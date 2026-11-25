Keď vo voľbách vyhral Trump a stal sa prezidentom Spojených štátov, celá ultrapravicová scéna, dezinfo scéna, alternatívna a neviem ešte aká scéna a ľudia, ktorí ich podporujú, prežívali doslova orgazmické hody. „Konečne!“ kričali v nádeji, že Trump zastaví dekadentno-progresívno-liberálne sily v celej Európe, možno aj na svete. Že skolabujú všetky nenávidené mimovládky, ktoré sú nacucnuté na americké peniaze, že urobí poriadok a nastolí mier. No Trump, presne, ako predpovedali D-P-L sily v Európe, poriadok rozbil, aj vzťahy, aj ekonomiku a namiesto mieru, rozpútal ďalšiu vojnu. Už nikto nekričal „Konečne!“ keď našu krajinu zasiahli clá, a znížením výroby a exportu prišli ľudia o prácu a ani mimovládky neskolabovali, lebo ako sa ukázalo, z Ameriky mali minimálne príjmy. A aj vďaka jeho vojne a následným vysokým cenám phm, z krajiny odchádzajú zahraničné firmy a ďalší a ďalší ľudia prichádzajú o prácu, no teraz nikto nekričí „Konečne!“
V Nemecku vyhrala voľby ultrapravicová strana, celá ultrapravicová scéna, dezinfo scéna, alternatívna a neviem ešte aká scéna a ľudia, ktorí ich podporujú, prežívali doslova orgazmické hody. „Konečne!“ kričali v nádeji, že so stranou AFD príde poriadok, spravodlivosť a mier. Žiadny migranti, žiadny buzeranti, stop adopciám, koniec zbraniam pre Ukrajinu! Šach mat slniečkári! Naši fašisti hneď utekali do Nemecka, pozdraviť ich stoporenou pravicou a vôbec si nevšimli, že stranu, ktorá brojí proti imigrantom, lgbti ľuďom a ich adopciam detí, reprezentuje lesba, ktorá má za manželku imigrantku zo Srí lanky a majú adoptované deti. Taktiež si nevšimli jeden bod z ich programu, kde sa jasne píše, že Nemecko, ako najväčší prispievateľ do rozpočtu EÚ si pod ich vedením vyhradzuje právo kontrolovať, ako je s ich peniazmi nakladané a okamžite zastaví vyplácanie akýchkoľvek peňazí, ak existuje „čo len“ podozrenie na korupciu a zneužívanie európskych peňazí. Taktiež si asi nevšimli, že jeden zo zakladajúcich členov a najväčší donor strany, je akcionárom podniku, ktorý vyrába zbrojné systémy pre Ukrajinu a od roku 2022 im tržby rastú každý rok o viac ako sto percent.
Rád by som sa spýtal, známych, priateľov, kamarátov z pravej strany demokratického brehu, že komu sa najbližšie pripravujú skandovať, „Konečne!“