Americké hody
Amerika, teda Spojené štáty americké, majú toho turistovi veľa čo ponúknuť. Od veľkých metropol až po dych berúce národné parky. Či už je to príroda, architektúra, nakupovanie, kultúra alebo najrôznejšie záujmy, každý si tam niečo nájde.
Pri svojej návšteve som narazil na špecifický americký kultúrny fenomén, ktorý nie je bežnou súčasťou turistických bedekrov.
Je to „country fair“.
Konkrétne country fair v Novom Anglicku.
V podstate ide o akúsi verziu slovenských dožinkov. Veľké hody spojené s farmárstvom, žatvou a miestnymi zvykmi. Organizované country fairs v Novom Anglicku začali naberať na popularite už začiatkom 19. storočia. Najprv šlo o stretnutia farmárov, predstavovanie nových technológií, predaj a nákup náradia, hospodárskych zvierat, produktov…
Postupne sa tieto lokálne stretnutia rozvinuli tak, že pribudli súťaže najrôznejšieho druhu. Napríklad o najkrajšiu kravu, zajaca či sliepku, o najväčšiu tekvicu, najlepší koláč či najsilnejší záprah. Postupne túto udalosť začali sprevádzať aj muzikanti, predajcovia dobrôt, cirkusanti a kolotoče…
Dnes ide o ohromné verzie našich hodov, kde sa zachovala podstata pôvodných stretnutí a zároveň sa k nej pridala všetka tá zábava.
Tak vám môžem priblížiť Goshen Fair a niekoľko ďalších, ktoré som navštívil.
Country fairs majú veľmi príjemnú atmosféru. Väčšinou ide o regionálne festivaly, kde sa stretnú farmári z okolia, aby predstavili svoje farmy a produkty. Je vidieť kravy, kone, ovce, kozy, králiky, sliepky, morky, ale aj pávy, lamy a tucet ďalších zvierat, ktoré som zabudol. Súťažia v kráse či rôznych vlastnostiach. Žiaľ, nie som farmár, takže špecifické vlastnosti hospodárskych zvierat neviem posúdiť, no je vidieť, že farmári sa o svoje zvieratá skvelo a s láskou starajú a predstavujú ich s hrdosťou a pýchou. Celé farmárske rodiny prídu a prezentujú svoje farmy.
Zaujímavé sú napríklad súťaže ťažných koní. Ťahajú sane naložené betónovými závažiami určitú vzdialenosť. Závažia pribúdajú a záprahy postupne ubúdajú, až vyhrá ten, ktorý potiahne najťažšiu záťaž na „full pull“. Rovnako je súťaž v ťahaní závaží aj historickými traktormi.
Sú fairs, kde je možné vidieť aj dostihové preteky, prípadne predstavenia policajných psov či pôsobivé predstavenie pastierskych a zaháňačských psov. Je zaujímavé sledovať, ako border kólie naháňajú malé stádo oviec s absolútnou presnosťou tam, kam si valach zmyslí. Bol tam jeden valach, ktorý po nehode ochrnul, ale napriek tomu sa na dvojkolesovom Segwayi a so svojimi psami dokázal efektívne pohybovať medzi ovcami a zaháňať ich.
Na fairs je možné vidieť napríklad aj skoky psov do diaľky. Psy skáču do bazéna s vodou tak ďaleko, ako sa im podarí. Zábava s častým osviežujúcim výplachom.
Súčasťou tohto festivalu bola aj súťaž drevorubačov a drevorubačiek. Či už s motorovou pílou, bruchatkou alebo sekerou.
Je možné vidieť aj preteky prasiatok. Šou s kúzelníkom, divadlo pre deti, súťaž v jedení koláčov a podobné zábavné aktivity.
Aj hudba je príjemná. V altánku je naskladaná dychovka s klasickým americkým repertoárom a na ďalšom pódiu už naplno hrá kvalitná country. Ľudia tancujú, spievajú s kapelou a dobre sa bavia.
A to jedlo. Ľudia dobrí, to jedlo!
Od výmyslu sveta. Nové Anglicko je známe svojimi jedlami z morských plodov, kde je z môjho pohľadu na vrchole country fair dobrôt „lobster roll“. K tomu plnené pečené zemiaky, pečené hríby, vyprážané všetko od hranolčekov cez cibuľu až po churros. Samozrejme burgre, trhané bravčové, mexická kuchyňa… Nájdeš aj vietnamskú či kórejskú kuchyňu.
Samozrejme klasické cookies, muffiny, koláčiky, zmrzlina a dobrotky všetkého druhu. Varená kukurica, horúci jablkový mušt, praclíky, sušené hovädzie, pražené orechy, pukance, máčané jablká, cukrová vata, pizza (pizza s kyslými uhorkami?!), hot dogy, corn dogy… Mám pocit, že som len začal a stále mi prichádzajú na rozum ďalšie a ďalšie dobroty.
K festivalu už neodmysliteľne patria aj kolotoče. Všetky klasické modely. Akurát nemajú autodróm. Na druhú stranu majú ale Cliffhanger. Človek si na tento kolotoč ľahne dolu znakom a ono to akoby simuluje let na rogale.
Tiež je tam veľa hier. Niečo na spôsob strelnice, no nie strelnice. Ktovie prečo. Hádžu sa krúžky na fľaše, triafa sa vodou do otvoru, mlatkom sa tlčie syseľ vyskakujúci z dier a tak podobne. Samozrejme si môžete vyskúšať silu úderom veľkým kladivom, kde vám ukáže, ako vysoko vystrelíte mierku, či v najlepšom prípade zazvoníte na zvonec. Môžete vyhrať obrovského nafukovacieho ufónca.
Nakúpiť sa dá aj množstvo výrobkov či suvenírov. Zaujímavé je, že na country fair takmer nevidno nejaké tie plastové čínske čačky, oblečenie či iné výrobky, ktorými sú zaplavené naše hody či vinobrania. Drvivou väčšinou ide o miestne produkty a výrobky. Umelecké predmety, drevené výrobky, kovové výrobky, vyšívané prikrývky a mnoho ďalšieho.
Nuž, tradičný country fair v Novom Anglicku je naozaj vydarený festival. Koncom leta ich sú desiatky, možno stovky, menších či väčších po celom severovýchode.
Je to čas, keď si tvrdo pracujúce americké rodiny spravia krásny víkend, uvoľnia sa a porelaxujú. Život v tomto regióne nie je ľahký. Práca je tvrdá a život drsný. Je tu ale všade cítiť veľmi silnú komunitu. Ľudia sú k sebe milí, usmievaví, zdravia sa navzájom, oslovia okoloidúcich, pochvália, potešia…
Človek sa tam cíti ako doma.
Doma…
Je to zvláštne. Country fair mal pre mňa zvláštnu atmosféru. Na jednu stranu pôsobí exoticky a cudzo, no celý čas som mal pocit, akoby som bol doma. Akoby som toto všetko, len s trocha inou príchuťou, zažil na Slovensku.