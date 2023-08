Švajčiarsko (2): Titlis - Alpy na dlani a najvyšší visutý most

Na vrchol štítu (3 238 m. n. m.), ktorý sa nachádza medzi kantónmi Obwalden a Bern sa dostanete z horskej dediny Engelberg. Priamo na mieste sa vám potvrdí prirovnanie: presný ako švajčiarske hodinky. Je až neuveriteľné, ako dokážu Švajčiari precízne zvládať mimoriadny nával návštevníkov. Na Slovensku som takéto stredisko ešte nenavštívila, ak sa mýlim a máte inú skúsenosť, opravte ma.

Otočíte sa o 360 stupňov

Po daždivých a veterných dňoch nad Engelbergom vyšlo slnko. Preto sa dalo očakávať, že lanovky na najvyšší vrch v okolí zažijú nápor. Na Titlis sa dá dostať najprv kabínkovou lanovkou, ktorá ide ako „na bežiacom páse“ a čakanie je minimálne. Potom v stanici vo výške (2 428 m.n.m) prestúpite do špeciálnej – otočnej lanovky (znova to ide ako na bežiacom páse, minimálne zdržanie). Jej prevádzkovateľ na svojej webovej stránke uvádza, že ide o prvú otočnú lanovku na svete.

Otočná lanovky 360 stupňov, prvá na svete

Počas piatich minút sa otočíte o 360 stupňov a naskytnú sa vám nádherné panoramatické výhľady, lanovka ide aj nad ľadovcom. Tu nemusíte vykrúcať krky, aby ste všetko videli. Cena obojsmerného lístka od nástupnej stanice až na stanicu Titlis je 96 frankov (v prepočte 100 eur). Pre porovnanie – obojsmerný lístok z Tatranskej Lomnice na Lomnický štít vás vyjde 78 eur.

Rekordný most a ľadovcová jaskyňa

Visutý most Titlis Cliff Walk je pre tých, ktorí milujú adrenalín a neboja sa výšok. Nachádza sa vo výške 3 041 m.n.m. Jeho šírka je jeden meter, dĺžka 100 metrov a od zeme ho delí 500 metrov. Tento švajčiarsky most si drží európske prvenstvo: najvyšší visutý most v Európe. Prejsť sa po ňom s vetrom vo vlasoch je zážitok na celý život.

Ľadovcová jaskyňa je dostupná hneď pri výstupe z lanovky v stanici Titlis. Chodník v jej vnútri má 150 metrov a klesá 10 metrov pod povrch ľadovca, teplota v jej vnútri sa pohybuje pod úrovňou 0 až mínus 1 stupeň. Na Titlise sneží celý rok, takže sánkovať a guľovať sa môžete aj v lete. Avšak vplyvom klimatických zmien sa ľadovec mení a roztápa, snehu je tam čoraz menej.

Svahy Titlisu sú obľúbeným rajom pre zimné športy, lyžiari si tu môžu užiť viac ako 80 km zjazdoviek od októbra do mája.