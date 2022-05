Viedeň, Londýn a už aj Bratislava. Mestá vytvárajú pamätníky pre obete pandémie

Ochoreniu Covid-19 aktuálne podľahlo už vyše 6 miliónov ľudí po celom svete. V dôsledku protipandemických opatrení smútiaci na celom svete v mnohých prípadoch nemali možnosť poriadne sa rozlúčiť s milovanými osobami, ktoré stratili pre pandémiu. Vo viacerých krajinách sa preto rozhodli uctiť si obete koronavírusu a vytvorili miesta či umelecké inštalácie, ktoré umožnili smútiacim vyrovnať sa so stratou blízkej osoby. K svetovým metropolám sa v tejto myšlienke pridáva aj Bratislava - pri nemocnici v Ružinove vznikne pamätník obetiam koronavírusu.

Viedeň, Rakúsko

Pamätníky, výstavy či iné nápadité formy úcty obetiam Covid-19 môžeme nájsť vo viacerých svetových metropolách. Napríklad v neďalekej Viedni vzniklo dočasné dielo s názvom STREAMERS – a COVID Sculpture. Ide o skoro 7 metrov vysokú interaktívnu zvukovú sochu vyrobenú z recyklovanej elektroniky, ktorá predstavuje súčasnú verziu morového stĺpu z roku 1679. Vytvoril ju americký umelec nových médií Benoît Maubrey, ktorý takýmto spôsobom reflektuje nie len dopady pandémie na spoločnosť, ale aj dopady globálnej krízy vo všeobecnosti.

STREAMERS — a COVID Sculpture. Autor fotografie: Georg Weckwerth.

Berlín, Nemecko

V Berlíne si obdobie pandémie pripomenuli na námestí Gendarmenmarkt, kde rozostavili 111 figurín zabalených do červeno-bielej barikádovej pásky. Ide o dielo nemeckého umelca Dennisa Josefa Mesega. Inštalácia sa volá It Is Like It Is a predstavuje tiché bdenie o dopade pandémie na našu spoločnosť. „Po tom, čo vypukol lockdown. som začal fotiť detské ihriská, ktoré boli zatvorené," prezradil autor pamätníka spomínajúc na to, ako boli vtedy ihriská oblepené červeno-bielymi páskami, „to ma inšpirovalo k vytvoreniu inštalácie." Figuríny sú umiestnené v bežných situáciách, ľahko rozpoznateľných z obdobia pred vypuknutím pandémie. Zachytávajú jednoduché činnosti, ktoré sme kedysi všetci považovali za samozrejmosť. Všetky sú pokryté červeno-bielou páskou, ktorá má pripomínať, že si musíme udržiavať odstup. To, že mnohým figurínam chýbajú končatiny, má posilniť myšlienku sociálnej izolácie – spolu, ale oddelene, bez dotyku.

„Pôvodne som ich chcel umiestniť len pred našu univerzitu, ako pripomienku študentov, ktorí pre lockdown nemohli chodiť do školy. Avšak po tom, čo ľudia inštaláciu videli, začali na mňa naliehať, aby som ich ukázal aj vo verejnom priestore,“ vysvetľuje Mesega a dopĺňa, že projekt prezentovali už v 30 mestách po celom Nemecku.

Londýn, Veľká Británia

V Londýne vznikla verejná nástenná maľba National Covid Memorial Wall, na ktorú dobrovoľníci namaľovali srdce za každú obeť pandémie v Spojenom kráľovstve. S nástennou maľbou začali v marci 2021 a dnes sa tiahne viac ako 500 metrov pozdĺž južného brehu rieky Temža oproti Westminsterskému palácu a hneď vedľa nemocnice St. Thomas' Hospital. Dobrovoľníci taktiež zriadili webovú stránku, prostredníctvom ktorej môžu záujemcovia "navštíviť a prejsť sa" popri maľbe aspoň virtuálne. Prechádzka je doplnená zvukovými výpoveďami viacerých dobrovoľníkov.

The National Covid Memorial Wall. Autor fotografie: Pear-on-willow.

Washington, D.C., USA

Na jeseň 2021, keď sa počet obetí v USA na Covid-19 približoval k číslu 675 000, sa vo Washingtone, D. C. objavil rovnaký počet bielych vlajok zapichnutých do zeme. Autorkou umeleckej inštalácie s názvom In America: Remember je Suzanne Brennan Firstenberg. „Vytvorili sme tu priestor pre kolektívny smútok,“ vysvetlila umelkyňa pre The Washington Post. Návštevníci výstavy boli vyzvaní, aby napísali odkaz na vlajku, ktorá bude pripomínať milovanú osobu. „Týmto projektom obnovujeme ľudskú dôstojnosť ľudí, ktorí boli zredukovaní na čísla v štatistike,“ povedala Firstenbergová počas otváracieho ceremoniálu.

Bratislava, Slovensko

Pamätník obetiam pandémie vznikne aj na Slovensku, a to v blízkosti najväčšej slovenskej nemocnice v bratislavskom Ružinove. Pomník má pripomínať desaťtisíce obetí pandémie koronavírusu, no nemá byť len vyjadrením úcty k zosnulým, ale má sa stať mementom pre každého, koho sa toto ochorenie priamo či nepriamo dotklo.

Pietne miesto iniciuje občianske združenie Skutočné obete v spolupráci s hlavným mestom a Metropolitným inštitútom Bratislavy, ktorý aktuálne pripravuje výtvarno-architektonickú súťaž na jeho stvárnenie. Otvorená bude pre umelcov, výtvarníkov, architektov i krajinných architektov. Cieľom súťaže bude nájsť partnera pre vytvorenie kvalitného súčasného umeleckého diela vo verejnom priestore. Súťaž bude vo formáte „design & build“, čo znamená, že víťaz zabezpečí spolu s návrhom aj realizáciu diela.

Pamätník bude stáť v mestskej časti Ružinov pri Ružinovskom jazere, známym pod názvom Rohlík. Ide o pokojnú a tichú lokalitu, ktorá je ľahko dostupná z centra mesta. V tesnej blízkosti sa nachádza Nemocnica Ružinov, ktorá je súčasťou Univerzitnej nemocnice Bratislava, najväčšieho zdravotníckeho zariadenia na Slovensku. Jej blízkosť a tiež verejný priestor poskytujúci príležitosť pre zastavenie sa, zamyslenie či upokojenie a dôstojný priestor na spomienku rozhodli o umiestnení pamätníka v tejto lokalite. Samotné okolie jazera Rohlík navyše čaká revitalizácia.

Doposiaľ na Slovensku podľahlo koronavírusu takmer 20 000 ľudí, no obeťami pandémie sú aj ďalšie tisícky pacientov, ktorí zomreli pre obmedzenie bielej medicíny a sťaženému prístupu k zdravotnej starostlivosti. Vďaka projektu budú mať zosnulí na Slovensku dôstojný pamätník celonárodného významu.

