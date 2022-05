Za koľko sa dá kúpiť poslanec aby podporil mafiu SMER SD?

Nuž, dať facku demokracii sa dá naozaj "grandiózne"...otázka je, za koľko sa asi nechá poslanec kúpiť od mafie Smer SD, aby sa mohol tváriť ,že on nič?.."však demokracia"

Mám osobne pár tipov, na čitateľa nechám možnosť v diskusii pripojiť ďalsie, budú súčasťou TO na 4 konkrétnych poslancov NRSR pre dôvodné podozrenie zo spáchania TČ korupcie.

Takže skúsme :

Romana Tabak sa pravdepodobne dokázala zapredať mafii za 3 tenisove loptičky s podpisom Noleho a za povolenku kúpať sa vo všetkých Národných parkoch SR doživotne ;)

Janko Krošlák to pravdepodobne dokázal len za to, že si tie loptičky bude môcť od Romanky požičať a za povolenku chytať tresky na Kočnerovej jachte...Ideeeeeš Janko ;)

Pani Hatráková ma iné maniere, podľa nej "Kolega Fico je poslanec, to nie je obyčajný človek,"...hmm , takže ako NEobyčajná žena si pravdepodobne zažiadala o niečo špeciálne...trebárs že ju na x-tý krát podporia v Mafii SD na detskú ombudsmanku a bude môcť skazit pár deťom život.Ake "milé" ;)

A ako bonbónik pán Čepeček, tak ten to mal jasné ;) Pravdepodobne stačilo uistenie , že sa ďalej môže hrabat ženám v maternici a ide pecky bomby . Amen

P.S.: stranu SmeR Rodina zámerne neuvádzam..to sú všetko, ako to Boris povedal..."Drahé nevesty"..po slovensky šľapky...tam to bolo jasné dopredu , bolo to isto mastné, ale pre Roba nevyhnutné a bolo to predsa z čoho zaplatiť.

Vďaka za Vaše nápady v diskusii a dotyčným 4 osobám odkazujem..."Gratulujem za dosiahnutie úrovne Fica,Blahu ,Voccu a Boriska." NAKOPALI STE TO TEJ DEMOKRACII NA PARÁÁÁDU.