Ľuboš "Putinomydlič" Blaha, ešte sa ti máli počet civilných obetí na Ukrajine?

Ty morálny odpad, prepáč, že takto priamo úvodom (už bolo dosť slušnosti na amorálnych ľudí, čo sú vlastizradcami národa a pre Putina by snáď aj vraždili u nás na Slovensku) , ale bude čoskoro mesiac od začiatku vraždenia na Ukrajine, kde tvoj idol Putin spustil vojnu a vraždenie civilistov. Tak si zhrňme čo sa zmenilo v Tvojom mentálnom svete.

Skúsme to v takej pekne kocke, ktorú zosumarizoval na FB pán Peter Neštiak ešte koncom predchádzajúceho týždňa (za čo mu ďakujem) :

7.3.2022 si na TB SMERU bol úplne jasne Proputinovsko alibistický, rozčúlene si vykrikoval, že aká je toto „vyhladzovacia vojna“, keď má len 351 civilných obetí. Všetkým, čo ju kritizujú si vyčítal, že pri „amerických vojnách“ boli ticho.

Hmmm, keď Hitler napadol Československo a chcel vyhladiť Slovanov, a tiež najmä židov, tak to samozrejme bola vyhladzovacia vojna. Ale keď ide o napadnutie suverénnej samostatnej krajiny Tvojim obľúbencom vrahom a medzinárodným zločincom Putinom, tak to je čo v tvojom morálnom kompase? Priateľská návšteva? Cukrovanie sa so susedom? Trošku štatistiky do Tvojho sveta propagandy a násilia:

Tak čo Ľuboško, stále nič? Je to stále málo na tú tvoju "vyhladzovaciu vojnu? Ako hlboko musí človek spadnúť aby také niečo v podstate schvaľoval? Koľko Liliniek, Adamkov, Kirylov a ďalších nevinných detí ešte musí zahynúť aby si vzal posledné zvyšky morálky a navždy odsúdil svojho kamoša a vraha Putina? Desať tisíc...milión...tri milióny?

Koľko ludí musí opustiť svoje domovy kvôli agresii mentálneho skrachovanca (v tejto chvíli už opustilo domovy a aj samotnú UA cez 3 milióny a v rámci UA ďalších 5 miliónov)? Všetkých 40 miliónov? Tomuto fandíš? Toto učíš svoje deti. Wau. To je ten tvoj "mier" o ktorom toľko na FB len melieš, ale pritom skryte fandíš strieľaniu do detí, obytných domov, ničeniu škol a škôlok, nemocníc a obchodných centier.

Viem Ľuboš, ty sa nikdy proti tomuto neozveš, ako by si aj mohol, však Tvoja modla a chránenec sedí v Kremli. Takto ho ty miluješ predsa.

Za sumár ďakujem : Zdroj Jakub Goda

Vieš Ľuboš, pre teba to slovko mier, čo ho tak spomínaš na FB neznamená nič. Len % politického výtlaku u svojich ovečiek. Mŕtve deti a civilisti na Ukrajine sú ti úplne "u prdele" akoby povedali u susedov v ČR. Si schopní to zahovoriť ačohentizmami a alibizmom Tebe vlastným. Ale vieš ty čo Ľuboško? Raz príde deň keď aj Tvoje deti pochopia, aký bol a je ich otec, že tie prechádzky na Slavín boli len prázdne reči a že ich ocko bol a je podporovač vraha a človek, ktorému nikdy nezáležalo na utrpení a smrti nevinných. Tá facka od nich bude zadosťučinením pre slobodný svet , ktorý nechce vojny a násilie, a ver tomu, že život Ti dá ešte minimálne toľko faciek, koľko obetí bude mať agresia Tvojho obľúbenca Putina :)

Sláva Ukrajine a tebe HANBA ..ĽUBOŠ BLAHA.