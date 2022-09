Prosím, pýtajte sa kandidátov

Zo všetkých strán sa na Vás milo usmievajú známi alebo menej známi politici, sľubujú čo Vám prinesú pod metaforický stromček štvorročného volebného obdobia, alebo sa úplne nesilene a určite nezištne a pravdivo pochvália, čo všetko nám už priniesli v tom období minulom. Už len čakám, ktorý pribratejší kandidát sa nechá doviesť v červenom kostýme na červenom kamióne. Proste marketing.

Musím úprimne povedať, že aj ja som sa stal v súčasnosti “používateľom” tohto marketingu. No rovnako úprimne dodávam, že nechcem tvrdiť, že môj prací prášok odstráni škvrny najlepšie. To proste neviem. Nechcem tvrdiť, že potrebujete práve tie hrnce, ktoré ja ponúkam. Veď predsa to, čo chcete pod “stromček” a čo Vás trápi, viete najlepšie Vy. A nejaké to príjemné prekvapenie navyše poteší. Pravdepodobne nie všetko je naozaj možné dostať, ale minimálne odpoveď na otázku “Prečo?” dostať musíte. A odpoveď nemôže znieť alibisticky- nedá sa, alebo to preto, lebo tí pred nami. A keď aj niekedy narazíte na odpoveď "neviem, ale pozriem sa na to", tak je to úplne normálne. Veď nikto nemôže vedieť všetko. Ale vždy je to úprimnejšie, ako keď Vám na oplátku sľúbia napríklad elixír nesmrteľnosti.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Preto Vás prosím, pýtajte sa, hovorte o svojich problémoch. Nenechajte sa odbiť. Ak Vám jeden nedá odpoveď, pýtajte sa ďalších a za prvým zabuchnite dvere. Lebo aj keď si to mnohí neuvedomujú, oni Vás potrebujú. Potrebujete sa navzájom. Tento vzťah proste musí byť obojstranný. To je začiatok toho, aby veci začali fungovať.

A ako na Vianoce, tak aj pred voľbami nám ostáva už len veriť. Veriť, že dostaneme odpovede, že zvolení kandidáti splnia svoje sľuby, že nezabudnú na tých, ktorým vo volebnej kampani liezli tam, kde ani slnko nezasvieti. No my sa musíme pýtať stále, bez ohľadu na to, či je leto, zima, alebo či sa zvolebnieva.

A ja chcem a musím veriť tomu, že čo tu píšem, je možné a nie je to len utópia.