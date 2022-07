Návrh "Božieho grantu"

Od: flowingbeardguy@yahoo.com

Komu: info@nsf.gov

Dátum: 8. august 315 000 pred n. l., 13:13 hod.

Predmet: Návrh grantu

Vážená Národná vedecká nadácia,

moje meno je Boh Všemohúci, Tvorca Neba a Zeme, zakladateľ spoločnosti - Riešenie vývoja druhov, spol. s.r.o. Žiadam o jednorazový grant vo výške 50 000 dolárov na pomoc pri vytvorení nového, dvojnohého, väčšinou bezsrstého, dosť páchnuceho cicavca. Táto forma života, schopná jazykovej komunikácie aj tanca salsy, bude predstavovať odvážny odklon od trilobitov, dravcov a vážok s dvojmetrovým rozpätím krídel, ktoré obývali zemeguľu v minulých tisícročiach.

Čo odlišuje tento nový organizmus? Pre začiatok bude fyzicky deficitný prakticky vo všetkých smeroch. Príliš pomalý na to, aby predbehol väčšinu predátorov a príliš slabý na to, aby porazil ostatných.

Možno sa spýtate, či toto nové stvorenie vôbec prežije. Dobrá otázka. Ako protiváhu k nespočetným telesným nedostatkom, ktoré tento druh bude mať, plánujem použiť vaše grantové peniaze na vývoj sofistikovaného výpočtového orgánu hlavy nazývaného „mozog“. Ale nie hocijaký mozog! Nebude vari veľký ako vlašský orech, regulujúci dýchanie, kakanie a to je všetko? Nie, tento mozog umožní cicavcom vyrábať pasce, zbrane, oblečenie, prístrešky – čokoľvek, čo ich udrží nažive dostatočne dlho na to, aby sa rozmnožili, než podľahnú jednej z 32 048 395 981 422 vecí, ktoré som navrhol na ich reguláciu.

Ale tieto cicavce nestrávia všetok svoj čas snahou o čo najviac sexu, než zomrú. Vo voľných chvíľach im ich mozog umožní vykonávať úplne novú kognitívnu funkciu, ktorú nazývam „premýšľanie o veciach“, čo v zriedkavých prípadoch povedie k oslnivému prelomu „objavov a vynálezov“. Poézia haiku, kvantová fyzika, elektrické zubné kefky, abstraktný expresionizmus, lávové lampy – obloha je limit! Tieto nové cicavce by dokonca mohli postaviť niekoľko chrámov a uctievať ma.

Samozrejme, žiadny projekt nie je bez rizika. Aj keď mozog poskytne týmto novým organizmom rôzne vznešené vymoženosti, existuje veľa potenciálnych úskalí. Úzkosť, depresia a neistota môžu kedykoľvek zaplaviť ich mozog.

Aj sebanenávisť je zanedbateľná v porovnaní s tým, čo by sa im mohlo stať. Faktom je, že ak tieto cicavce nenaprojektujem dokonale, môžu si spôsobiť vlastné vyhynutie. Vážne – keď vynájdu „koleso“, nebude to dlho trvať, kým budú spaľovať fosílne palivá a rozdeľovať atóm. Preto žiadam päťdesiattisíc dolárov. Akákoľvek menšia suma by ma prinútila značne obmedziť výdavky, čo by viedlo k vývoju mozgu, ktorý síce má znalosti na vývoj úžasných technológií, ale nie múdrosť na to, aby to robil zodpovedne.

Od: info@nsf.gov

Komu: flowingbeardguy@yahoo.com

Dátum: 10. august 315 000 pred n. l., 14:20

Predmet: Re: Návrh na grant

Ďakujeme za váš návrh, pán Všemohúci. Sme pripravení ponúknuť štyritisíc dolárov.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od: flowingbeardguy@yahoo.com

Komu: info@nsf.gov

Dátum: 10. august 315 000 pred n. l., 14:23

Predmet: Re: Návrh na grant

Obchod! Nič extra.