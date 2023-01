Takto sa to nerobí do psej matere.

Začiatok januára bol nečakane plný prekvapení. Po pokojnom vianočnom období začali prichádzať zálohové predpisy za elektrinu pre malé firmy, živnostníkov. Pre viacerých majiteľov týchto firiem a ich rodín nastal šok. Niektoré faktúry dosahovali viac ako 500 percentné navýšenie. V praxi to znamenalo, že ak vlastníte napríklad malé elektro, kde Vás mesačne stojí elektrina 2 300 eur, pokojne sa mohlo stať, že nové zálohové predpisy Vám prišli vo výške 12 300 eur. Jedným slovom - likvidačné. Paradoxne, práve tieto malé rodinné firmy boli cez pandémiu najviac skúšané. Takéto zvýšenie sa dotklo takmer 600 tisíc subjektov.

Kto zlyhal?

Otázkou zostáva, prečo sa to vlastne stalo.

Ceny na nasledujúci rok, ako už iste všetci vieme, stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ( ÚRSO) na základe vývoja cien elektriny na burze. Koncom decembra ÚRSO stanovilo ceny, ktoré však vyhodnotilo nie na základe nejakého ročného, alebo aspoň 6 mesačného priemeru, ale na základe cien v priebehu 3 týždňov na prelome augusta a septembra, kedy bola cena elektriny na burze najvyššia. Už len z laického pohľadu je toto nepochopiteľné a zvláštne rozhodnutie. Stanovená cena pre rok 2023 bola teda vo výške 473,63 eur/ Mwh za elektrinu, pričom priemer za celý rok 2022 bol 270,86 eur. To je skoro o polovicu viac.

Toto konanie bude predmetom poslaneckého skúmania, nakoľko vznikla domnienka, že ceny boli nastavené neuvážene a možno aj protiprávne. Podnet na prokuratúru už podal aj Inštitút pre výskum sociálno ekonomických rizík. Ak je to aj všetko v súlade so zákonom, tak takto stanovená referenčná cena je proste úžera ! A nechce sa mi veriť, že je to náhoda.

Máme teda platiť faktúry alebo nie ?

Štát pôvodne ponúkal ako riešenie kompenzácie vo výške 80 percent z rozdielu výslednej sumy, háčik je však v tom, že najskôr bolo potrebné zaplatiť prijatý zálohový predpis v plnej výške. Táto pomoc však bola nedostatočná, nakoľko väčšina malých rodinných podnikov si nemôže dovoliť ani zaplatiť túto prvú likvidačnú zálohovú faktúru s obrovským navýšením. Nerozumel som, prečo od začiatku nemôžu tieto malé rodinné firmy platiť zálohovo 199 eurový strop a zvyšný rozdiel nech si zúčtujú dodávatelia energií priamo so štátom. Nakoniec, po výraznom verejnom a mediálnom tlaku sme sa tento týždeň dočkali prísľubu storna vysokých zálohových faktúr.

„Dodávatelia nastavia zálohové platby pre malé firmy v regulácii podľa zastropovaných cien energií stanovených vládou. Štát uhradí malým firmám 100 % rozdielu medzi regulovanou a zastropovanou cenou energií“.

Odpoveď je teda neplatiť. Ostáva nám len dúfať, že sa naozaj tak aj udeje. Neviem si po tomto všetkom predstaviť reakciu ľudí, keby prišlo k reálnemu odpojeniu za neplatenie !

Ako má vyzerať pomoc pre rok 2023 ?

Prvá časť pomoci pre podnikateľov prichádza v podobe zastropovaných cien a to na úrovni 199 eur/Mwh pri silovej zložke elektriny a 99 eur/Mwh pri plyne. To znie už ako celkom rozumné riešenie, ktoré sa približuje aj reálnym burzovým cenám. Tým ale nechcem povedať, že je to málo.

Druhá časť pozostáva z kompenzácie nákladov na energie. V praxi to znamená, že z čiastky uhradenej za energie nad maximálnou úrovňou stanovenou štátom (teda 199 eur a 99 eur), bude preplatený tento rozdiel vo výške 100%.

Na jednej strane buďme vďační za akúkoľvek formu pomoci, ale štát by si mohol odpustiť takéto začiatky roka, keď zdvihol tisíckam ľudí tlak a adrenalín. Takto sa to jednoducho nerobí, do psej matere...