Predaj Polikliniky Tehelná – predzvesť ukončenia činnosti MH Manažmentu?

Už zopár týždňov rezonuje v spoločnosti a médiách téma, ktorá by nebola tak zarážajúca nebyť istých faktorov. Spoločnosť MH Manažment, a.s. ako nástupca bývalého Fondu národného majetku, vyhlásila verejnú súťaž na predaj budovy Polikliniky Tehelná v Bratislavskom Novom Meste. Pri pohľade na titulky v novinách má človek pocit, že sme sa opäť ocitli v 90-tych rokoch, v čase najväčších privatizačných káuz.

Čo je to MH Manažment?

Dňa 12. novembra 2015 sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na zákone, ktorým došlo k zrušeniu Fondu národného majetku Slovenskej republiky („FNM SR“). V decembri roku 2015 vydalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky rozhodnutie o určení právneho nástupcu FNM SR, ktorým sa ku dňu 1. január 2016 stala spoločnosť MH Manažment, a.s. Spoločnosť vstúpila do všetkých práv a povinností FNM SR a získala majetok vrátane pohľadávok, majetkových účastí na podnikaní právnických osôb a iných majetkových práv a záväzkov. Na Spoločnosť prešli tiež práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov, ktorých účastníkom bol FNM SR. 100% akcionárom MH Manažmentu je Ministerstvo Hospodárstva Slovenskej Republiky.

Najvyšší kontrolný úrad vyzval spoločnosť MH Manažment, a.s. k ukončeniu činnosti.

V apríli roku 2020 vykonal Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky kontrolu spoločnosti MH Manažment, a.s., ktorej cieľom bolo zhodnotiť pôsobenie spoločnosti, výkon práv akcionára v spoločnostiach s majetkovou účasťou, využívanie finančných prostriedkov na vybrané činnosti a nakladanie s vybraným majetkom spoločnosti v období rokov 2016-2018. Kontrola NKÚ SR poukázala na takmer 90 %-ný pokles disponibilných peňažných prostriedkov v priebehu 3 rokov činnosti. Kým na začiatku svojej činnosti v januári 2016 mala spoločnosť na účte viac ako 39 mil. eur, na konci roku 2018 to už bolo len 4 mil. eur. Hoci v období rokov 2016 až 2018 sa celkové príjmy pohybovali na úrovni takmer 11 mil. eur, ich celkové výdavky dosiahli až 46 mil. Eur, z toho 30 miliónov tvorili výdavky na právne služby. NKÚ poukázal na nehospodárne konanie spoločnosti a preto odporučil vypracovať dokument o ďalšom pôsobení spoločnosti, ktorý mal obsahovať časový plán a konkrétne kroky, ktoré by smerovali k ukončeniu činnosti a na základe ktorého by sa systémovo riešila nielen ďalšia existencia tejto štátnej akciovej spoločnosti, ale aj celý komplex problémov súvisiacich s ich počinmi. Ešte v roku 2020 sa riaditeľ MH Manažment vyjadril, že do konca roka 2022 bude činnosť spoločnosti ukončená.

Na predaj je budova, nie samotná poliklinika

Jedným z majetkov, ktorý aktuálne spravuje spoločnosť MH Manažment je poliklinika Tehelná, ktorá už desiatky rokov slúži občanom nielen Bratislavského Nového Mesta. MH Manažment je v tomto prípade 100 percentným vlastníkom spoločnosti Poliklinika Tehelná a.s.. Tá poskytuje zdravotnú starostlivosť desiatkam tisícom obyvateľov Bratislavy. To sa však onedlho môže stať minulosťou.

Počnúc dňom 1.7.2022 sa spoločnosť MH Manažment totižto rozhodla predať budovu polikliniky Tehelná vrátane príslušenstva, vybavenia a prislúchajúcich pozemkov. A to je tá vec, ktorá je na tom všetkom najviac zarážajúca. Nepredáva sa poliklinika ako taká, ale iba samotná budova, tým pádom vôbec nie je zaručené, že po odpredaji ostane v spomínanej budove zdravotnícke zariadenie. Predaj budovy je podmienený fungovaním polikliniky v súčasnej podobe minimálne po dobu jedného roka, čo však bude potom?

Čaká polikliniku Tehelná podobný osud ako Bezručovu?

Spoločnosť MH Manažment sa pri predaji obhajuje faktom, že zdravotná starostlivosť nebude obyvateľom Nového mesta odopretá, nakoľko budova ako taká bola skolaudovaná na účely liečebno – preventívnej starostlivosti a technicko hospodársku činnosť. V praxi to však môže znamenať napríklad aj centrum asistovanej reprodukcie, kúpeľná, či rehabilitačná starostlivosť. To by však znamenalo, že by obyvatelia prišli o desiatky praktických lekárov, ale aj špecialistov, nakoľko poliklinika aktuálne ponúka komplexnú zdravotnú starostlivosť. Podobný osud poznačil aj známu polikliniku na Bezručovej, ktorá dnes pripomína skôr rezidenciu nadštandardných bytov s doplnkovou službou v podobe základnej zdravotnej starostlivosti. Tento komplex na Bezručovej bol tiež kolaudovaný za liečebno – preventívnym účelom, ten sa však zachoval len z časti. A nie je to jediný prípad, kedy v hlavnom meste boli porušené záväzky voči Stavebnému úradu.

Aký je skutočný dôvod predaja Polikliniky Tehelná?

Predaj Polikliniky Tehelná je iniciovaný údajne kvôli nedostatku finančných prostriedkov na jej obnovu, ktorá je kľúčová pre prípadné zachovanie budovy za účelom zdravotnej starostlivosti. Minimálne milión eur na sanáciu a ďalších 5-10 miliónov na obnovu fasády, kúrenia, elektriny, priestorov či vybavenia ....Ako je však možné že spoločnosť, ktorej 100% akcionár je štát, vytvorená, aby spravovala štátny majetok, nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na obnovu objektov za účelom ich zachovania?

Z výročnej správy nie len roku 2021 vyplýva, že hospodárenie spoločnosti sa pohybuje v mínusových číslach, sú voči nej vedené desiatky súdnych konaní, ktorých predmetom sú najmä spory o náhradu škody. V hre sú rádovo stovky miliónov eur, ktoré sa v prípade prehratých súdnych sporov budú musieť niekde nájsť a tak jednou z ciest je predať čo sa dá. Poliklinika Tehelná by nebola jediným štátnym majetkom, ktorý skončil v rukách súkromníka.

Čo čaká polikliniku Tehelná?

Predajná cena budovy bola vyčíslená na 14 770 000 €. Za túto cenu je v ponuke úžitková plocha o rozlohe viac ako 17 tisíc m2, vybavenie polikliniky aj priľahlé pozemky. Za posledných 5 rokov bolo preinvestovaných 560 000 € na rekonštrukcie vyvolané havarijným stavom. Obsadenosť budovy predstavuje 73,34%. Otázka znie: kam povedú kroky týchto lekárov a sestier? Časť z nich má údajne prejsť na súkromnú polikliniku v OC Central. V časoch vojny a blížiacej sa hospodárskej krízy budú ľudia, ktorý roky navštevujú svojich obľúbených lekárov zrazu musieť platiť stovky eur za členské v súkromnom zariadení. Dôchodcovia, ktorí už tak patria medzi najnižšie príjmové skupiny. Alebo nech si hľadajú lekárov v preplnených ambulanciách, ktoré nemajú kapacity deliť si pacientov po predanej poliklinike. Navyše je známe, že koncom roka končí svoju pôsobnosť aj Železničná nemocnica s poliklinikou. MH Manažment garantuje, že aj po odpredaji budovy bude poliklinika slúžiť minimálne jeden rok . Čo však potom. Uvažujú tu vôbec kompetentní nad dôsledkami predaja, ktorý je spôsobený ničím iným, len katastrofálnym hospodárením spoločnosti, ktorá by mala verejný majetok, majetok nás obyvateľov chrániť a zveľaďovať!

Riešenie

Ako býva na Slovensku zvykom, kompetentní sa v čase krízy tvária, že s problémom nedokážu nič spraviť. Fakty však hovoria niečo úplne iné. Možnosti, ako zachovať fungovanie polikliniky pre desiatky tisíc obyvateľov Bratislavy existujú, sú na stole. Laicky povedané stačí, aby jednotlivé rezorty a inštitúcie začali medzi sebou komunikovať, vzali si k tomu perá a podpísali pár formálnych papierov. Ako jedno z hlavných riešení vidím využiť zdroje, ktoré nám poskytla Európska únia. Z celkových 1,2 mld € z Plánu obnovy a odolnosti, bolo v rámci výzvy na zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti - rekonštrukcia nemocníc vyčlenených celkovo 132 926 866 €, o ktoré môžu žiadať oprávnení poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Výzva bude vypísaná od septembra roku 2022 a uzatvoria ju v novembri toho istého roku.

Ďalším, aj keď krajným riešením by bolo podľa starostu MČ Bratislava – Nové Mesto

Rudolfa Kusého prevod majetku na Ministerstvo hospodárstva a následne na mestskú časť. Tá by však musela na rekonštrukciu vziať niekoľko miliónový úver a tým sa zadĺžiť na ďalších minimálne 10 rokov. Podotkol tiež, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti nie je úlohou mestskej časti, ale štátu.

Zástupca iniciatívy za Zachovanie polikliniky Tehelná – Pavel Šimove, vidí riešenie v spolupráci samosprávy a štátu. "Považujeme za dôležité, aby štát do nej investoval. A aby sa všetky úrovne verejnej správy, teda Bratislavský kraj, hlavné mesto i mestská časť, spojili a koordinovane vytvorili úsilie so štátom, ako polikliniku zachovať,"

Takže Drahí čitatelia, prichádzajú ťažké časy. Kúpte si zdravovedu a bylinkový čaj, pretože základná zdravotná starostlivosť na Slovensku sa stáva vplyvom nečinnosti štátnych orgánov čoraz nedostupenejšou.