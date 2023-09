Ako správne voliť

Volebná kampaň je v plnom prúde. Kandidáti a kandidátky sa autenticky pretŕčajú na jarmokoch v mestách a mestečkách po celom Slovensku. Varia guláš, rozdávajú všetky možné nepotrebné reklamné predmety, knižky a žiarivé úsmevy. A samozrejme snažia sa všetkých presvedčiť, že oni sú tí noví, ale so skúsenosťami.

Príspevky na sociálnych sieťach sú pravidelné a reklamy zacielené.

A práve toto ukecá človeka k tomu, aby si na ďalšie štyri roky vybral partičku ktorá nás povedie k lepším zajtrajškom. Alebo pri troche šťastia nás nedovedie do Ruska, alebo úplného mentálneho stredoveku.

Nech zvíťazí najlepší program

Pre voliča je obrovské šťastie, že strany rezignovali na písanie volebných programov. Aspoň väčšina. Myslím, že niektorých by program mohol dokonca vystrašiť. Predstavte si, že by ste o plánoch strany niečo vedeli a aj tak by ste sa rozhodli ju voliť. Nie, nie, takto si každý môže do strany ktorú si vybral projektovať svoje predstavy.

Nám ostatným, ktorých favoriti sa unúvali k takej zbytočnosti, ako informovať svojich voličov o programe (čo je teda riadny old-school) neostáva nič iné, ako si ho prečítať. Teda prinajmenšom ho prelistovať. Nejakú časť. No dobre, tak otvoriť na náhodnej strane. A potom v kolektíve tvrdiť, ako správny intelektuál, že ho čítal celý.

Krúžky v lístku, jamky v lícach

Je Vám sympatický predseda strany? Áno? A stačí to?

Volíte celú stranu. Ten predseda so sebou dotiahne celú partiu. A pri troche smoly sa tam prekrúžkujú aj kdejakí exoti z pridružených projektov, ktorí sa dostali na ich kandidátku. Nehovorte mi, že sa to už nestalo. A bude to len horšie.

Vy určite použijete svoje štyri preferenčné hlasy a použijete ich správne. Sami tomu neveríte. Aj tak aspoň jeden použijete na niekoho z predsedníctva, kto by sa do parlamentu dostal aj bez nich. Ďalšie na niekoho, koho poznáte, alebo je z Vášho mesta. Napriek tomu bude približne polovica kandidátov aj tak z Bratislavy. A zvyšok? Trend je taký, že to budú tenisti.

Stranu ktorú volíte nevyberajte podľa sympatií k jednotlivcom. Zamyslite sa, kto je na kandidátke a prečo toho človeka nemôžete vystáť.

Ako postupovať

Predstavte si krajinu, kde by ste chceli žiť o štyri roky. Nie len vy, ale aj Vaša rodina a priatelia. A teraz realisticky, Slovensko, ktoré nebude o veľa horšie dokonca pri obrovskej miere šťastia o trochu lepšie ako dnes.

Použite metódu reverzného inžinierstva. Ako sa od toho stavu prepracujete k dnešku. Čo sa musí stať v deň volieb, aby sme k takému Slovensku prišli.

Bude život nás všetkých lepší, ak rozflákame všetky peniaze na sociálne programy? Pomôže niekomu, keď sa pridáme k Maďarsku a budeme podporovať Rusko?

Keď ste si odpovedali a myslíte si, že toto by Slovensku pomohlo, tak sa zamyslite znova. A teraz si medzi ostávajúcimi stranami vyberte takú, ktorá má odbornú kapacitu urobiť zmeny.

A ešte jedna rada. Nikoho nezachraňujte. Každé voľby niekoho treba zachrániť. A aj tak to dopadne tak, že si to prepočítate zle.

Nie je to manželstvo, aby Vám to malo vydržať pokiaľ vyrastú deti. Volíte na štyri roky a potom uvidíte. Nikdy to nebude dobré, ale môže to byť dosť málo zle. Čo je aj princíp na ktorom bola založená táto krajina. Takže sa ho držte a priživujte túto tradíciu.