Matovič neprekvapil

Tohto sezónna predvolebná kampaň bola nudná, bez témy a bez nápadu. My čo sme sa tešili na niečo inovatívne, kreatívne, alebo aspoň nové sme ostali sklamaní. Nemalo to ani tému, ani posolstvá. Jednoducho sme sa tak nejak tou kampaňou prebrodili.

Aspoň od Igora Matoviča sme očakávali prázdne sľuby v novom obale. Ale okrem rošamba s Kaliňákom seniorom pred úradom vlády to bolo bezduché. Nejaké Fiatky nie sú kampaň. To je tak na C-čko pre študenta-prváka na politickom marketingu. Od Igora a jeho lietajúceho cirkusu sme čakali viac.

A tak necelý týždeň pred voľbami vytiahol na Richarda Sulíka komunikáciu s Jaroslavom Haščákom. Je to ako ohňostroje na záver roka. Síce to ničomu nepomôže, ale aspoň je to škaredé a otravné.

O tom, čo bolo predmetom komunikácie sme sa už všetci dozvedeli, preto to nie je potrebné ďalej rozoberať. Tak ako nie je potrebné hľadať špeciálne motivácie za jej zverejnením. Igor Matovič sa nesnaží nijakým spôsobom očistiť verejný život. Je jednoducho pomstychtivý. Až sa žiada povedať, že za to nemôže. Je to jeho prirodzenosť. Nedokáže si pomôcť.

Richard Sulík nie je samozrejme žiadne neviniatko. Vie, ako sa tento šport hrá, ale o ňom to vôbec nie je. Na jeho mieste mohol byť v podstate hocikto, kto sa postavil do cesty Matovičovým nápadom.

Je úplne jasné, že tento ťah nie je nasmerovaný na voličov, ktorý by od SaS mali prejsť k OĽaNO. On v konečnom dôsledku nie je nasmerovaný nikam. Je to neriadený výbuch. A neprekvapivo pomáha SMERu. Viac menej ako všetko čo Igor Matovič v posledných rokoch urobil.

Máme pár dní pred voľbami. Vyzerá to tak, že SMER ovládne túto krajinu. A veľká kytica s bonboniérou a poďakovaním zo súmračnej poputuje do rúk Igora Matoviča.