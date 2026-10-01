Priatelil by sa aj s Hitlerom?

Keď sa nedávno novinári pýtali Donalda Trumpa, prečo môže mať severokórejský vodca Kim Čong-un jadrové zbrane a Irán nie, americký prezident vypustil do sveta svoju ďalšiu desivú hlášku:
„Som hádam jediný človek na celom svete, ktorého má rád, a ja mám rád jeho,“
„Je to zhodou okolností môj priateľ.“
Vieme, že trojica dedičných vládcov zo severokórejskej dynastie Kimovcov má podľa odhadov historikov a medzinárodných organizácií na svedomí približne 1,5 až 4 milióny ľudských životov. Presné číslo nie je možné zistiť kvôli extrémnej a dlhodobej uzavretosti režimu.
Éra vládnutia druhého v poradí, Kim Čong-ila, v rokoch 1994 – 2011, bola poznačená jednou z najhorších humanitárnych katastrof moderných dejín. V dôsledku katastrofálneho ekonomického riadenia, vtedajšej straty sovietskych dotácií a uprednostňovania armády prepukol v krajine masívny hladomor.
Aj súčasný vodca Kim Čong-un pokračuje v tvrdom potláčaní akéhokoľvek odporu, pričom obete sa počítajú v tisícoch. Verejne či tajne dal popraviť stovky vysokých štátnych úradníkov, vrátane svojho strýka a bežných občanov. Ďalšie tisíce ľudí naďalej zomierajú kvôli podvýžive, krutému zaobchádzaniu v táboroch pre politických väzňov, čo komisia OSN oficiálne označila za zločiny proti ľudskosti.
Trump sa s Kimom doteraz stretol už trikrát a na ďalšie stretnutie sa chystá ešte v tomto roku. Pripomeňme, že severokórejský vodca Kim Čong-un podporuje Rusko vo vojne proti Ukrajine priamou vojenskou intervenciou. Dodáva tam milióny kusov munície, a balistických rakiet. Do bojov bolo vyslaných už viac ako 14-tisíc vojakov, pričom sa pripravuje nasadenie ďalších kontingentov.
Dohodnuté vojenské spojenectvo s Putinom z roku 2024, je pre Pchjongjang mimoriadne výhodné. Severná Kórea od Ruska získava najmä energetickú a potravinovú pomoc, ale v súčasnosti už taktiež aj moderné technológie pre výrobu dronov.
Toto rýchlo sa rozvíjajúce spojenectvo znepokojuje nielen Južnú Kóreu a Japonsko, ale už aj Európu, ktorá čoraz viac čelí ruským provokačným akciám. Záujem o Kim Čong-una preto viacerí pokladajú za ďalšie Trumpove nevypočitaľné dobrodružstvo, ktoré má poukázať predovšetkým na jeho osobnú moc a bezbrehú aroganciu.