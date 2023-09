Nepotrebujeme ďalšie neziskovky, potrebujeme prepájať mladých ľudí so samosprávou.

Keď nechceme mať na Slovensku za niekoľko rokov problém, musíme otočiť tento trend.

Najdôležitejšie je počúvať názory mladých ľudí, rešpektovať ich a zapájať do rozhodovania. Výborným nástrojom ako zapojiť mládež do rozhodovania je mládežnícky parlament v samospráve.

Na Slovensku pôsobí približne 40 mládežníckych parlamentov, ktoré aktívne spolupracujú so samosprávou. Okrem toho sú založené ďalšie mládežnícke parlamenty, ktoré však existujú iba formálne, alebo nemajú so samosprávou nič spoločné.

Mládežnícky parlament Bratislavského samosprávneho kraja funguje už rok.

Mládežnícky parlament musí byť súčasťou samosprávy, inak je to len občianske združenie, ako stovky iných.

Mládežnícky parlament by mal byť založený priamo samosprávou tak, aby sa stal súčasťou jej štruktúr. Legislatíva to umožňuje.

Mladí ľudia sa tak naučia, ako pracuje samospráva. Získajú užitočné skúsenosti a kontakty. Môžu sa podieľať na dôležitých rozhodnutiach samosprávy s dopadom na celé mesto alebo obec. Môžu sa zapojiť do činnosti na školách, ktorých je samospráva zriaďovateľom. Môžu prepájať mládežnícke organizácie v meste. Vedia vyslať signál ostatným mladým ľuďom, že ich samospráva počúva a rešpektuje a inšpirovať ostatných.

Existujú mládežnícke parlamenty, ktoré fungujú ako občianske združenia a nemajú vplyv na rozhodovanie v samosprávach. Nestretávajú sa so starostami a primátormi, nezúčastňujú sa zastupiteľstiev a komisií. Majú vlastnú zaujímavú činnosť, venujú sa kultúre, športu, organizujú podujatia…

Tieto “mládežnícke parlamenty”, ktoré nie sú previazané so samosprávou strácajú najdôležitejšiu funkciu - reprezentovať mladých ľudí, zapájať ich do rozhodovania a priamo ovplyvňovať dianie v mestách a obciach. Tým strácajú svoju podstatu. Z môjho pohľadu to nie sú mládežnícke parlamenty.

Aby sme zlepšovali život v našich mestách a obciach, potrebujeme prepájať mladých ľudí so samosprávou a nie zakladať ďalšie občianske združenia.

Ak uvažujete o založení mládežníckeho parlamentu, zaujíma vás táto téma a chcete sa poradiť, napíšte mi správu na milan@polesensky.sk

Stretnutie členov vybraných mládežníckych a školských parlamentov z celého Slovenska.

-----------

Čo robia mládežnícke parlamenty?

Činnosť mládežníckych parlamentov je naprieč Slovenskom rôzna. Aj keď som písal, že mládežnícky parlament by mal byť poradný orgán starostu a zastupiteľstva, nelimitujeme jeho činnosť a dôležité je, aby sa mladí ľudia cítili dobre a rozvíjali sa.

V niektorých mládežníckych parlamentoch sa mladí ľudia venujú “politickej” práci v samospráve. Pripomienkujú materiály na zastupiteľstvá, predkladajú návrhy, stretávajú sa s poslancami…V iných sa venujú dobrovoľníctvu a pomáhajú zveľaďovať svoje okolie. V ďalších členovia organizujú diskusie, workshopy a akcie pre verejnosť. Niekde ani to nie.

Sú mládežnícke parlamenty, v ktorých sa členovia len voľne stretávajú a sú len akoby záujmovými klubmi mládeže. Napriek tomu plnia dôležitú funkciu - združujú mládež, vytvárajú bezpečné prostredie a komunikujú smerom k dospelým a vedeniu samosprávy svoje názory.

-----------

(Autor je zamestnanec Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, príspevkovej organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, všetky názory publikované v tomto článku sú však osobné.)