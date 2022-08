Katja Pantzar - Fínske štastie – knižná recenzia

Hľadanie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, hľadanie prístupu k životu, ktorý vám môže pomôcť nájsť šťastie a spokojnosť, nie je záležitosťou iba moderného sveta. Človek odnepamäti hľadal návod, ako byť šťastný. Človek dnešnej modernej doby nie je výnimkou. Je známych niekoľko postojov, ktoré sa rozšírili do sveta. V posledných rokoch sa často skloňovalo slovo hygge, koncept pochádzajúci z Dánska.

Svoj návod na šťastný a spokojný život majú aj Fíni. Volá sa sisu (čítaj sísu) a dočítate sa o ňom v knihe od spisovateľky a novinárky Katje Pantzar – Fínske šťastie.

Fínske šťastie

Pôvodom fínska spisovateľka Katja Pantzar, no vyrastajúca v Kanade, milovala aktívny život. Ako novinárka sa často zúčastňovala honosných akcií, prehliadok, s priateľmi a kolegami trávila aj svoj voľný čas, na večierkoch, kde ste dobrú náladu mohli podporiť alkoholom. Pre niektorých splnený sen.

To si myslela aj ona. Vždy považovala za meradlo úspechu práve – večierky, stretávanie sa so známymi ľuďmi, málo súkromného života, každá minúta v živote naplnená vzrušujúcimi aktivitami, jednoducho, vždy niečo robiť, nemať možnosť a priestor ani minútu zamyslieť sa nad tým, či je toto život, ktorý ma napĺňa a uspokojuje.

Keď jej v 25 rokoch diagnostikovali depresiu, pochopila, že jej dovtedajší život asi nie je taký ideálny, ako si myslela. Pomocou liekov zvládla ťažké dni. Po čase si ale uvedomila, že dovtedajší život, ktorý považovala za úžasný, jej radosť a pokoj v budúcnosti neprinesú.

Keď dostala ponuku pracovať v Helsinkách, neváhala ani sekundu. Práve svoje rozhodnutie presťahovať sa do Fínska považuje za najlepšie rozhodnutie svojho života. Aj keď, ako sama hovorí, prvé mesiace vo Fínsku boli pre ňou kultúrnym šokom.

„Sisu mi pomohla prekonať moju „naučenú bezmocnosť“, postoj, pri ktorom som mala pocit, že nemôžem robiť nič, len sa zmieriť s tým, že som tak trochu letargická, depresívna a občas mám ráno problém vstať z postele. Namiesto toho som sa stala niekým, kto sa ráno budí skôr, aby sa stihol vykúpať, skôr než začne deň.“

Sisu sa nehľadá, sisu sa žije

Ak by sme si chceli definovať „sisu“, nenájdeme presnú definíciu, čo presne si pod tým máme predstaviť. Je to súbor názorov, prístupov, myšlienok, ako žiť tak, aby sme sa cítili dobre. Nejde pritom iba o to, cítiť sa dobre po fyzickej stránke.

Fínsko je známe saunami a otužovaním. Tieto, a mnohé ďalšie, aktivity patria k spôsobu, ako žiť v súlade so sisu. Sisu je všetko, aktivity a spôsob zmýšľania, ktoré nám majú pomôcť pri rôznych životných situáciách. Fíni sa nevzdávajú a aj zdanlivo neriešiteľný problém riešia dovtedy, kým ho nevyriešia.

Sisu ako starý fínsky koncept ako vlastnosť spojenú s duševnou odolnosťou a schopnosťou zvládať značný stres a zároveň pritom dokázať konať aj v zdanlivo neriešiteľných situáciách.

Dôležitosť nachádzať sa v situáciách, ktoré nás podrobujú skúškam a ukazujú nám, čoho sme schopní. Namiesto toho, aby sme hovorili – nemôžem, alebo – nedokážem, čo keby sme hovorili – ako to môžem spraviť?“

A na to, aby boli psychicky odolní, posilňujú svoju fyzickú stránku. Venujú sa pohybu, akémukoľvek – od bicyklovania, celoročnému plávaniu, saunovaniu, prechádzkam v prírode, ale aj spoločne stráveným chvíľam s rodinou a priateľmi.

„Všimla som si tiež, že keď som sa zamerala na hľadanie zmyslu v prírode, vo fyzickej aktivite, v rodine, priateľoch, učení a práci, nevedomky som našla spokojnosť. Môj pocit pokoja sa dostavil vďaka tomu, že som sa jednoducho prestala sústreďovať na hľadanie šťastia ako takého.“

Nielen saunovanie a otužovanie

Páči sa mi rozdelenie knihy do menších kapitol, kde každá sa venuje jednej téme. Aj keď kapitoly na seba nadväzujú, je možné ich preskočiť, prípadne sa k nim opäť vrátiť. Takže, keď už máte dosť informácií o saunovaní alebo vám prechádza mráz po chrbte z toľkého ponárania sa v studenej vode, jednoducho prejdete na inú kapitolu. Na konci každej z nich je krátke zhrnutie. Autorka spoznáva sisu aj prostredníctvom rozhovorov s odborníkmi. V závere knihy nájdete dokonca zoznam citovanej literatúry. Ak vás teda zaujme citát, veľmi jednoducho si viete nájsť zdroj a venovať sa téme hlbšie.

Aj napriek týmto odbornejším statiam sa kniha číta naozaj veľmi príjemne. Myslím si, že je to hlavne vďaka tomu, že autorka popisuje vlastné pocity a prežívanie. Vlastné vnímanie zmeny, ktorá v nej nastala, keď začínala chápať, v čom spočíva tento fínsky prístup.

„Pohyb ako liek a náhodné cvičenie. Ešte predtým, ako som objavila tieto dva koncepty, som sa ocitla v prekvapivej situácii, ktorá odštartovala proces premýšľania o iných spôsoboch, ako by som mohla riešiť fyzickú alebo duševnú bolesť.

Náhodné cvičenia – upratovanie domácnosti, jazda na bicykli alebo chodenie do práce peši, odhŕňanie snehu, hrabanie lístia, rúbanie dreva, hra s dieťaťom a výstup po schodoch.“

Sisu po slovensky? Áno!

Poviete si, že pestovať tento prístup v krajine, kde ním žije každý, je ľahké. U nás sa žije inak. Áno, nepopieram, že nájsť sisu vo Fínsku, kde je už dieťa vedené k tomu, aby žilo v súlade so sebou a s prírodou je možno ľahšie, ako v našej spoločnosti, ale prečo byť hneď pesimista?

Je jedno, ako si to pomenujeme, či sisu, hygge, budhizmus či akokoľvek inak. Jediným strojcom nášho spokojného života sme my sami – svojím prístupom k životu, chcieť zmeniť to, čo nefunguje, mať odvahu robiť nepopulárne rozhodnutia, ale najmä, rozhodnúť sa byť šťastným. A robiť všetko preto, aby sme sa k tomuto cieľu nasmerovali.

„Existuje fínske príslovie – Šťastie nenájdeme tak, že ho budeme hľadať, ale tak, že budeme žiť. K tomu by som dodala - a tak, že budeme čítať a jazdiť na bicykli. Čítanie a bicyklovanie sa dá robiť osamote, ale aj spoločne s priateľmi. Obe aktivity pomáhajú rozvíjať sisu, jedna tým, že podnecuje myseľ novými myšlienkami a spôsobmi uvažovania, druhá tým, že fyzicky stimuluje telo pohybom a cestovaním.“

Cez svoje rozprávanie nám autorka približuje sisu nielen teoreticky, ale hlavne aplikuje jeho prístup v každodennom živote. Najlepšie na tom je to, že princípy fínskeho sisu môžete použiť aj vy. Ako? Jednoducho – každý deň sa vyberte na krátku prechádzku alebo vystúpte z autobusu o zastávku skôr a prejdite sa, namiesto auta vezmite bicykel, čo najčastejšie choďte do prírody, stravujte sa zdravo, obklopujte sa ľuďmi, s ktorými sa cítite dobre.

Jednoduché? Možno. Ale účinné!