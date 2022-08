Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom

Už dnes to reálne vidíme v Maďarsku a čiastočne v Poľsku, kde sú poloautokratické režimy.

Najväčšiu zásluhu na tom majú hybridné vojny najmä v podobe masírovania verejnej mienky prostredníctvom protizápadných konšpirácií, s ktorými si štát nedokáže poradiť. Odvolávanie sa na slobodu slova sa musí skončiť tam, kde sa začínajú slobody a práva iných, vrátane ohrozenia bezpečnosti či zahranično-politického smerovania krajiny.

Po vypnutí konšpiračných webov sa však tieto znovu objavili a fungujú ďalej. Stále počúvame otázky, či mainstreamové médiá nám hovoria pravdu. No minimálne fungujú na základe nejakých pravidiel viaczdrojového overovania informácií. Konšpiračné predkladajú iba jeden pohľad, navyše boli niekoľkokrát usvedčené z úmyselného šírenia výslovných klamstiev. Lož však nie je vec názoru. Lož je proste lož. Avšak ani to ľuďom nestačí a masochisticky si sami želajú byť klamaní. Ani sa nesnažia overovať informácie, v snahe utvoriť si čo najobjektívnejší pohľad. Stačí im, keď si len potvrdia svoje presvedčenie a informácie, ktoré to presvedčenie popierajú apriórne odmietajú.

Spoločnosť je frustrovaná z kríz, ktoré sa tu prehnali v posledných rokoch. To v kombinácii s neschopnosťou kritického myslenia povedie od spoločenskej aj do politickej roviny. Nepotrebujeme ani predčasné voľby, ak sa uskutočnia aj v normálnom termíne vo februári 2024, ľudia navolia také zoskupenia, ktoré sa postarajú o zavedenie autokracie, a bude to cesta jednosmerná.

Môžeme očakávať najprv potláčanie práv a neskôr aj perzekúcie menšín, najmä národnostných, ktorých príslušníkmi je na Slovensku takmer 17% obyvateľov. Tešiť sa majú na čo aj LGBTI+ komunity. Po vzore Poľska sa aj u nás môžu najprv začať vytvárať antizóny, v najhoršom prípade to môže skončiť ako v Čečensku, kde príslušníkov menšín mlátia aj samotní policajti.

Nechcem kresliť čerta na stenu, ani vyvolávať všeobecnú paniku. Iba chcem upozorniť, že nežijeme v rozprávke ale v reálnom svete, kde slobody, ktoré požívame museli vybojovať naši predkovia, a že toto sa môže kedykoľvek znovu zmeniť.

To môže súvisieť aj so zmenou nášho zahranično-politického smerovania. Ak sa odkloníme od slobodných krajín a budeme sa utiekať k diktátorským režimom predstavujúcim hlušinu ľudstva, vyvolávajúcim vojny a bojujúcim o územia ako za čias Napoleóna, vyššie popísaný scenár nemusí byť nereálny. Navyše už teraz máme generálneho prokurátora, ktorý sa otvorene k takému režimu na Východe hlási.

Sami si však podpiľujeme konár pod sebou. Lebo spochybňujeme politikov, ktorí sú (nateraz) garanciou našej bezpečnosti a zahraničnopolitickej orientácie. V súvislosti s možným odchodom SaS z vlády sa už hovorí o novom ministrovi zahraničných vecí, pričom pri niektorých menách doslova mrazí. Môžeme len dúfať, že prezidentka Čaputová, ktorá je ešte (pred)poslednou hrádzou, takéto nominácie zablokuje. Dokonca ešte aj ju spochybňujeme, a poviem konkrétny prípad, kedy človek, ktorý volil Zuzanu Čaputovú za prezidentku, dnes zmanipulovaný konšpiráciami o nej prehlasuje, že „Hádam sa raz dočkáme spravodlivosti, a táto Nula skončí ako JUDr. Milada Horáková.“

Nedokážeme riešiť krízy, a ukázala to aj pandémia. Viktor Vincze, ktorý pôsobil na svojom Instagrame ako ekologický aktivista to jednoducho vzdal s odôvodnením, že keď sa ľudia nedokážu zodpovedne postaviť k takej „malej“ kríze ako pandémia, žiadať od nich ekologické myslenie, ktorého cieľom má byť zvrátiť klimatické zmeny je úplne zbytočné. Tornáda v Európe a vyschnuté korytá riek sú ľudia schopní pripísať úmyselnej manipulácii niekoho „hore“. Zníženie hladiny potoka pri Považskej Bystrici je podľa nich dôsledkom úmyselného presmerovania vody, aby tí hore vystrašili ľudí umelo vyvolanými suchami. Nedokážeme ani rešpektovať autority, viď samovraždu lekárky v Rakúsku, ktorej sa vyhrážali antivaxeri.

Príčina toho celého je prozaická. Nevieme kriticky myslieť. A tiež nevieme myslieť ani štatisticky. Ľudia všetko posudzujú z hľadiska bubliny v ktorej žijú. „Ja poznám očkovaného, ktorý zomrel.“ „Veď aj v roku 1947 bolo sucho.“ Neberú do úvahy celkovú štatistiku mŕtvych, nezaujíma ich zvyšujúca sa periodicita suchých rokov a extrémnych teplôt.

Demokracia sa od určitého momentu nedá ochrániť len demokratickými prostriedkami, lebo práve tie zneužívajú tí, ktorí proti nej bojujú. Aj Karl R. Popper, keď hovorí o otvorenej spoločnosti upozorňuje, že aj keď tá stojí na princípe tolerancie, predsa len je prípustná jedna výnimka – netolerancia voči samotnej netolerancii. Starí Gréci vedeli, že demokracia je len do mierových čias, a pri ohrození vonkajšom alebo vnútornom dočasne prepli režim na „despotický“ či „tyranský“, čo je v dnešnom ponímaní obdoba stanného práva v najhoršom prípade, resp. riadne reštriktívne opatrenia, ktoré pripúšťa aj demokracia, ak ide o hrozenie samotného demokratického zriadenia v štáte.

V prvom rade musíme začať učiť ľudí myslieť kriticky, spoločensky a štatisticky. Ak aj začneme v školstve zajtra, prvé výsledky sa ukážu o 20-30 rokov. Preto je potrebné zamerať sa aj na dospelú populáciu.

Okolo konšpiračných webov nemôžeme chodiť ako okolo horúcej kaše, musíme ich jednoducho zakázať. Všetkých, ktorí ohrozujú našu bezpečnosť či už ospravedlňovaním vojnových zločinov alebo spochybňovaním našej zahranično-politickej orientácie musíme súdiť za vlastizradu. Lebo tu sa nehráme o fazuľky, ide o našu existenciu.

Už dávno sme mali zakázať fašistické strany. Neexistuje, aby sme sa tu bežne bavili o „fašistických stranách v parlamente“. Ak sme si ich nechali v parlamente, tak potom sú alebo nie sú fašistické? Lebo ak fašistické sú, mali byť dávno zrušené. Náš právny poriadok existenciu fašistických strán nedovoľuje. Vajatáme aj pri tomto a čakáme, kým bude neskoro.

Musíme si uvedomiť, že o svojom osude rozhodujeme my sami, a čokoľvek sa nám nepáči, musíme hľadať príčinu najprv u seba samých. Pri voľbách musia byť ľudia teraz mimoriadne opatrní a rozvážni. Politikov musia mať prečítaných, a nesmú sa nechať vmanipulovať do propagandy, ktorú na našom území organizujú nepriateľské štáty s úmyslom rozvrátiť nielen nás, ale aj európske a severoatlantické štruktúry.