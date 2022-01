Tak si tu žijeme - poslanec Blaha je zaočkovaný a Žilinka nechce zverejniť zmluvu čo podpísal v Rusku :)

Pár noviniek začiatkom roka.

Tak sa nám poslanec Blaha rozhodol, že kašle na tie siahodlhé FB statusíky plné hejtu a strachu pre svoje stádo a pod rúškom tmy si pravdepodobne praskol ten americký pfizer do svojho marxistického ramienka :) Takto sklamať svojich fans....nieeee Ľubeno, prečooooo?

Však ako inak by mohol byť na veselej lyžovačke na Ždiari v Strachan SKI Centre (na FB sa aj verejne lyžovačkou pochválil) , ktoré JEDNOZNAČNE požaduje pri lyžovačke režim OP. https://skicentrumstrachan.sk/otvorenie-strediska-v-rezime-op/ Covid prekonal predsa začiatkom roka 2021 (čo je viac ako 180 dní) a posledne na svojom FB oznámil, že Covid koncom roka 2021 prekonala len jeho žena a deti. Samozrejme že aj všetky reštaurácie idú v režime OP a tak to aj fungovalo. Neviem si predstaviť , že nás "akademik" nedodržuje pravidlá ako vzor poslanca ľavicového typu.

Nuž, o jeho návšteve reštaurácie najlepšie svedčí očitý svedok, a od žmurkania a podávania rúk to malo na milióny svetelných rokov ďaleko :) hanbil by som sa ako pes Ľubko takto chodiť po Slovensku a báť sa, kto ti napľuje do Tvoje duše za ten hejt na FB čo seješ:)

A keď reč tela povie viac ako milión odrážok v Tvojich statusoch Ľubko :)

Modla a kráľ súčasnej dezinfoscény a náckov Mr.363 Žilinka sa s tým nepáral, na VEREJNÝ návrh DCA zmluvy s USA dal 37 pripomienok (pozor "zásadných" kde aj hluk považuje za zásadný) , potom si za 5100 EUR vzal letenky do Moskvy, tlmočníčku za 2100 EUR a tradááá piť vodku s Krasnovom, ktorý je na sankčnom zozname EU.

Pomedzi to ako správny GP neváhal pripomienkovať slová politikov (veď kto to kedy videl aby sa súdna moc nestarala do politiky) a ako čerešničku na torte podpísal TAJNÚ zmluvu,ktorú GP odmietlo v celom znení zverejniť, poslalo len nejaký cca popis znenia.

WAU, tak to je SALTO MORTALE si vravím, pri verejnej zmluve to tu hraničí s hystériou a jadrových zbraniach, ale keď podpíše niečo s RF Mr.GP 363 zastupujúci SR je to NEZVEREJNITEĽNĚ. Máme sa pán Žilinka obávať, že nám dovezú z Ruska Novičok, alebo že v prípade znásilnenia našich diev Ruskými technikmi zo Sliača nebude naše právo na nich možné uplatniť? Nezverejnenie je krásnou bodkou za myslením, ale najmä za činmi pána, čo sa už dávnejšia zapredal za kartón šampanského a SMS od Roba. Nejaká chatovačka bude isto, už aj Bodor može prísť, coly je dosť.

https://domov.sme.sk/c/22823599/zilinka-rusko-dohoda-generalna-prokuratura.html?ref=trz

Vsjo charašo páni. vperjod :)