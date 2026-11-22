V čase, keď sa premiér rozčuľuje nad vypredanými iphonmi za 1600 euro, keď sa premiér so svojou milenkou vyváža súkromným tryskáčom na dovolenku, kde jedna cesta stojí viac, ako celoročný dôchodok, v čase, keď deti zabíjajú na školách ďalšie deti, keď na školách chýbajú odborníci, priestory, keď deti nemajú adekvátnu podporu, lebo štát si neplní svoje povinnosti a nedáva financie tam, kde by mal dať, dokonca si necháva od štátnych zamestnancov platiť za služobné cesty. Ak ide štátny zamestnanec na služobnú cestu, čítaj do terénu, tak musí prednostne používať verejnú dopravu. A ak použije svoje súkromné auto, lebo nemajú služobné, tak mu zaplatia len náklady vo výške cestovného verejnou dopravou! Dobré nie? Predstavte si, že ste štátnym zamestnancom v okresnom meste a musíte ísť do terénu, no váš úrad nemá služobné auto alebo ho používa niekto iný a vám nezostane nič iné, ak chcete pracovať, len ísť svojim. Idete dvaja, traja jedným autom, do dediny vzdialenej dvadsať kilometrov, to je tam aj naspäť 40km. A oni vám zaplatia cenu lístka za autobus a iba jednému! Pol hodina tam, pol hodina maximálne hodina návšteva, pol hodina naspäť. Spolu dve hodiny a ste naspäť v práci. A štát vám za vašu ochotu cestovať svojim autom zaplatí jedno euro a šesťdesiat osem centov. Môžete cestovať aj verejnou dopravou, hodina tam, hodina návšteva, hodina naspäť, podľa frekvencie spojov, vzdialenosti od zastávky strávite jednou návštevou aj celý deň, plus napísanie správy, papierovačky, dva dni. Aby mali zamestnanci motiváciu obetovať sa, dostanú osobnú odmenu, ako náhradu nákladov, ktorú im ešte štát zdaní. A keď sa stane tragédia, ako v Staškove, tak počúvame, že kde sú odborníci, prečo nezasiahli, prečo nič neurobili, vraj sú vyťažení, je ich málo, nestíhajú, to preto sa deťom nedostáva dostatočná podpora a končí to tragicky. Nestíhajú, to je pravda, no oni nestíhajú z dôvodu, že štát šetrí centy na odborníkoch, aby potom tie peniaze v státisícoch vyhodili von oknom, aj vďaka premiérovi jeho milenkám, alkoholu, drogám, lietadlám, atď. Spomeňte si na to, keď bude premiér najbližšie rozprávať o našich deťoch, ako ich ohrozujú migranti, lgbti a neviem kto ešte, že jediný, kto ich skutočne ohrozuje je on, premiér našej krajiny, ktorý sa na občanov pozerá už len cez hrubé dno fľaše od alkoholu.
22. nov 2026 o 07:23Páči sa: 3x Prečítané: 45x
Skromnosť naša
Aj pre toto sa stala tragédia v Staškove
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