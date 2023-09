Neboj sa, aj tak sa po voľbách roztrieštia

Komentátori sú nešťastní, ľudia prekvapení a všetci dohromady preľaknutí, keď sa rozpadne ďalšia parlamentná strana. Niektorí v tom vidia súmrak demokracie namiesto toho, aby si konečne uvedomili, že je to fičúrka, nie bug slovenského politického systému. Konkrétne dôsledok nastavení volebného systému.

Volebný systém na Slovensku neumožňuje voliť jednotlivcov, len politické strany. To je jasné aj ľuďom, ktorí by mohli argumentovať existenciou prednostných hlasov, kde je spodná hranica na prekrúžkovanie sa kandidáta 3 %. Strany však musia prekonať na vstup do parlamentu päť percentné volebné kvórum a v prípade koalícii je táto hranica ešte vyššia. Tento stav pritom spôsobuje to obávané trieštenie, ktoré tu pravidelne zažívame.

Existuje ale elegantné riešenie vďaka ktorému môžeme stále formálne voliť politické strany a pritom do parlamentu v skutočnosti dostať jednotlivcov podľa vlastného výberu. Je to zrušenie volebného kvóra. Riešenie ktoré pozná napríklad Holandsko, ktoré zhodou okoností volí taktiež 150 poslancov.

Argumentom proti znižovaniu volebného kvóra je, že do parlamentu by sa mohli dostať rôzne prapodivné útvary. Netvárme sa, že momentálne je to lepšie. Na zlepených kandidátkach malých politických strán, ktoré vystupujú ako jedna strana nájdeme kdekoho, kto privandroval odkiaľkoľvek. Občania majú mať právo zvoliť si zle v akomkoľvek volebnom systéme. A z historických skúseností vieme, že si toto právo aj radi uplatňujú.

Niektorí by sa mohli nazdávať, že takto zložený parlament neprispeje k stabilite. Tu treba poznamenať, že stabilné vlády sú skôr ilúziou na ktorú sa ľudia za tie roky naučili. Pritom práve nestabilné vlády sú prirodzeným stavom. Tak v zahraničí, ako aj u nás. Takže sa môžeme tešiť, že aj po týchto voľbách uvidíme trieštenie politických strán.