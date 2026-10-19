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19. okt 2026 o 06:20
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Nevoľme Pannu Máriu!

Opäť tu máme čas volebný, farebné volebné lístky nám budú padať na zem a my po nich budeme šliapať.

Milan Pršo
Milan Pršo Bloger
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A tak ako vždy predtým, aj teraz budeme žiť v očakávaní, koho si národ vyberie z toho panoptika dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní za nás obetovať aj naše dane, len aby sa mali lepšie. A tak ako vždy predtým, aj teraz bude veľká väčšina voličov čakať na Pannu Máriu, hriechom a spoločnosťou nepoškvrnenú, ktorá na somárikovi vyjde z maštale, nikto ju nebude poznať, ona nebude nikoho poznať, nebude mať žiadne kontakty, žiadne známosti, žiadne kamarátstva, žiadnu minulosť a ani budúcnosť, bude ideálnou kandidátkou pre všetkých, bude vedieť krásne rozprávať, všetko vysvetliť a keď bude treba, dokáže zvýšiť hlas a postaviť do pozoru aj najväčších grázlov. Bude ideálnou kandidátkou, perfektnou, jednoducho, nepoškvrnenou našou spoločnosťou.

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A tak vám prajem, moji milí priatelia, followeri, susedia, kamaráti, ľudia z ulice, čitatelia, aby ste rýchlo zabudli na takúto kandidátku, pretože takáto kandidátka neexistuje. Tá maštaľ je už dávno zbúraná a namiesto nej stojí niekoľkoposchodový dom, v ktorom sused nepozná suseda, no pozná politika z druhej strany republiky, ktorý vie, ako si uliať z našich daní, somárik už híka niekde v nejakej kontaktnej zoo a Panna Mária naozaj nepozná nikoho v tomto našom malom štáte, počtom obyvateľov, ani polovica z desiatich najväčších hlavných miest na svete.

Syn panny Márie raz povedal, „Miluj blížneho svojho, ako seba samého.“ Teda akceptuj ho takého, presne takého, akí ste vy sami. Hriešni, nedokonalí, omylní. Nikto nie je dokonalý, ani ľudia a ani politici, doteraz sme si vždy volili „menšie zlo,“ teda niekoho, kto nebol až taký vagabund, ako zbytok toho panoptika. Ak budeme voliť menšie zlo, to väčšie nedostane šancu a spoločnosť prejde procesom očistenia, začo sa nám raz naše deti a vnúčence poďakujú.

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A pritom stačí tak málo, nečakať na Pannu Máriu a tým nedovoliť malým mužom, nielen s malým, ale aj vzrastom a charakterom, ktorým trčia bankovky zo všetkých otvorov, aby vás, áno, aj vás, čo to čítate, neoznačovali expresívnym výrazom, h.....

Milan Pršo

Milan Pršo
Bloger 
  • Počet článkov:  7
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  • Páči sa:  82x

Bloger, spisovateľ, scenárista Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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