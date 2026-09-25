ŽSR majú meškanie aj na cestách

Na prvý pohľad je to možno, popri iných, oveľa vážnejších problémoch banalita. Hoci to trpíme už roky, ba desaťročia, problém sa odrazu obnažil práve teraz, keď nám lezie na dno peňaženky cena nafty a benzínu.
Konečne niekoho naštvalo, že na železničnej trati Zbehy - Radošiná, kde už vyše dve desaťročia nejazdia vlaky, aj napriek tomu treba na cestných prejazdoch zastaviť, pretože sú tam dopravné značky STOP. Prirodzene, takýchto značiek máme pri cestných prejazdoch aj na niektorých iných železničných tratiach, ktoré sú už nielen hrdzavé, ale už aj poriadne zarastené vegetáciou.
V televízii, hneď po sťažnostiach obyvateľstva, odznel aj poučný názor, že značku STOP treba aj napriek tomu vždy rešpektovať. Vedia to aj tí menej disciplínovaní vodiči, lebo už majú skúsenosti, že policajti nám občas v týchto prípadoch nepomáhajú a už vonkoncom nás nechránia pred pokutami. Tí, ktorí tam jazdia každodenne si už dávno poslušne zvykli, ale sú aj takí, ktorým pri zastavení pred takouto stopkou predsa len aspoň prebleskne hlavou vzdorovitá myšlienka o imbecilite.
Keď je s cenami pohonných látok naozaj tak zle, aj neodborník tuší, že zrejme treba šetriť, kde sa len dá. Pri každom rozbiehaní auta od stopky spotreba prudko rastie a pri tisíckach disciplínovaných vodičov denne sú to cisterny. To by dokázali vyrátať aj deti na základnej škole
Na popud ministra dopravy sa náš nemilovaný vodca však rozhodol riešiť problém dočasne polovičným cestovným vo vlakoch. Pripomeňme, že toto rozhodnutie si povšimli najmä na hornom Záhorí, kde na trati Kúty - Skalica už od začiatku júla žiadne vlaky nejazdia. Niet rušňovodičov, čo už vzala na vedomie dokonca aj predtým podvádzaná AI.
O problémoch našich zanedbaných železníc sa dozvedáme takmer denne. Ich rozmer ponúka veľmi pestrú paletu, ale v tomto prípade sa dostávame až tam, kde svojimi prešľapmi a neschopnosťou dokonca zasahujú aj do cestnej dopravy.
Hovorkyňa ŽSR v televízii kategoricky vyhlásila, že so stopkami na cestách cez nefunkčné trate nateraz nemienia nič meniť.
ŽSR nás teda aj naďalej budú pokladať za poslušných idiotov. Vedia, že aj prostredníctvom takejto hlúpej banality si to bez následkov môžu dovoliť. Opäť tu niekto dokazuje, že nesmerujeme k čelným pozíciám vývoja, ale na chvoste Európy sa aj tu už približujeme k otvoru, odkiaľ niet návratu.