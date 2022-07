Byrokracia na ústupe. Štát pomôže s papierovačkami rodičom.

Narodenie detí, ich prvé krôčiky a prvé hlásky sa pamätajú do konca života. Žiaľ, je realitou, že človek si pamätá aj tie menej príjemné situácie, ktoré musel absolvovať po narodení svojich ratolestí. Žijeme v krajine, ktorá sa snaží svojim občanom v týchto situáciách pomáhať a zabezpečuje pre mladé rodiny rôzne formy príspevkov a snaží sa im tak aspoň z časti kompenzovať ich dočasné výpadky príjmov a vytvárať im sociálne zabezpečenie. V poslednom období vnímame, že tieto príspevky, obzvlášť v dnešných časoch vysokej inflácie, nie sú dostatočné, ale to nie je témou tohto blogu.

Jednou z vecí, ktorá ma v čase po narodení mojich detí vyrušovala, boli návštevy rôznych úradov a inštitúcií, ako napríklad Úradu práce, Sociálnej či Zdravotnej poisťovne. V časoch, keď je prítomnosť oboch rodičov pri ich deťoch nenahraditeľnou potrebou a zážitkom, musíte emócie odložiť bokom a pustiť sa do boja so systémom. Zamestnanci na úradoch boli poväčšine milí, žiaľ pracovali s tým, čo mali k dispozícií. Systém, ktorý pri každom jednom kroku vyžadoval a v určitých prípadoch stále vyžaduje podpísané viacstranové žiadosti, množstvo potvrdení, originálov a ich fotokópií ma frustroval. Bol to neustáli pingpong medzi inštitúciami, ktoré medzi sebou nevedeli komunikovať. Jeden príspevok bol naviazaný na potvrdenie od niekoho iného a človeka nemilo fascinovalo, prečo si to nevedia vybaviť medzi sebou interne a nechávajú to na „externistu“ občana. Čerešničkou na torte bola podmienka, že ak človek do istého času nestihne potrebné dokumenty doručiť , má jednoducho smolu a nedostane sa tak napríklad k príspevku pri narodení dieťaťa, na ktorý ma za normálnych okolností plné právo.

Doba sa mení. Konečne. Včerajšia tlačová konferencia viacerých ministrov na tému byrokracie ma osobne potešila a myslím, že nielen mňa. Práve takéto drobnosti totiž dotvárajú celok. Ukazuje sa, že zjednodušovanie vecí a automatizácia procesov je cestou do budúcnosti. Čo sa týka príspevku pri narodení dieťaťa, ten bude automaticky vyplatený, bez potreby návštevy úradov a vypisovania dokumentov. Toto je pre mňa naozaj pozitívny precedens, pretože štát má všetky informácie a údaje na to, aby mohol posúdiť oprávnenosť vyplatenia tohto príspevku a teda dokumenty nemusí zabezpečovať rodič. Včerajšou tlačovkou sme sa teda posunuli o level vyššie.

Avšak začalo to už pred rokom, keď napríklad Úrad práce a Sociálna poisťovňa začali spolu na pozadí komunikovať a teda rodičia odvtedy nemusia nosiť papierové potvrdenia, napríklad ohľadom nároku na materské, fotokópie rodných listov a mnoho ďalšieho.

Ako to teda funguje v praxi po novom ?

Po tom, ako príde dieťa na svet, ešte za jeho pobytu v nemocnici aj s matkou, poskytne nemocnica rodičovi/rodičom Dohodu o mene a priezvisku dieťaťa, ktorá sa následne zašle na matriku. Matrika na základe tejto dohody vytvorí rodný list, ktorý automaticky pošle na dresu trvalého pobytu matky dieťaťa. Matrika ďalej komunikuje so zdravotnou poisťovňou matky a teda dieťa dostane pridelenú takú poisťovňu, v akej je prihlásená jeho matka. Taktiež je už zrušená zápisnica o určení otcovstva a nie je potrebné dokladať sobášne listy. Príspevok po narodení dieťaťa bude automaticky vyplatený, bez potreby návštevy úradov a vypisovania dokumentov. Do tohto bodu sú rodičia „byrokraticky oslobodení“.

Čo sa ešte dá urobiť ?

V najbližších mesiacoch budú podľa slov ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka predstavované ďalšie opatrenia na pomoc rodičom bezprostredne po narodení dieťaťa. Jedným z nich by malo byť aj automatické vyplácanie prídavkov na dieťa, čo je podľa mňa logickým a následným krokom po automatickom vyplácaní príspevku pri narodení dieťaťa. Rodinný prídavok je sociálna dávka, ktorú mesačne vypláca úrad práce. Nárok si môžete uplatniť už v mesiaci, keď sa dieťa narodí a trvá až do času, kým je dieťa v zmysle zákona považované za nezaopatrené, najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov. Automatizácia je možná aj v tomto prípade, bude ale trochu komplikovanejšia, keďže sa tam skúmajú viaceré skutočnosti a príprava bude určite zložitejšia.

Rovnako ako vo vyššie spomenutých záležitostiach sa, podľa môjho názoru, vieme pohnúť vpred aj pri rodičovskom a materskom. Dnes sa nachádzame v štádiu, kedy je potrebné pri týchto dávkach podávať žiadosti, avšak už k nim nie je potrebné prikladať toľko príloh ako v minulosti, nakoľko si inštitúcie vedia medzi sebou pomôcť. Pokiaľ sa nastavia správne kontrolné mechanizmy, je možné aj tieto príspevky do budúcna automatizovať. Sociálna poisťovňa predsa disponuje databázou vymeriavacích základov a jednotlivých odvodov, vychádzajúc z mesačných výkazov od zamestnávateľov, a preto vieme povedať, ktorý rodič má nárok na materský a ktorý na rodičovský príspevok.

Problémom je, že výplatu rodičovského príspevku má na starosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, zatiaľ čo za spracovanie materského zodpovedá Sociálna poisťovňa. Keď sa tieto dve inštitúcie v rámci jedného rezortu naučia spolu kooperovať a komunikovať ešte viac synergicky, vieme odstrániť kopec ďalšej zbytočnej byrokracie. Napríklad, prechod matky, či otca z materského, resp. otcovského späť na rodičovský príspevok by mohol pokojne fungovať bez podávania ďalšej žiadostí. Údaje potrebné k pokračovaniu výplaty týchto príspevkov si vedia inštitúcie medzi sebou vymeniť a pokračovať tak vo výplate príspevkov automaticky. Pri zapojení šikovných ľudí z IT sektora a ľudí zo sociálnych vecí je toto aj ďalšie veci reálne. Samozrejme si to ale vyžaduje množstvo príprav a veľa hláv s dobrými nápadmi. Výsledok by však mal stáť za to. A tým je komfort a pohodlie občanov a naozaj moderný a fungujúci štát.