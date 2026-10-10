GDE sme sa to dostali ?

Minister financií Lacko Kamenický predstavil nový rozpočet a zvestoval pospolitému slovenskému ľudu, že „vládny návrh je rozpočtom dobrých správ“. No nedá sa nesúhlasiť, s dovetkom, že je to je skutočne rozpočet dobrých správ, ale len pre nich. Netuším pre koho by mohlo byť zaťatie 7, 5 mld sekery (cca (5 % HDP) dobrou správou, keďže sa na túto ich frajerinu, na toto opätovné zadlžovanie krajiny a rast deficitu budú musieť opäť poskladať obyvatelia tejto krajiny, dokonca aj tí ešte nenarodení. Ale tak to robí táto sociálna lúza vždy keď sa dostane k moci. Rozdávať, korumpovať, sľubovať, tunelovať, zabezpečovať „sociálne istoty“ aj keď ekonomika tejto krajiny na to nemá. Ale čo, z cudzieho krv netečie, požičiame si a zase budeme platiť úroky ako murovatí. Teda ONI nie, my občania. Predsa 13-te dôchodky, obedy a vlaky zadarmo (nič nie je zadarmo, vážení, už sa spamätajte !, už sa teším na tú zábavku, keď si osvojíme indickú cestu a budeme cestovať na strechách železničných vagónov), energopomoc pre všetkých (aj tých, čo na to nie sú odkázaní)... Nevadí, že sa rútime ku dnu ako Titanic, sú to isté hlasy budúcich voličov, tak nech to stojí, čo to stojí. Táto strecha tejto Džamahírie nám padá na hlavu, všetko sa tu rozpadá, len na lodi je skvelá nálada. Na palube ešte Fice tancujú a vytrubujú, ako nám je dobre a ako bude lepšie. Vidíme to už 15 rokov za ich vlád. A keď bude najhoršie, prví ako krysy opustia túto potápajúcu sa loď a zdúchnu aj s tými ich nakradnutými peniazmi a majetkami ako gáfor. A samozrejme zvestujú tomuto pospolitému slovenskému ľudu, že za toto stroskotanie môže Matovič, Ódor, Radičová, Čaputová a Šimečkova mama. A ľud bude spokojný a bude ich velebiť a vzývať ich do konca svojho života... Ale aký kapitán, taká loď, taká plavba, také bude aj stroskotanie...
Ja tomu nerozumiem. Čo títo ľudia tu nežijú, oni prišli z inej planéty, oni nechodia nakupovať tie lacné Ficove potraviny, netankujú lacné Ficove palivá na čerpacích staniciach, neplatia účty za lacné Ficove energie, nechodia k lekárom a neplatia za ich služby a za lieky v systéme, kde je ústavou garantovaná bezplatná lekárska starostlivosť ? Etc., etc., etc... Že už nie sú peniaze na nič zmysluplné a potrebné, lebo sa všetko rozkradlo, vytunelovalo ? Že táto bohapustá rabovačka nekončí a preto treba nové miliardové sekery, aby bolo z čoho ? Že to doprajeme a tolerujeme tejto „sociálnej“ vláde a 76-tim parlamentným lúpežníkom ? Tým lúpežníkom, ktorých spája práve táto rabovačka a ktorí sa budú držať pri moci až do skonania sveta ? Niekedy sa niektorí zahrajú na gerojov a dovolia si zdvihnúť obočie, ale stačí, aby Fica použila svoju mantru – predčasné voľby – a všetci poslušne sklopia uši a stiahnu chvost a a sú zase v jeho košiari. Už im zrazu nevadí ani transakčná daň, či vratky DPH..., všetko je zrazu OK. Rabovačka je dobrým tmelom, prachy a kšefty spoľahlivým lepidlom. Alibaba a všetci jeho lúpežníci môžu ďalej spokojne spávať...
GDE sme sa to len dostali ?
Tento akože financmajster Lacko tú svoju vetu o vládnom návrhu rozpočtu doplnil a rozvinul ešte o ďalší bonmot „že tento návrh rozpočtu je kompromisom“. Nuž len presne nerozviedol pre koho a s kým je ten kompromis. Je to ako v predchádzajúcom odseku – je to kompromisom pre nich samých a kompromisom medzi nimi. Dovydierali sa, porozdeľovali si, čo bolo treba, zaťali sekery a kompromis bol na svete. Výsledkom je „súdržná“ koaličná 76-ka. Ale ak by sme sa chceli naozaj baviť o skutočnom kompromise ohľadom akože rozpočtu, tak by ten kompromis mal vzniknúť na pôde tripartity – teda Hospodárskej a sociálnej rady SR. Ale aby mohol vzniknúť, tak by zástupcovia tejto tripartity museli najprv rokovať (a dlho rokovať). Miesto rokovania však hodili tieto Fice zamestnávateľov a zamestnancov (teda odbory – ponechali si len toho svojho putovného dôchodcu), Radu pre rozpočtovú zodpovednosť, NKÚ, odborníkov z finančných a vedeckých kruhov (o opozícii ani nehovoriac) cez palubu. Proforma im v nedeľu večer cca o 22:00 poslali mailom ten ich návrh a v pondelok doobeda išli s nimi „rokovať“. 250 stranový dokument sa nielenže nedá z noci do rána naštudovať a vzniesť k nemu pripomienky, ale nedá sa ani prečítať. Táto arogancia, spupnosť a pokrytectvo nielenže svedčí o charaktere týchto Ficí, ale len demaskuje ich pravú tvár, ich vlastné záujmy a priority. Ten akože „rozpočet“ nie je rozpočtom pre túto krajinu, je rozpočtom pre ich zvrhlosti... A to si ešte na hulváta zmenili všetky možné pravidlá pre obchádzanie všetkých možných zákonov, aj tých ústavných (táto zberbe už nemá s ničím problém), aby si presadili svoje. Valec zo Súmračnej aj s jeho prisluhovačmi už nestojí ani na červenú... Ešte niekto príčetný verí v v tejto krajine na parlamentnú demokraciu, ešte tu niekto verí v právny štát ? No Podržtaška si na ťahu, môžeš sa ukázať – podpíšeš, či nepodpíšeš ten ich paškvil o ŠR...
Tento náš Lacko by sa rozhodne nemal venovať financiám a spravovaniu tohto štátu na tejto báze a mal by sa oblúkom v priemere najmenej 15 milión svetelných rokov vyhýbať ministerstvu financií. Mal by sa radšej venovať tomu svojmu insitnému „umeniu“, maľovaniu tých jeho nezameniteľných obrázkov (niečo obdobné ako jeho súkmeňovkyňa Martinka z Kicé). Tým napácha rozhodne menej škody na tejto krajine a jeho ľude, ako ministrovaním....
GDE sme sa to len dostali ?
Minister zdravotníctva Šaš(k)o sľubuje, že (zase nejaký) tender bude transparentný. Ja teda neviem, či tento akože minister zdravotníctva má kožu na xichte, alebo tá demencia je už v pokročilom štádiu. Ako môže niekto používať slovné spojenie „transparentný tender“ (či výberové konanie, či hocičo iné), keď si všetci veľmi dobre pamätáme, na „transparentnosť“ toho jeho záchrankového tendra za 2 mld. €. Namiesto toho, aby tento ctihodný súdruh minister chodil kanálmi, aby ho už nikto nevidel, ide nám tu zase dávať školenia o transparentnosti a serióznosti...
GDE sme sa to len dostali ?
Tento akože minister zdravotníctva Šaš(k)o navyše schvaľuje financovanie výstavby nemocníc z rezortu obrany. Lebo prej, ak by to nefinancoval finančný mág Kali, tak by sme na nové nemocnice čakali najmenej 10 rokov. A toto prosím, prepytujem, je minister zdravotníctva. Takže vážený súdruh minister, čudujem sa vám, že ste ešte nedali návrh na zrušenie všetkých ministerstiev a ich zlúčenie pod jednu Kaliho strechu. Najlepšie do tej jeho kukurice. On bude rozhodovať, on bude financovať, on bude projektovať. Lebo on vie, je proste čávo. Nikto mu nebude pozerať na prsty, a keby náhodou aj niekto chcel, bude to v utajenom režime. Všetci samozrejme budeme veriť, že je všetko OK a že je všetko v súlade s kostolným poriadkom zo Súmračnej. To sa nám bude sveta žiť...
GDE sme sa to len dostali ?
Kali : samostatná kapitola, o ňom sa budú určite písať knihy, ako sa zapísal do dejín ministrovania v rezortoch vnútra a obrany ako najlepší to minister v celej galaxii. A najlepšia a najväčšia a najtransparentnejšia nákupná maniačka. Keby kupoval za svoje, tak čert to ber. Ale sú to peniaze daňových poplatníkov, peniaze nás všetkých. Keby to aspoň kupoval podľa potrieb ozbrojených síl SR a požiadaviek NATO, tak by sme to ešte prehltli. Ale keďže je to ako v obchoďáku, berie, čo sa mu hodí do kšeftu, resp. čo mu „výhodne“ ponúkne jeho biznis partner kamoš Strnad. No nekúp to, keď je to také výhodné. A keďže korupcia na najvyšších miestach neexistuje, všetko je určite transparentné... Nuž kto ešte nemá doma stíhačku, obrnený transportér, či nákladnú Tatru, nech sa prihlási, tentoraz nie u súdruha Žinčicu, ale u súdruha ministra Kaliho. Určite bude dobrá cena, aj doprava bude zadarmo. A že nebude na zdravotníctvo, na školstvo, na železnice, na služby..., čo tam po tom.
GDE sme sa to len dostali ?
Malý Gašparko, povolaním syn veľkého náčelníka Gašpara, t. č. riaditeľ SIS, nevie potvrdiť ani vyvrátiť, že z územia SR operuje iná spravodajská služba, konkrétne ruSSká GRU. Totižto iná spravodajská služba, tá nemecká, dala do éteru, že táto GRU je u nás akom doma a má za ušami aj pripravovaný teroristický útok na fabriku v Prešove vyrábajúcu drony. Nuž ak naša „spravodajská“ služba nevie vyvrátiť ani potvrdiť tieto podozrenia, tak je asi len na dve veci. Nuž ono je to ťažko – ak by to potvrdila, tak by si pohnevala spriatelenú spravodajskú službu zo spriateleného RuSSka, a ak by to vyvrátila, tak by musela doložiť dôkazy a obviniť tú nemeckú z klamstva a zaujatosti. A tak sa hrá divadlo. Dôkaz, že aj s malým Gašparkom sa dá hrať veľké divadlo. Tato musí byť na svojho syna hrdý, zvlášť, keď chcel na chate v Čifároch pichnúť Kalimu vidličku do čela, či zje*ať ho z motorky. Ako sa to vraví ? Aká matka, taká Katka, aký otec, taký syn ? Či nepadlo jablko ďaleko od stromu ?...
GDE sme sa to len dostali ?
Putin je pripravený sprostredkovať mier na blízkom východe. Áno to je ten istý „mierotvorca“ Putin, ktorý už piatym rokom vedie imperiálnu a ničím nevyprovokovanú vojnu na Ukrajine. Ktorý o mieri a dokonca ani len o prímerí nechce na tej Ukrajine ani len počuť. Ten „mierotvorca“ Putin, ktorý už piatym rokom bombarduje a ničí civilnú a energetickú infraštruktúru suverénneho štátu, ten „mierotvorca“ Putin, ktorý už piatym rokom dňom i nocou bombarduje nemocnice, školy, škôlky, detské ihriská, obydlia občanov tejto krajiny (rovnako ako v Aleppe v Sýrii – proste čistý terorizmus), ten „mierotvorca“ Putin ktorý zabíja nielen ukrajinských obrancov svojej vlasti, ale i civilistov, mužov, ženy, deti a ktoré nezabije, tak ich unesie do tej jeho krajiny pokroku a blahobytu, kde včera zjedli to, čo mali na zajtra. Ten „mierotvorca“ Putin, ktorý sníva o mieri – o ruSSkom mire. O tom mire, kde príde ruSSká čižma a pošliape a rozdupe všetko a zadupe každého, kto mu stojí v ceste. Áno je to ten „mierotvorca“ Putin, ktorý je označený ako vojnový zločinec (a aj ním je) a na ktorého je vydaný medzinárodný zatykač. A on si bohorovne zoberie do úst slovo MIER. Pozná vôbec tento netvor význam a obsah tohto slova ? Pokrytectvo mu teda rozhodne nechýba...
A s týmto Putlerom sa bratajú tie naše Fice. Chodia sa mu klaňať a bozkať mu ten jeho prsteň. Podávajú si s ním tie jeho krvavé ruky a legitimizujú to jeho šialenstvo, legitimizujú ten jeho ruSSkij mir. A obviňujú Zelenského a vlastne všetkých Ukrajincov, že neprijímajú Putlerove „mierové“ návrhy, rovnajúce sa kapitulácii. Veľmi snaživá a činorodá je v tomto „mierovom“ úsilí aj tá naša impotentná a bezprízorná šťuka, ktorá by sa tak rada plavila vo všetkých medzinárodných vodách na všetky štyri svetové strany, len ju vždycky akosi odplaví len na tú jednu, východnú. No a samozrejme mier by chcel aj ten náš prezident mieru a pokoja, tá podržtaška, ktorá ide bez akéhokoľvek odporu v línii za urýchlenie „mieru“ formou „ani náboj Ukrajine“. Však keď sa prestanú brániť ruSSkej agreSSii , nastane ten vytúžený mier. Lebo kto s tým nesúhlasí len predlžuje vojnu a utrpenie. Ako napríklad Ivan Korčok, prezident vojny, tak ako aj my, jeho voliči a sympatizanti. Je radosť mať prázdny oblek v pionierskom paláci, je radosť mať takúto paródiu a atrapu v jednom (teda 2v1). Môže túto zvrátenosť niekto myslieť vážne ? Môže. Bohužiaľ... Ešte že v tom paláci je aspoň jeden bohumilý tvor – Gery... Ale je také príslovie – kolaborant má krátke nohy, ďaleko neujde...
GDE sme sa to len dostali, keď mier idú sprostredkovávať agresori, diktátori a vojnoví zločinci ?
Nehovorí sa tomu náhodou CYNIZMUS najhrubšieho zrna ?
Svet sa na kravskú riť obrátil ...
Oranžový káčer Donald sa hrá a štylizuje do policajta národov. Vtrhne do Venezuely a unesie prezidenta, chce Grónsko (lebo ho prej potrebuje), sníva o ďalšej hviezdičke na zástave Spojených štátov amerických pričlenením Kanady k USA, zoberie si Panamský prieplav, rozpútal vojnu v Hormuzskom prielive a obvinil spojencov z NATO, že mu neprišli na pomoc, sympatizuje s Putinom a keď treba, podá mu záchrannú vestu a podrží ho, prejavuje náklonnosť k čínskemu prezidentovi, dokonca aj k vodcovi Severnej Kórey- novodobého Kim-ir-sena, Kim Čong-un-ovi, ktorý sa vyhráža civilizovanému svetu jadrovým šialenstvom (obdoba Putlera). Kubu už obsadzovať nemusí, nemajú tam už ani elektrinu, ani ropu a možno ani aj pitnú vodu. Až tam to dotiahla komunistická internacionála v budovaní krajších zajtrajškov...
Proste sa tento oranžový káčer hrá na pána sveta. Medzinárodné právo mu nič nehovorí a jeho dodržiavanie už vôbec nie. A s takýmto milým pánom sa idú fotiť – Fica i tá jeho podržtaška. Za fotečku (či selfíčko) s ním vymenia a opustia skutočné hodnoty a zásady, len aby si zvýšili akože to svoje PR... Úbohosť a farizejstvo...
GDE sme sa to len dostali ?
Samozrejme sa dá pokračovať, môžeme o tom napísať román, vydať knihu, či spisy našich „mocných“. Materiálu je dosť, ponúka sa sám – Huliaky, Taraby, Kuffy, prázdne a neviditeľné Saká, Takáče (tak čo milí poľnohospodári, ako sa máte, ste spokojní s prácou súdruha ministra ?), Migale, Šalitroši, či také skvosty ako Susky či Pary schopné všetkého, či také klenoty ako Matúše, Šukaje i Eštóke, či také Barbie z Kicé, alebo poslanec šťastia Glück, či bejby mysliteľ Kali, či také lahôdky ako páni Kapitáňi, či Barteky, či... Ale máme aj svoje hviezdy na európskom nebi (a nie sú to len také hocijaké hviezdy) – Neveďalové, Lašákové, Uhríky, Mazureky...
Ale my nič, proste kľud po pěšine. Len stále ohýbame chrbty a necháme si na nich orať, Znesieme. Stále ešte znesieme. Nechávame si nakladať na rohy a ako spieval Karel Kryl - ryjeme držkou zemi... V Španielsku vysťahujú staršiu pani z bytu a celé Španielsko je na nohách, Francúzsko horí, tentoraz pre nespokojnosť študentov a pedagógov, v Srbsku to bolo skoro dva roky obdobné, až kým Vučič nezatrúbil na ústup, v Gruzínsku si tiež nedajú skákať po hlavách, v Maďarsku pred voľbami tiež ľudia precitli a státisíce vyšli do ulíc... A tu kauza za kauzou, kauza strieda kauzu a my nič. Čo sa musí ešte stať, aby sme sa prebudili a zhodili zo seba aureolu Šípkovej Ruženky ?
GDE sme sa to len dostali ?
A kam sa to dostaneme, keď nezdvihneme hlavy, nevystrieme chrbáty a neoprášime ešte zvyšky tej našej hrdosti ?
Zastavíme tento valec ?
Len to chce našu občiansku odvahu a občiansku angažovanosť ...