Martina Monošová – Zlodeji bozkov - knižná recenzia

Ústrednou postavou celého príbehu je Ema Kováčová. Autorka si ju ako hlavnú postavu vybrala so všetkým, čo prežívajú mladé dievčatá, keď vstúpia do dospeláckeho života. Musí si nájsť vlastné bývanie, prácu, vytvoriť si okruh blízkych priateľov, začleniť sa do spoločnosti. K mladosti v tom veku patrí aj pochabosť, naivita a slepá viera v lásku. Aj keď sú jej city k mužom v jej okolí nejasné, vie, čo potrebuje, aby bola šťastná. Šťastnou ju donedávna robil Kamil, ktorý ju zranil. Teraz musí svoje šťastie hľadať znova.

Ema

Ema je krásna, mladá a nádejná fotografka. Už na vysokej škole jej učitelia a mnohí spolužiaci predpovedali úspešnú kariéru v najvyšších kruhoch spoločnosti. Po nečakanej smrti otca sa všetko zmenilo. Starká, s ktorou s otcom žili ďaleko od hlavného mesta, sa všemožne snažila, aby mala Ema čo najnormálnejší život. Ema však ostala sama. V otcovi mala oporu, človeka, ktorý jej rozumel a podporoval, ktorý sporil peniaze na to, aby raz spolu odišli do Paríža a Ema tam mohla umelecky vyrásť.

Po ukončení školy ostala v Bratislave, v malej izbe, ktorú jej poskytla jej kamarátka Marta. Do rodnej dediny sa nechcela vrátiť, nemohla. Bolo tam mnoho spomienok, ktoré by ju zadusili. Chcela ostať v meste a pracovať na svojej budúcnosti.

Život po vysokej škole sa nezačal rozprávkovo ani pre ňu. Keď získala prácu dizajnérky a hlavnej fotografky v novo otvorenom nákupnom centre, mala pocit, že sa maličkými krôčikmi posunie v živote dopredu. Michal Olšický, manažér, ktorý chcel vybudovať fotografické oddelenie na propagáciu tohto nákupného centra, bol celkom priateľský a hneď si padli do oka. Kým sa toto nové oddelenie otvorí, dohodla sa s Olšickým, že mu vypomôže v obchode s cédečkami.

,Myslel som si, že sme kamoši!' pípol nešťastne. Jeho oči pritom s obdivným švenkovaním kĺzali hore-dolu po mojom tele – svoje nešťastie teda iba hral.

,Aj ja som si myslela, že sme kamoši!'

,So žiadnym foťákom nerátaj!'

,Zožer si ho a nezabudni si pritom pofotiť vnútornosti....!

Keď sa mi tu mieniš zabývať, budeš musieť začať platiť nájom. Ja nemám otecka milionára, nemám žiadneho otca, mám len starkú, a som vďačná, ak chce niekto pre mňa niečo urobiť. Som sama a snažím sa nejako prežiť.“

Ďalší z vysokých manažérov, Roman Zeltner, sa ju snažil odhovoriť od práce v obchode. Modroočko, ako ho zamestnanci medzi sebou volali, sa snažil Eme dokázať, že nepatrí do obchodu, za pokladňu, ale za fotoaparát na veľké udalosti, aby zachytila neopakovateľné momenty života.

Dohodil jej niekoľko fotení, ktoré všetky dopadli nad očakávania usporiadateľov. Chvíle pri fotografovaní ju robili šťastnou. Eme tieto malé úspechy pridávali na sebadôvere, ktorú teraz potrebovala. Ďalším mužom, ktorý sa v jej živote objavil, bol mladý Peter Kizimiriev, ktorého si sama vybrala do svojho fotografického tímu. V tom čase jej pomáhal v obchode. Aj napriek všetkým jeho náladám ho má rada a pomáha jej prekonať jej ťažké obdobia.

Na čo sa Ema rozhodne nemôže sťažovať, je množstvo pozornosti od mužov. Aj Michal, aj Roman jej skryto, ale aj otvorene dávajú najavo, že im nie je ľahostajná. Z čoho je celkom zmätená, sú jej city k nim. Michal je zdržanlivý, svoje sympatie dáva najavo skôr v náznakoch, ktoré Ema nevie celkom presne prečítať. Za to Roman jej lásku vyznáva nielen tým, že jej dohodil veľké fotenia, ale aj vášnivými bozkami a prísľubmi vášnivej noci.

„Hodiny na radnici odbíjali jedenásť a neskôr aj polnoc. Ešte nikdy som sa tu netúlala takto neskoro, ešte nikdy som v týchto uličkách neblúdila takto dlho, ešte nikdy som sa necítila takáto výnimočná, takáto čistá ako ten čerstvý bielučký voňavý sneh navôkol.

Keď ma napokon odviezol pred náš dom a odprevadil až po vchod, z výšky sa ku mne pomaly naklonil a vážne mi povedal: ,Emka, ďakujem ti, že si vstúpila do môjho života! Ako som mohol doteraz bez teba žiť?'“

Láskychtiví zlodeji

Pri pohľade na obálku knihy ma zaujal jej názov – zlodeji bozkov. Tými zlodejmi sú všetci láskychtiví muži, ktorí sa do ženy zaľúbia na prvý pohľad. Najprv do zovňajška a potom... a žiadne potom sa nekoná. K vnútru ženy sa nedopracujú. Postačí im jeden románik a idú ďalej. Budú vám dvoriť, lichotiť, zahrnú vás všetkou pozornosťou, pomotajú vám hlavu tak, až zabudnete na to, že vy ste nikdy neboli na tieto instantné lásky. Ale aj takéto láskavé poblúznenia patria k mladosti. Aj keď následky bývajú pre ženy často veľmi bolestivé. Každá si tým musí prejsť, aby vedela rozpoznať toho, kto si jej náklonnosť a lásku naozaj zaslúži.

S Emou si užijete nezabudnuteľné chvíle. Je ako vaša kamarátka, s ktorou prežívate príhody z práce, ale aj peripetie s mužmi. Niektoré úsmevné, iné smutné. Dáte jej svoj čas a vždy pohotovo dolejete víno do pohára, len aby ste videli ju znova sa usmiať. Ema sa vám dostane pod kožu, v ťažkých chvíľach jej budete priať všetku lásku sveta, pretože všetci potrebujeme cítiť nehu a rameno niekoho, kto nás pri potknutí zachytí, aby sme nespadli.