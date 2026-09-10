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10. sep 2026 o 21:22
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Keď sa rúbe les, lietajú triesky

Ako sme dôchodcom a invalidom zakázali e-kolobežky.

Jozef Michaláč
Jozef Michaláč Bloger
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Tak už konečne urobili poriadok s e-kolobežkami! Mladiství do 15 rokov majú celkom utrum a ak nebývajú v niektorej mestskej pešej zóne, kde je ešte jazdenie povolené, môžu už iba spomínať. Na dedinách už mladiství nesmú jazdiť ani po ceste, ani po chodníkoch. Môžu e-kolobežku dotlačiť na cyklocestu a ak tam nie je, tak zákon veľkoryso pripúšťa, že majú povolené prizabiť sa jazdou na poľnej alebo lesnej ceste.

Názory na túto problematiku sú rôzne a jej riešenia sú diskutované nielen u nás. Je pravda, že mladí sa tohto dopravného prostriedku zmocnili aj dosť nezodpovedne a niektorí na e-kolobežkách jazdia dokonca aj vo dvojiciach.

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Je zaujímavé, že zatiaľ čo mladistvých do 15 rokov vyhnali s e-kolobežkami aj z chodníkov, tak tam môžu jazdiť na e-bicykloch. Zákon prikazuje, že tam však môžu napredovať najviac rýchlosťou chodca - 6 km/hod. Nikoho z legislatívcov nezaujíma, že takáto minimálna rýchlosť na bicykli je v praxi nereálna. Navyše, v prípade kolízie s chodcom je hmotnejší e-bicykel pre obidve strany podstatne nebezpečnejší, než rovnako výkonná e- kolobežka.

Všetky dediny na Slovensku sa dláždenými chodníkmi pochváliť nemôžu. Ak ich aj majú, v skutočnosti býva na nich v priemere celého dňa chodecká frekvencia takmer nulová. Často to na dedinách býva tak, že väčším problémom než e-kolobežky, sú na chodníkoch zle zaparkované autá.

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Závažnejším problémom septembrového zákona je však absolútny zákaz použitia sedadiel na e-kolobežkách. Zdôvodňuje sa to tým, že sedadlo už tento dopravný prostriedok legislatívne zaraďuje medzi malé motocykle či skútre.

V skutočnosti si e-kolobežky so sedadlami obstarali väčšinou starší ľudia a invalidi. Je dokázané a osvedčené, že takto vybavené e-kolobežky sú pre nich podstatne bezpečnejšie, než všetky druhy bicyklov, pretože majú podstatne nižšie ťažisko. Takéto e-kolobežky so sedadlom sú pre mnohých penzistov tiež lacnejšie a dostupnejšie než rýchlo sa šíriace e-trojkolky. V mnohých prípadoch rozhoduje tiež skutočnosť, že ich možno používať pri bývaní v panelákoch.

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Je neuveriteľné, že e-kolobežky so sedadlom sú pre dôchodcov, smerujúcich k lekárovi, dokonca zakázané aj v mestských obytných zónach.

Skôr než o arogancii k starším ľuďom, tu možno zrejme hovoriť o tupej, legislatívnej neschopnosti byrokratického aparátu úradníkov, ktorú u nás poznáme aj v iných prípadoch. K veci sa už objavilo množstvo komentárov. Pri porušení tohto zákona hrozí seniorovi pokuta 150 eur. Za tento nechutný a hlúpy legislatívny prešľap by však mal byť konečne niekto potrestaný podstatne citeľnejšie.

Jozef Michaláč

Jozef Michaláč
Bloger 
  • Počet článkov:  30
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  • Páči sa:  173x

Knižný vydavateľ na dôchodku so širším spektrom záujmov. Možno môžem byť ešte užitočný. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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