A kto je tvoj blížny?

Asi väčšina z nás pozná príbeh o milosrdnom samaritánovi. Prečo hovorí Ježiš o samaritánovi a nie o mýtnikovi, neviestke alebo vojakovi? Židia vnímali Samaritánov ako menejcenných, nehodných prísť do Jeruzalema a klaňať sa ich Bohu. A, predsa Ježiš, keď dostane otázku "Kto je môj blížny?" Vyberie si postavu Samaritána.



Často sa zamýšľam, aké by to bolo, keby prišiel Ježiš na svet nie pred dvomi miléniami, ale teraz. Ako by ho asi prijala naša spoločnosť? Koľko nenávisti a zloby sa na neho hrnulo pred dvetisíc rokmi, a to nemali ani facebook, aké by to asi bolo teraz? Nepredstaviteľné. Ako by ho prijali naši cirkevní predstavitelia? Samozrejme nemali by sme katolícku cirkev, ale nejaká forma duchovného spoločenstva by asi existovala.

Predstavme si, žeby Ježiš na otázku o svojom blížnom povedal podobenstvo o milosrdnom homosexuálovi. O človekovi, ktorým majorita obyvateľstva pohŕda, a predsa by na ňom Ježiš ukázal Toto je tvoj blížny! Miluj ho ako seba samého. Je jedno či si biely, čierny, žltý, červený, chorý, zdravý, hetero, homo, chudobný, bohatý, bezvýznamný alebo dôležitý. Hlavné sú tvoje činy. Pomohol by si neznámemu na kraji cesty?



Nechápem, ako môžu niektorí cirkevní predstavitelia alebo politickí predstavitelia kresťansko-demokratického hnutia pomáhať v šírení nenávisti. Kresťanstvo vzniklo z Krista a Kristus nikdy nikoho nenávidel. Miloval a každému pomáhal.

Verím, že nasledujúce voľby vyhrajú strany, ktoré nešíria nenávisť. Taktiež dúfam, že sa čoskoro schváli odluka cirkvi od štátu. Ako povedal Ježiš: „Dajte cisárovi, čo je cisárovo a Bohu, čo je Božie“ (Mt 22, 15-21). Preto si myslím, že nie je veľmi spravodlivé, keď sú náboženské spoločenstvá platené aj z daní občanov, ktorých tieto spoločenstvá neakceptujú. Najlepšie by bolo zaviesť daň, ako to majú vo Švajčiarsku. Každý kto sa vedome prihlási k nejakej viere, jej bude odvádzať dane, z ktorých bude dané spoločenstvo fungovať. Týmto spôsobom by boli predstavitelia jednotlivých náboženských spoločenstiev nútení aktívnejšie pracovať so spoločnosťou alebo uvoľniť miesto charizmatickým jedincom (typu pán Bezák), ktorí by prilákali veriacich.