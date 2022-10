Čo sa nepáči Petržalskej mládeži?

V predchádzajúcom článku ( https://bit.ly/3T7WoLx ) som písal o pocitovej mape, na ktorej sú zaznačené miesta, kde sa mladí Petržalčania cítia alebo necítia dobre. Dnes sa pozrieme na ďalšie výsledky.

Text je skrátenou verziou, ktorá obsahuje len najdôležitejšie zistenia. Kompletný materiál bude slúžiť ako jeden z podkladov pri tvorbe strategických dokumentov mestskej časti.

Petržalka je dobrá štvrť… 💚



Mladí ľudia vnímajú Petržalku pozitívne. Je to pre nich dobrá štvrť, “mesto v meste”, a jednou z najväčších výhod Petržalky je dostupnosť všetkého. V Petržalke je dobre vybudovaná infraštruktúra, veľký výber škôl, úrady, služby, obchody, miesta na oddych…

Ako vyplýva aj z pocitovej mapy ( https://bit.ly/3T7WoLx ), pre spokojnosť mladých Petržalčanov je kľúčové pekné a príjemné životné prostredie. Práve kvôli veľkému množstvu zelene, jazerám, lesom a miestam na oddych má Petržalka pre mladých ľudí svoje čaro.

Mladí Petržalčania si uvedomujú si, že kvalita života priamo závisí od kvality prostredia, v ktorom žijú. Rovnako si uvedomujú, že klimatické zmeny, znečisťovanie a nešetrné správanie sa k prírode už dnes výrazne ovplyvňujú životy ľudí a ohrozujú kvalitu ich života v budúcnosti. Domnievajú sa, že by sa mala venovať väčšia pozornosť výchove a vzdelávaniu k zodpovednosti k životnému prostrediu a prijali by viac environmentálnej výchovy v školách.

Najväčšia priorita - opraviť rozbité chodníky.



Za najkritickejší považujú mladí ľudia v Petržalke stav chodníkov. Na začiatku prieskumu som očakával úplne iné prioritné témy, ale pri každej fokusovej skupine, každom workshope alebo rozhovore sa objavili rozbité chodníky ako zásadná vec, ktorú by mala mestská časť riešiť.

Po rozbitých chodníkoch sa respondenti najkritickejšie vyjadrovali k odpadu a neporiadku na uliciach. Vrátane nedostatku smetných košov, ktorých je v Petržalke málo, často sú preplnené a odpad vypadávajúci znečisťuje okolie.



Nemáme sa kde stretávať…



Ďalšou citlivou témou je pre mladších Petržalčanov nedostatok ihrísk a ich zlý stav. Staršej mládeží zasa vadí, že v mestkej časti nemáme klubové priestory, kde by sa mohli stretávať a tráviť svoj voľný čas.

Nie je to len špecialita Petržalky. Požiadavka priestoru na trávenie voľného času bez nutnosti platenia a bez dohľadu dospelých sa objavuje v prieskumoch naprieč celým Slovenskom. Neprekvapuje preto, že mladým ľuďom sa páčia nízkoprahové centrá a organizácie, ktoré sa venujú v Petržalke práci s mládežou. Napríklad Kaspian.



Čo vo voľnom čase? Zostáva priestor aj na dobrovoľníctvo?



Vo voľnom čase sa mladí Petržalčania venujú najviac stretávaniu sa priateľmi a rodine a až potom záujmovej činnosti a učeniu. Väčšinu voľného času trávia neorganizovanými aktivitami v okolí bydliska alebo doma.

Jedna z dôležitých tém, na ktorú sme sa pýtali je vzťah mladých ľudí k dobrovoľníctvu. Petržalčania oceňujú význam a prínosy dobrovoľníctva pre spoločnosť a vnímajú vo svojom okolí dobrovoľnícke podujatia a organizácie, ktoré sa mu venujú.

Väčšina účastníkov prieskumov sa však sama do dobrovoľníckych aktivít nezapája. Pred dobrovoľníctvom dávajú prednosť plateným brigádam (starší účastníci zisťovania) a potreba zarobiť si peniaze je pre nich prednejšia.

V prípade, ak by sa do dobrovoľníctva zapojili, vyberali by si aktivity, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia a čistotou okolia (zbieranie odpadu, likvidácia skládok, úprava okolia a podobne)





Zostali nám štyri témy, ku ktorým sa mladí Petržalčania najviac vyjadrovali: spoločnosť a politika, vzdelávanie, šport a zdravý životný štýl a nakoniec moja srdcová téma - participácia a o tých napíšem nabudúce.

Ak by ste potrebovali niektoré časti bližšie vysvetliť alebo pomôcť s prípravou zisťovania potrieb mladých ľudí vo vašej samospráve, napíšte mi správu.