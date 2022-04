Konanie dobra pre dobro. „Zrniečka pre sny“

Osobnosť každého z nás sa formuje po celý život. Ovplyvňuje nás naše každodenné správanie. Naše reakcie na vzniknuté situácie, postoje k rozličným udalostiam, myslenie a činy. Deti sú ako pH papieriky s hodnotou sedem. Neutrálne. Nepoškvrnené. Ich rodičia, okolie a spôsob života ovplyvní, či sa zafarbia jasnými farbami.

Často sme presvedčení, že človek nie je schopný konať dobro len tak, bez motivácie ukázať sa „ako človek, ktorý pomáha“. Nedokážeme uveriť tomu, že koná tieto skutky kvôli tomu, aby nechcel protislužbu alebo odmenu za to, že tak koná. Tou odmenou má byť nejaká forma očisty či uznanie spoločnosti a tá magická formulka - je to dobrý človek.

Materinská láska sa mi ukázala ako najkrajší prejav konania nezištného dobra. Nemyslím si, že moja mama očakávala na oplátku niečo odo mňa.

Pod vplyvom rôznych životných skúseností som začala i ja okolo seba vnímať konanie nezištného dobra.

Moja dcéra sa aktívne zúčastnila „Behu nádeje – Kráčaj a behaj s úsmevom", jednej z akcii, ktorú organizuje občianske združenie(OZ) "Zrniečka pre sny/Seeds For Dreams".

Zakladateľka OZ Zrniečka pre sny Katarína Beranová so svojimi deťmi (zdroj: https://www.zrniecka-pre-sny.sk/)

Dušou „Zrniečok pre sny“ so sídlom v Považskej Bystrici je Mgr.Katarína Beranová, ktorá združenie založila spolu so svojou dcérou. Prostredníctvom jeho dobrovoľníckej činnosti zúročuje svoje telovýchovno-pedagogické vzdelanie, životné skúsenosti, šírenie spolupatričnosti a ľudskosti. Je príkladom toho, že človek koná dobré skutky bez toho, aby očakával uznanie. Svojím entuziazmom šíri túto pozitívnu vlnu cez ľudí, sponzorov a dobrovoľníkov všetkým, ktorí pomoc a solidaritu potrebujú.

OZ zastrešuje rôzne vlastné projekty. Športovými podujatiami, podporou školami organizovaných olympiád a športových dní, sa môžu aktívne podieľať deti, mládež a dospelí na vlastnom formovaní a rozvíjaní tela a ducha /kalokagatia/. Športom sa im otvára obzor do budúcnosti ,aby mohli svoj talent ďalej rozvíjať. A možno sa im splní ich životný sen byť úspešným športovcom. Výťažok z pretekov alebo iného športového podujatia vždy ide víťaznej škole na zakúpenie učebných pomôcok pre telesnú výchovu.

Ďalej sa venujú a pomáhajú deťom z rodín v hmotnej núdzi v projekte "Obdarovacie vianočné stromčeky". Obyvatelia alebo zamestnanci firiem dobrovoľne pripravia vianočné darčeky pre deti, ktoré to najviac potrebujú. Sny týchto detí sa stávajú (nielen) na Vianoce skutočnosťou. Potravinové balíčky poskytujú týmto rodinám i počas veľkonočných sviatkov. A tiež v akcii - "Odovzdané a rozvezené potraviny" pre rodiny s deťmi, ktoré to potrebujú najviac – a to aj v priebehu celého roka. Rozsiahla bola i zbierka potravín, drogérie a zdravotníckeho materiálu na pomoc pre ukrajinských občanov.

Obsahom a náplňou činnosti skrášľovania verejných priestranstiev je svojpomocná úprava a výsadba záhonov (semená, trávy, okrasné rastliny, kvety, ...), kruhových objazdov, zanedbaných plôch, detských ihrísk, nehostinných zákutí, ostrovčekov dopravných uzlov, plôch, ku ktorým sa nikto nehlási, zanedbaných podchodov, súťaž o najkrajší balkón, záhradku a predzáhradku.

Tiež sa podporujú jednotlivé projekty a nápady mládeže pri skrášľovaní okolia, na ktorých pracovali samostatne a plnili si tak svoje sny, aby žili, učili sa, pracovali a oddychovali v príjemnom prostredí pod názvom projektu "Za krajšiu Považskú Bystricu".

"Zrniečka pre sny" sú jedným kúskom do skladačky, ktorá ukazuje, že človek koná dobré skutky zo 💝.

Nuž, stačí iba otvoriť oči a vnímať i to pozitívne, to krásne okolo nás. Nezištné dobro existuje a myslím si, že Kant mal teda pravdu.

