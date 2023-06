Andrej Podkonický, ďalší do partie

Pekne jej ukazuje mentálne nastavenie, vzorovo jej odkrýva mentálny svet, v ktorom hodno a v ktorom sa oplatí žiť...

Andrej Podkonický, tréner hokejového klubu Slovan Bratislava a zároveň asistent trénera Craiga Ramsayho pri slovenskej reprezentácii sa stal súčasťou trénerského štábu v klube Avangard Omsk. a bude trénovať v ruskej KHL.

Pridal sa tak k osemčlennej „slávnej“ slovenskej hokejovej enkláve pôsobiacej v tejto špinavej lige. Andrej Podkonický si vybral – zamenil civilizovaný svet za ten barbarský (predpokladám, že mu pogratuloval aj Mirko Šatan...).

Pomôžem si citátom Sama Mareca, s ktorým sa plne stotožňujem :

„...odíde tam po tom, čo oslovili troch českých trénerov, lenže tí mali dostatok chochmesu na to, aby to odmietli. On nie. A Slovan sa s ním ešte aj rozlúči s tým, že ako krásne sa mu to podarilo, blahoželáme, tešíme sa na spoluprácu po návrate. Všetkým je pri tom úplne jedno, že každý človek, ktorý za týchto podmienok do KHL príde, je v prvom aj poslednom rade nástrojom propagandy : aha, je jedno, že vraždíme, za dosť peňazí sa stále nájde dosť užitočných idiotov. Veď presne preto sú v KHL zrazu aj ľudia, ktorí by sa tam nedostali ani omylom... Mohli by sme pochopiť, že nezáleží len na peniazoch, ale veci majú aj morálny rozmer. Vyžadujme morálku, aspoň základnú. Ak ju v prípade KHL dokáže uplatňovať celá Európa, mali by sme to dokázať aj my...“, koniec citátu.

Nedá sa nesúhlasiť. Bohužiaľ sú stále medzi nami ľudia (a nie je ich málo), ktorým slová morálka, slušnosť, empatia a dokonca ani obyčajná ľudskosť nič nehovoria. Povyšujú krvavé peniaze nad vraždenie, zabíjanie, terorizmus, ničenie priehrad, bombardovanie nemocníc, škôl, domov obyvateľov a celej civilnej infraštruktúry. Postavili na svoj piedestál „hodnôt“ tieto krvou zmáčané prachy nad znásilňovanie žien, dievčat a detí, nad únosy týchto detí do ríše zla za účelom „prevýchovy“. Toto ich pozeranie na svet cez prizmu mamonu im zabránilo vidieť nielen materiálne škody a humanitárne a ekologické katastrofy, ale cez ten svoj bankový účet nevidia (nechcú vidieť) predovšetkým to ľudské utrpenie a spálenú zem, ktorú spôsobil a za sebou zanechal ich ruSSký chlebodarca... Nič nepochopili a obávam sa, že ani nepochopia. Nedošlo im , že tento zločinný russký režim využíva KHL ako nástroj vojenskej propagandy, ktorá vedie na Ukrajine krvavú okupáciu. Že o tom je KHL – aby podporovala Russko, ktoré vraždí a znásilňuje ľudí...

Že vôbec môžete kľudne spávať, že sa ráno môžete vôbec pozrieť do zrkadla, že vás hanba nefackuje !!!

Môžete. Lebo vám krvavé peniaze nesmrdia...

Je mi z vás zle...

Našťastie na tomto hokejovom poli (ale aj poliach iných) máme aj slušných, serióznych, rozhľadených a hodnotovo ukotvených ľudí, ktorí nevymenili svoju česť, morálku a svedomie za peniaze, materiálne statky a osobné výhody. Ľudí s veľkým srdcom a cítiacou dušou, ktorí majú zmysel pre spravodlivosť, férovosť a empatiu, u ktorých absentuje bezohľadnosť, cynizmus, pretvárka. V tomto smere vyčnieva Michal Handzuš, ktorí na rovinu a bez okolkov sa vzoprel svojmu zamestnávateľovi – SZĽH a povedal otvorene všetkým jeho funkcionárom, čo si v súvislosti potenciálnych reprezentantov z KHL skutočne myslí a so vztýčenou hlavou porúčal sa. Ďalším takýmto svetlým a morálnym príkladom je legenda českého a svetového hokeja – Dominik Hašek. Kým naša „statočná slovenská hokejová deviataka“ svojou účasťou v ruskej KHL len legitimizuje zločinecký režim agresora, Dominik Hašek sa vyberie do ukrajinského Charkova, aby verejne a hlasito podporil Ukrajinu a hrdinských Ukrajincov a Ukrajinky v ich spravodlivom boji za slobodu a obranu svojej vlasti a za to, aby ukrajinské deti mohli znovu hrať hokej a chodiť do školy. Aký to rozdiel, aký diametrálne rozličný postoj. Škoda, že tí „naši“ Slováci na russkej strane barikády nevedia nič o vyššom princípe v mene morálky, statočnosti, slušnosti, lásky a pravdy, že nič z toho nemajú vo svojej vnútornej výbave...

Ťažké časy odkrývajú naše charaktery, vyzliekajú nás donaha. Z tej našej „statočnej hokejovej deviatky“ (a z jej podporovateľov a prisluhovačov) strhli všetko (aj trenky), nenechali na nich ani jednu nitku...

Smutný príbeh...