdobie pre každého. Rusko vedie energetickú vojnu proti Európe a tým aj proti Švajčiarsku,“ hovorí Sommarugaová.

Ešte chcem dodať, že Švajčiarsko je propagátorom v šetrení energiou zrejme aj v tom, že už v roku 1985 sa jedna z vládnych brožúr zmienila o spoločnom umývaní. „Menšie plytvanie, dvojité potešenie,“ vábil vtedajší slogan.

