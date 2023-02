Vdýchava drevu nový život a dušu

Korunou konania skutočného dobra je nezištnosť, čiže konanie dobra pre dobro samotné. Bez nejakých postranných úmyslov.Dovolím si úprimne povedať, aby to nevyznelo ako klišé, že takýmto človekom je umelecký rezbár-samouk Milan Krajňák, ktorého neskrotná túžba tvoriť, prináša ovocie v podobe veľkých aj malých diel z dreva. Pochádza z Nižného Hrušova v okrese Vranov nad Topľou na Východnom Slovensku. Je autorom prekrásnych nadrozmerných drevených súsoší a solitérov, pri ktorých vyrezávaní hľadá inšpiráciu v odbornej literatúre, no pomáha si aj vlastnou fantáziou. Svoje diela draží na aukciách a získané prostriedky používa na charitu. Do tajov rezbárstva zaúča i nadaných mladých Rómov.

(zdroj: Milan Krajňák)

"Keď ma pochytia pochybnosti, či vôbec existuje niečo potom, keď zomrieme, vtedy sa pozriem na týchto anjelov. Vtedy si uvedomím, že toto nie je vari možné, aby to urobil človek ako som ja sám. Áno, robili to moje ruky, ale citim, že ich viedla vyššia moc a aj dnes mi vyhŕkli slzy od dojatia, neviem čim som si zaslužil taký dar. Ale vďaka týmto darom vám chcem povedať, že nech sa stane čokoľvek, nestrácajme nádej a vieru v dobro, veď nie sme tu večne. Preto sa ľúbme, tolerujme iné názory a odpúsťajme si. Iba lásku, ktorú rozdáme zase dostaneme. Lebo nie slová, ale naše skutky sú laska", hovorí Milan.

(zdroj: Milan Krajňák)

Jeho sochy anjelov poznajú nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Exprezident Andrej Kiska nimi obdarúval oficiálne zahraničné návštevy alebo boli venované do nemocníc."Choré deti, to je to, čo ma trápi azda najviac na tomto svete, " hovorí rezbár Milan, "neviem im pomôcť ináč, tak im chcem pomôcť aspoň cez týchto anjelov. Anjeli sú symbolom nádeje, preto sme sa rozhodli, že ich vyrobíme aj pre ďalšie nemocnice."

(zdroj: Milan Krajňák)

Jednu z jeho sôch dostal do daru, prostredníctvom mesta Košice, Sv. Otec pápež František. Zdobí vonkajšie priestory pri Bazilike sv. Petra vo Vatikáne.



(zdroj: Milan Krajňák)

Je to táto vyše 2,7-metrová a 300 kg vážiaca drevená socha anjela držiaceho košický mestský erb.

(zdroj: Milan Krajňák)

Aukciami sôch anjelov podporuje sociálne slabých, týraných a chorých.

(zdroj: Milan Krajňák)

Súsošie sv.Cyrila a Metoda v nadživotnej veľkosti je umiestnené pod zrúcanimani hradu Čičva v okrese Vranov nad Topľou. Práve v danej lokalite pri rieke Ondava, kadiaľ viedla starobylá cesta zo severu na juh, je množstvo dôkazov o staroslovanskom osídlení územia. Nasvedčuje tomu i samotný názov obce Sedliská, ktorý má staroslovanský pôvod.

(zdroj: Milan Krajňák)

Svojimi sochami anjelov chce rozdávať lásku a nádej všetkým ľuďom. Pri pohľade na jeho diela, človek znovu začne veriť, že zázraky sa naozaj môžu diať.

(zdroj: Milan Krajňák)

Ako rezbár Milan tvrdí, je najťažšou fázou zabezpečenie proti poveternostným podmienkam. Technológia je výrobné tajomstvo autora, ktorý v sebe spája výtvarníka aj stavebníka.

(zdroj: Milan Krajňák)

Drevo je krásny materiál a šikovné ruky Milana a jeho pomocníkov mu vdýchli dušu.

(zdroj: Milan Krajňák)

Milan hovorí: "Sú dni, kedy sa pýtam Boha, na čo stvoril tento svet, na čo je to dobre, že je tu toľko utrpenia, sú dni kedy neviem, ako mám ďalej pokračovať. Nie, nejdem sa sťažovať, len som chcel povedať, že mám takú zlú vlastnosť, že veľa nasľubujem a potom pridu takéto dni, ako mám teraz a ja nemám silu a energiu pre seba a potom neviem hneď dodržať, čo som sľúbil, preto prosim o odpustenie a o trpezlivosť. A vôbec nie som anjel. Len som kedysi dávno našiel zmysel života v pomoci ľuďom a to ma drži pri živote. Preto vždy, keď mám čierne dni, vymyslim nejakú akciu alebo tvorím. Je to môj zmysel života a dáva mi to zmysel. "

(zdroj: Milan Krajňák)

Betlehem, ktorý spríjemňuje vianočnú atmosféru je umiestnený na Františkánskom námestí v Prešove, vznikol v roku 2014 v chránenej dielni Roma art v Čičave, je zložený z dvanástich dubových sôch v životnej a nadživotnej veľkosti. Tradíciou je, že postava malého Jezuliatka je do jasličiek vkladaná až pred polnočnou omšou, preto nie je na fotografii.

(zdroj: Milan Krajňák)

Niektorých anjelov robí priamo na zakázku, podľa predstáv zadávateľa, ak mu dá voľnú ruku, tak nastupuje Milanova invencia a fantázia.

(zdroj: Milan Krajňák)

"Laska má obrovskú moc, stačí tak málo, rozdať len to, čo sme dostali a keď k tomu rozdáme aj seba, tak sa vraj začnú diať užasné až zazračné veci a kto neskúsi-nezažije, tak idem skúsiť." S takýmto predsavzatím vyraža Milan na cesty po Slovensku, s plným autom potravín, srdiečok a anjelov a priloží objatie a mile slovko.



(zdroj: Milan Krajňák)

Aj verný štvornohý pomocník je hrdý na prácu a diela svojho pána.

(zdroj: Milan Krajňák)

Možno sa pýtate, prečo vyrezáva práve anjelov? Milan hovorí, že to prišlo samé od seba. Od prvého okamihu ako držal nožík v rukách, vyrezával postavy žien. A ku ženským postavám mu pasovali krídla.

(zdroj: Milan Krajňák)

Tváre anjelom vdychuje svojimi nástrojmi podľa skutočných tvári ľudí, ktoré ho zaujmú natoľko, že ich vytesá do dreva. Smútok jednej pani, ktorý mala zapísaný hlboko v tvári ho dojal tak, že jej tvár vytesal do dreva, odvtedy majú jeho anjeli privreté oči.

(zdroj: Milan Krajňák)

O tom, že je to úžasný človek so srdcom na správnom mieste svedčí nielen jeho kladný vzťah k charite, ale hlavne ho vidieť v podobe výučby a vedenia nadaných rómskych detí v tomto obore. Prečo pomáhal práve Rómom? Môže za to zvláštna príhoda. Raz v noci cestoval s deťmi domov autom, bolo veľmi zlé, dáždivé počasie, auto sa pokazilo. Nevedel si poradiť, zúfalo vzýval na pomoc všetky možné sily aj Božie. A tu zrazu sa objavil mladý Róm a ponúkol sa, že ho odtiahne. A vtedy ho napadlo, že bude pomáhať práve im. Objavil v sebe neskutočný dar v podobe rezbárstva. Aj keď bol vyučený stolár, nikdy s drevom týmto spôsobom nepracoval. Začal vytvárať sochy anjelov a spolupracovať práve s Rómami v chránenej dielni. Začiatky boli ťažké, pretože mal voči nim určité predsudky. Aj keď v dielni teraz už nepracuje, je rád, že ich takto mohol podporiť.

(zdroj: Milan Krajňák)

Má aj niekoľko svojich obľúbených sôch anjelov, ktoré nikomu neponúka ani nepredáva. Niektoré nosí i so sebou na svojich cestách.

(zdroj: Milan Krajňák)

V detaile vidíme krásnu a jemnú prácu. Je za tým Milanova vášeň a láska k drevu, ktorú s pokorou jemu vlastnou pretvára do nádherných umeleckých diel.

(zdroj: Milan Krajňák)

Stale máme čo rozdávať. Môžeme rozdávať úsmev, mile slovko, pohladenie...ako tieto drevené srdiečka, ktoré ako symbol lásky a spolupatričnosti Milan Krajňák rozdáva po celom Slovensku.

Ďakujem ti veľmi pekne, Milanko, za krásno, ktoré vytváraš a za všekých, ktorým nezištne pomáhaš.

(zdroj: Milan Krajňák)





Ďakujem Milanovi Krajňákovi za súhlas so zverejnením jeho príbehu a fotografii z jeho verejne prístupného fotoarchívu: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011780433224,

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011780433224&sk=photos