Máte nízky dôchodok? Nenakysli Vám buchty? Ozvite sa Maroškovi Žilinkovi. Dá Vám cez FB fundovanú a najmä politickú odpoveď :)

Asi nik príčetný nejde spochybňovať oprávnenosť GP pripomienkovať v medzirezortnom konaní medzinárodnú zmluvu . Úplne správne a logické.

Jeho vyjadrenie a forma cez FB je už ale krásnou ukážkou ako spolitizovať GP a nahrať na smeč rôznym Blahom, Tarabom a náckom. Tlieskam. Vážnosť úradu už podliezla aj časy Trnku a to za extra krátky čas.

Po prečítaní tých 35 "závažných" pripomienok" od GP (nájdete tu https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy?p_p_id=processDetail_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_processDetail_WAR_portletsel_cisloLP=LP%2F2021%2F786&_processDetail_WAR_portletsel_action=pplpZobrazPripomienky som sa ako laik pousmial a pýtam sa pán trojjediný Maroš, Žilinka a Ježiš?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

1.) Ten hluk z MIG29-tok na Sliači Vám dnes isto asi nevadí, to sú predsa Ruskí tavárišči a ich mašiny ,noa teraz bude naozaj tak "zásadný problém" s nakúpenými F16tkami z USA , ktoré zakúpil SMER a SNS ?

2.) "Zásadne" chcete pchať do zmluvy dodatok o zákaze vstupovať s jadrovými, chemickými a biologickými zbraňami, držať ich a prepravovať, ale akosi vo svojej veľkosti a Božskej prozreteľnosti ste pozabudli , že už dávno sme zmluvnou stranou (ako aj USA, Ruskoí) o zákaze rozmiestňovania týchto typov zbraní. Tieto dohody, ktoré zastrešujú OPCW, MAAE, EURATOM a iné medzinárodné organizácie. Preto zmienka o týchto zbraniach nie je súčasťou takýchto zmlúv, lebo ich zastrešujú iné multilaterálne zmluvy, ktorých SR je už dávno signatárom. To fakt ste tam takí diletanti na GP, že toto neviete a predsa to tam pcháte?

3.) Zmluva s USA je verejná a dá sa v pohode pripomienkovať. Keď bývalý generál p.Macko žiadal o sprístupnenie dohody s Ruskou federáciou, ministerstvo obrany za čias SMERU a SNS to odmietlo, lebo by tým údajne mohlo dôjsť k ohrozeniu všeobecnej a jadrovej bezpečnosti SR!!! Čítate DOBRE. "K ohrozeniu všeobecnej a jadrovej bezpečnosti SR " . Ja sa Vás pýtam, nemáte po tom vyjadrení bývalého ministra obrany obavu, že v takejto utajenej zmluve bude aj bod, že Ruská federácia u nás môže mať a prepravovať jadrové a chemické zbrane (Novičok napr.)? Takto bránite vlasť, že nevieme čo vlastne Rusi u nás môžu skladovať? ufffff...silná káva

4.) Taktiež vzhľadom na dôvody utajenia zmluvy o spolupráci s Ruskou Federáciou (v bode 3) vyvstáva otázka, aké úlohy vlastne plnia Ruskí pracovníci na našom území okrem oficiálnej známych servisných úkonov na MIG29? Máme dôvodné obavy, že môže dochádzať k protištátnej a dokonca teroristickej činnosti (stačí si spomenúť na "turistov " v Salisbury, či výbuch muničáku vo Vrbeticích). Nebudete riešiť aj túto zmluvu pán GP? Občania chcú vedieť čo cudzia moc u nás vykonáva a za akým účelom.

5.) Prečo a za akým účelom ste prijali ako jediný GP pozvanie na 300. výročie založenia prokuratúry v cárskom Rusku 11.-13. januára 2022 ?

Teším sa ako občan SR na odpovede (môžete aj priamo na messenger na môj FB, tam ste predsa doma) alebo aj priamo do diskusie, občanov SR to isto bude zaujímať .

Verím že ste ako tvrdíte vlastenec a idete brániť vlasť....tak začnite konečne pracovať , nepolitizujte a pýtajte sa na miestach, kde doteraz sú dvere zamknuté a utajené.

P.S. : už len na dovetok pre fans Blahu, Fica, náckov, "vlastencov" a podobné typy : Tieto zmluvy sú výsledkom dlhoročných bilaterálnych dohôd a predchádzajúcich zmlúv a záväzkov. V tomto prípade sa pripomienkovala zmluva zhrnutá z dohôd a záväzkov z rokov 2016 až 2018 za čias SMER SD, tak poprosím všetky výtky smerovať na Súmračnú, prípadne Blahovi (vtedy predsedovi zahraničného výboru) na profil.

MR. Žilinka , na FB ste s pátosom Boha nám , poddaným, dali najavo kam patríte. S mocou rastie chuť a s mocou rastie ego. A smailíky cez SMS chodia, potľapkania od GP Ruska tiež a nejaká krabica od šampanského isto "DPDčkou" prišla :) Happy new Year 2022...teda, prepáčte "Счастливый Новый год 2022"