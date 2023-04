Zo Slovenska uteká každým rokom viac mladých ľudí

Od rozpadu Československa prešiel už nejaký ten piatok. Táto historická chvíľa sa však okrem iného stala aj akýmsi impulzom, ktorý spôsobil, že každým rokom pribúdalo ľudí, ktorí sa za „lepšou budúcnosťou“ vydali za hranice. Tým, ktorí zostali sa nežije práve najlepšie. U našich západných susedov to však nebolo tak značné ako u nás. Pozrel som sa bližšie na dôvody, ktoré túto situáciu na Slovensku spôsobujú a tiež na hrozivé štatistiky počtu a celkových dopadov na našu krajinu.

7% populácie v zahraničí

Za posledných 15 rokov odišlo do zahraničia viac ako 350 tisíc ľudí. Číslo, ktoré pri porovnaní napríklad s Českom vyzerá hrozivo. Čo je však ešte viac zarážajúce, je fakt, že polovica ľudí, ktorí odišli zo Slovenska sú mladí vo veku 18-30 rokov. 17% našich vysokoškolákov študuje v zahraničí, pričom celkový priemer OECD je na úrovni 2% . Pri absolventoch vysokých škôl je to číslo konkrétne 14%. Sú to jednoducho ľudia, ktorých láka zahraničie, alebo u nás nemajú dostatok príležitostí ako slušne a dobre žiť a zakladať si tu rodiny? Na túto otázku asi poznáme všetci odpoveď. Slovensko už niekoľko rokov nie je krajinou pre mladých. „Utiekli“ sme od znalostnej ekonomiky a investícií do mladých ľudí. Mladí ľudia odchádzajú za lepšou kvalitou života a finančným zabezpečením.

Čo predstavuje kvalita života?

Predstava kvality života môže byť u každého z nás individuálna. Pre niekoho je to zdravotná starostlivosť, možnosť kvalitne sa vzdelávať, podpora, jednoduchosť a vymožiteľnosť práv v podnikaní či zamestnaní. Pre niekoho zase silnejšia ekonomika, dostupnosť bývania, či životné prostredie. Keď sa na to ale pozrieme čestne okolo nás, je jasné, že Slovensko má problém.

Rekordná inflácia, nie veľmi dobre zvládnutá pandémia, rozpad vlády, narastajúci dlh, omnoho výraznejšie zdražovanie potravín a služieb ako v západných krajinách a nedostupnosť vlastného bývania, ktorá je dnes pre mladých bez viacgeneračnej hypotéky takmer nereálna. Nehovoriac o nedostupnosti zdravotnej starostlivosti...

Ak človek nedajbože potrebuje napríklad CT vyšetrenie, alebo magnetickú rezonanciu, môže sa zapísať do poradovníka a čakajú ho mesiace dúfania a zúfania.

V dôsledku migrácie prichádza štát o miliardy

Kvôli úniku mozgov od roku 2000 Slovensko prišlo o 2,2% HDP na obyvateľa, výrazné množstvo investícií, a o potenciálne zlepšenie kvality politických a verejných inštitúcii.

Priama strata, čiže každým obyvateľom, ktorý sa odsťahuje do zahraničia, prichádza štát o cca 50 000 eur. Skúsme si teda vypočítať, koľko to asi môže byť, keď je týchto ľudí viac ako 350 tisíc. Orientačne je to je 17,5 miliardy čo je viac ako polovica príjmov aktuálneho štátneho rozpočtu. Nie je zastavenie odlivu mladých aj jedným z riešení deficitného dôchodkového systému?

Slovensko sa musí stať krajinou pre mladých !

Zo stredoeurópskeho tigra sme sa stali krajinou, z ktorej ľudia v produktívnom veku utekajú do zahraničia. Našou záchranou sú pritom ekonomicky, ale aj sociálne aktívny práve mladí ľudia. Potrebujeme, aby ich štát podporoval a venoval im osobitú pozornosť. Zelená transformácia Slovenska, podnikateľské a pracovné príležitosti, skutočne dostupné bývanie, to sú veci, ktoré dnes zlyhávajú.

Komplexným riešením problematiky by sa napríklad mohol zaoberať novovzniknutý úrad vicepremiéra pre mladých. Jeho úlohou by bolo v spolupráci so zainteresovanými ministerstvami vytvárať také podmienky, ktoré by boli atraktívne pre mladých a ktoré by boli motiváciou zostať na Slovensku študovať, pracovať, bývať a zakladať rodiny. Vráťme sa k znalostnej ekonomike, ktorá podporí práve mladých, investujme do toho, aby mohli z komatického stredoeurópskeho tigra urobiť znovu lídra v podnikaní a inováciách.

Tiež by neuškodilo držať krok v moderných témach s krajinami ktoré sa nie len tvária, ale aj žijú v roku 2023.