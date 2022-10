Otcovia sa potešia - dva týždne štátom platenej dovolenky po narodení.

Obdobie počas prvých týždňov bezprostredne po narodení dieťaťa je podľa môjho názoru jedno z najnáročnejších období v živote a obzvlášť to platí pri prvorodičoch. Do rodiny príde nový život, čo znamená radosť a emócie, ale v neposlednom rade aj veľkú obetu zo strany rodičov, ktorým sa v podstate zo dňa na deň zmení život o 360 stupňov. To sú tie chvíle, kedy sa striedajú pocity radosti so strachom, smiech s plačom, či obavy s odhodlaním. Chvíle, ktoré by mali rodičia podstupovať spoločne a všetky tieto pocity vzájomne zdieľať. Na to, aby to tak mohlo byť však bolo potrebné urobiť zopár ústupkov v pracovnom živote. Jeden z rodičov (poväčšine mama) získava automaticky nárok na materské a rodičovský príspevok v závislosti od rôznych faktorov. Život tohto rodiča sa bude najbližšie roky točiť len okolo dieťatka.

Rovnováha medzi súkromným a pracovným životom

Ako si aj ja osobne na toto obdobie spomínam, pri pohľade na maminu človek jednoducho cíti, že potrebuje podporu. Potrebuje cítiť, že na to všetko nie je sama, potrebuje si za prvé dni a týždne vybudovať sebadôveru a uistiť sa, že to spoločne ako rodičia zvládneme. Vždy som si vážil zamestnávateľov, ktorí dokázali v tomto zložitom období vyjsť človeku v ústrety a ponúkli pomocnú ruku v podobe „otcovskej dovolenky“. Nie každý však túto možnosť mal a tej dovolenky za rok nie je veľa a preto pri príprave na narodenie dieťaťa si mnohí otcovia museli šetriť dovolenku, aby ju po narodení pohli vyčerpať v takej miere, akú uznajú za vhodnú. Tu sa na chvíľu zastavíme. V Európskej únii máme už pár rokov smernicu o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami (č. 2019/1158 z 20. júna 2019). Táto smernica pripúšťa situácie, kedy aj otec pri pracovných povinnostiach môže čerpať benefity rodičovskej (otcovskej) dovolenky v období po narodení dieťaťa. V praxi by to znamenalo, že na určitý čas po narodení dieťaťa by mohli obaja rodičia ostať doma a spoločne zvládať a prežívať tieto chvíle. Samozrejme táto otcovská dovolenka by nemala ísť na úkor zamestnávateľa, ale na úkor štátu.

Od 1.10.2022 sa otcovská dovolenka mala stať realitou aj na Slovensku

Dva týždne dovolenky, ktorú preplatí sociálna poisťovňa, aj v prípade, keď matka poberá materskú, či rodičovský príspevok. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny – Milan Krajniak priblížil celú vec takto:

„Otcovia na Slovensku si budú môcť od 1. októbra v prvých 6 týždňoch po narodení dieťaťa vybrať 14 dňovú otcovskú dovolenku. Samozrejme, nejde o povinnosť, ale o možnosť, ak chce otec stráviť prvé dva týždne po narodení svojho dieťaťa spolu s mamičkou, či už jej pomôcť, alebo prežiť spoločne ako rodina túto šťastnú chvíľu, táto právna úprava mu to umožňuje. Ide o lepšie zosúladenie pracovného a rodinného života. Túto otcovskú dovolenku nebude hradiť zamestnávateľ, ale bude ju hradiť Sociálna poisťovňa z nemocenského poistenia,“.

Takto znelo vyhlásenie ministra z konca apríla. Ako však býva zvykom, veci sa opäť o niečo posunuli. Koniec koncov, na Slovensku sme si už na podobné zvykli a je fajn, že tento návrh je vôbec v parlamente a bol prijatý, aj keď s omeškaním.

Ako to bude fungovať v praxi ? Nie sú to dva týždne navyše...

Otcovi pri narodení vzniká rovnako ako matke dieťaťa nárok na poberanie rodičovskej dovolenky po dobu 28 týždňov, ktorú si môže uplatniť po skončení materského matky. Ak sa však počas prvých šiestich týždňov po narodení dieťaťa rozhodne uplatniť si otcovskú dovolenku po dobu 14 dní toto je ten časový benefit, ale stále tým prichádza o dva týždne zo svojej štátom stanovenej otcovskej dovolenky na ktorú by mal nárok čerpať v budúcnosti. Zostane mu tak už v podstate iba 26 týždňov. Nejde teda o žiadne dni navyše. Štát iba rozdelil otcovskú dovolenku na dve časti. Najväčšou výhodou sa to stáva, ak ste nemali v pláne čerpať otcovskú dovolenku na 28 týždňov, keďže v praxi tak človek prichádza o 25 percent toho, čo by mal zaplatené od zamestnávateľa, ak by ostal pracovať.

Hlavné a pozitívne však je, že nie je potrebné si čerpať vlastnú dovolenku od zamestnávateľa a môžete tak stráviť čas so svojou rodinou a zdieľať tak zdieľať prvé dva týždne všetky pocity a emócie spoločne s matkou.

Kedy sa otcovia dočkajú štátom plateného voľna?

Návrh, ktorý sa dostal do druhého čítania v parlamente bol napokon schválený včera a teda 4.10.2022. Parlamentom prijatý návrh ešte musí podpísať prezidentka SR a následne môže vstúpiť do platnosti. Rezort práce predpokladá nový termín účinnosti zákona od 1. novembra tohto roku. Nie je však isté, či sa ani tento termín nebude posúvať.

Toto opatrenie treba samozrejme hodnotiť pozitívne, škoda len, že sme my otcovia tie platené dva týždne nezískali navyše. Určite by pomohli :)