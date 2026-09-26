GDE všetci sme ?!

Nám búrajú a rozoberajú republiku, kradnú nám slobodu a demokraciu, rozdupávajú právny štát a my sa len prizeráme, ako sa to Ficiam toto devastačné dielo darí.
Tu nám už nepadá len omietka na hlavy, tu sa rozoberá strecha, ničia nosné piliere právneho štátu, demontujú sa základy demokracie a slobody, rušia sa všetky nezávislé inštitúcie, ktoré by tieto naše výdobytky '89-teho mali ochraňovať. A ak sa náhodou nerušia, tak sa z nezávislých stávajú závislé. Už to nie sú len verbálne cvičenia, výstrely do tmy, skúšanie, kam sa dá až zájsť. Tu už ideme na ostro. Majú svoj komparz (bohužiaľ, vyzerá to tak, že až polovica tohto národa im tlieska a podporuje ich v tejto deštrukčnej a devastačnej činnosti), ktorý úplne s neuveriteľnou ľahkosťou bytia nastupuje do to ich rozbehnutého vlaku (vlastne skôr buldozéra) nenávisti, pretvárky, falošnosti, klamstva a zloby (slová Jara Filipa sa napĺňajú – „do batôžka si nalož pretvárku, lož a faloš“), ktorý kormidluje rušňovodič opitý (nielen) mocou a pomstou. Rád by som však videl tú ich neuveriteľnú ľahkosť bytia, keď sa raz zobudia v tej ich krajine vysnívanej – v RuSSku. Mólodci ! No skúste si tú ich ľahkosť bytia aj s kapitáňom Dankom, s „revolucionárom“ Blahom, či s „neomylným“ Ha-ra-bin-om... Určite vám nebudú klamať, šírenie pravdy je ich životným krédom a poslaním...
Neviem či tento ich komparz má niečo zo zrakom a sluchom, keď nevidia a nepočujú, že zopár bezškrupolóznych gaunerov tu bezbreho kradne, drancuje krajinu, porušuje a zneužíva zákony a na tom bohatnú. Že sa to už ani nesnažia maskovať, že už aj sa vykašľali na sofistikované metódy tejto rabovačky, že nie je dňa ani hodiny, že by niečo nešľohli, že by niečo nevymysleli ako vybabrať s touto krajinou a jej občanmi, že kradnú ako po nebohom a úplne na hulváta a že pri tejto bohapustej rabovačke ešte predstierajú, že je všetko transparentné a pre naše dobro (predsa sú to sociálni demokrati a nie žiadni farizeji), a všetko je to údajne v súlade s kostolným poriadkom a plne sa riadia tým ich siedmym božím prikázaním – „Nepokradneš !“ (však sú predsa niektorí aj birmovaní). V tom sú teda skutoční majstri sveta. No to že kradnú aj ich peniaze, že im znižujú životnú úroveň, že aj im obmedzujú slobody, že aj oni budú mať problémy so spravodlivosťou a vymožiteľnosťou práva (napr. taká prečerpávačka Málinec – či mnoho, mnoho iných všivární – to sa môže stať aj vám, vážení, aj vám môžu zabrať pozemky, zatopiť usadlosti, obetovať vás... HALÓÓÓ !) im akosi nedochádza...
Nevidia (či nechcú vidieť), že nám vládnu tí najhorší, a preto sa Slovensko rúti do pekla. Do pekla zvané RuSSko. Lebo RuSSko aké je v súčasnosti (ale aj v dlhodobej minulosti, nenahovárajme si, že nie) je peklo samo osebe. Nemá nič (a nemalo) spoločné s civilizáciou a hodnotami vyspelého západného sveta, s demokraciou, slobodou a právnym štátom. Je to čistá, učebnicová diktatúra, v podstate všetci sa klaňajú vodcovi, milujú ho. Nech spraví čokoľvek, je vždy pre nich bohom, modlou a ich ochrancom s červenou hviezdou na čele. Mužíci (i žénščiny) sa dobrovoľne vzdali svojich práv a slobôd, vyhovuje im silná ruka vodcu. Sú „oslobodení“ od vlastného myslenia, nemusia niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Je to vlastne tá ich neuveriteľná ľahkosť bytia...
A takíto sme v podstate aj my Slováčikovia (teda tá polovička tohto holubičieho národa). Máme to už asi dané v génoch, tá naša poddajnosť (overené históriou a dejinami), tá naša ľudáckosť (rovnako), ten boľševizmus (taktiež) sa predáva ako štafetový kolík z generácie na generáciu, šíri sa v domácnostiach pri spoločnom stole, dedí sa to z otca na syna, taká je rodinná výchova...
A tak, keď im ich vodca sľubuje raj na zemi a „oslobodenie“ od imperialistov a zlého západu, majú orgazmus. Zase sa nemusia starať sami o seba, niesť za svoje činy a rozhodnutia zodpovednosť. Zase budú mať fraj (v tomto SMERovaní na všetky štyri svetové strany, mi to akosi nesedí, súdruh preceda máte v tom bodrel – ako môžete na jednu stranu (teda ten zlý západ) stále útočiť a nadávať a následne sa na ňu obracať, keď treba peniaze, keď treba tunelovať – nemali by ste si v tom urobiť jasno a presadzovať politiku (aj s tou svojou sterilnou šťukou na brehu Bajkalského jazera) na (skoro) všetky tri svetové strany ? – ale ono je to aj tak jedno, je to len a len jeho „suverénna“ politika na jednu svetovú stranu – na tú jeho obľúbenú a vysnívanú - východnú)...
Už sa ani netaja tým, že by bolo zahodno vystúpiť z EÚ (že súdruženko Gašparko), že zlý Brusel nám stále niečo diktuje, zakazuje, rozporuje. Už smelo spochybňujú aj NATO (s takým čl. 5 si súdruh preceda vytiera ... viete čo), proste noty z Kremľa nepustia. Nadávanie na a spochybňovanie týchto organizácií a zoskupení sa stalo ich povinnou jazdou, ktorej súradnice určuje ich veľký vzor – súdruh Vladimír Vladimirovič, najväčší to súčasný imperátor a agresor, ktorý už piatym rokom robí Ukrajincom peklo na zemi, vojnový to zločinec, na ktorého je vydaný medzinárodný zatykač. A takémuto netvorovi sa títo naši súdruhovia a neoboľševici chodia klaňať, s takýmto zachvátčikom sa chodia bratať a z ktorého rektálneho otvoru trčí (ale už len úplne máličko) ten náš „suverénny“ súdruh preceda. No proste mráz prichádza z Kremľa. Varia nás ako žabu, berú nám našu slobodu, berú nám demokraciu, pošliapavajú všetko to, za čo sme v '89-tom bojovali a vybojovali, šliapu po našich skutočných hodnotách a ideáloch, zanechávajú za sebou spálenú zem. Zrádzajú túto krajinu a kolaborujú s tým ich Putlerom. Otvorene, bez škrupúľ a bez pretvárky. Nie že ten RuSS niekedy odíde, ten RuSS zase raz príde. RuSSká gubernia je už na obzore, už sa Fice nemôžu dočkať... Taký Viktorko (teda Orbán) bol voči nášmu súdruhovi precedovi len slabý odvar, obyčajný nesmelý pionier, môže len tíško v kúte závidieť...
A MY NIČ !!!
Ja sa už len pýtam (ale márne, tak ako klesá Dunaj pri Komárne) - GDE v riti sú všetci slušní, príčetní a normálni ľudia, GDE sú všetci vzdelaní a rozhľadení ľudia, GDE je nejaká tá elita národa (máme vôbec nejakú ?), GDE je celá vedecká obec, GDE sú všetci pedagógovia a „učitelia“ tohto akože národa, GDE sú všetci tí morálni a nebojácni psychológovia a psychiatri, ktorí onehda určili a verejne vystavili súdruhovi precedovi diagnózu, GDE je tá slušná časť žurnalistickej obce, ktorá by si mala 24/7 plniť svoju žurnalistickú povinnosť a vyzliekať tohto súdruha s diagnózou neschopnosti a nespôsobilosti viesť túto krajinu donaha, GDE sú všetky tie mimovládne organizácie a občianske združenia, ktorým záleží na stave tejto krajiny, GDE je celá občianska spoločnosť, ktorej to nie je jedno, GDE sú všetky tie „opozičné“ strany, ktoré miesto vyslovovania znepokojenia a hlbokého rozhorčenia už dávno mali byť v uliciach na maďarský, francúzsky, gruzínsky... spôsob, GDE, sú všetci občania tejto Džamahírie, ktorým ešte záleží na tom, ako to tu bude zajtra vyzerať, prečo si všetci neplníme svoju občiansku povinnosť ?!...
GDE je však aj tá silná a rozmanitá kultúrna skupina hercov umelcov, pracovníkov kultúrnych inštitúcií a zariadení, ktorá má (mala by mať) silné a úderné slovo v tomto marazme. A že tomu je tak, že odjakživa disponuje takýmito "zbraňami" a „silovými“ prostriedkami, sme zažili v '89-tom. Ale v súčasnej realite vidno, že sme niekde inde. Ale že úplne, keď si táto kultúrna obec (a my s ňou) už vyše 3 rokov ani nevie poradiť s nekultúrnym teľaťom Šimkovičovie... Nikto sa nevrátil k revolučnej myšlienke a jej realizácii v podobe zatvorenia divadiel, z ktorých sa stali diskusné kluby, diskusné fóra hercov s občanmi. Nikto nezopakoval „obsadenie“ ministerstva (ne)kultúry, aby ukázali (tak ako to napr. v r. 1997 spravili herci a umelci v okupačnom štrajku umelcov – Viliam Klimáček. Martin Porubjak, Rudo Sikora, Milka Vašáryová a mnohí ďalší s chrbtovou kosťou a odvahou), keď bol Mečiarovým ministrom súdruh Hudec, ktorý pred nimi a novinármi utekal zadným vchodom (resp. východom) s kabátom na hlave), ako treba bojovať s démonmi nekultúry... Prečo nie sú (česť, úcta a poklona výnimkám) ochotní preto niečo obetovať, ísť do toho naplno, ísť s kožou na trh, s vedomím a odvahou, že nás to môže niečo stáť, že to nie je a nebude prechádzka rozjasanou Moskvou... Proste, ak staví niekto na istotu a chce hrať len podľa pravidiel týchto lúzrov, je to potom len ako lízať zmrzlinu cez sklo. Boj sa nevyhráva za počítačom, na tlačovkách, v kanceláriách, v straníckych centrálach. Ale na barikádach. Dokázali sme to v '89-tom, kde sme v zime, pri snežení v mínusových teplotách denne stáli na námestiach a v uliciach, dokázali sme to aj v 2018-tom po mafiánskej vražde dvoch nevinných mladých a krásnych ľudí – Janka Kuciaka a Martinky Kušnírovej, nevzdali sme to ani v jednom prípade, vydržali sme až dovtedy, kým sme boľševika a Fica (čo je vlastne to isté len s pridanou „hodnotou“, že je birmovaný) neposlali do čerta. Koniec koncov dokázal to v súčasnosti v Maďarsku aj Péter Magyar, tak sa vráťme k osvedčeným naším zbraniam a oprášme všetko to, čo sme vtedy robili, k tomu, ako sme sa zomkli a v našom presvedčení a nastavení, že V JEDNOTE JE SILA, sme to dokázali. Alebo sme už zabudli, alebo sa bojíme, alebo kolaborujeme s touto súčasnou autokraciu a hroziacou diktatúrou (proletára Fica) ?
A ďalšou kapitolou je tá naša mládež (ktorá ani náhodou nedrží tie naše rána), celá tá mladá generácia, ktorej je, aspoň to tak vyzerá, lauter jedno, čo zajtra bude. Hlavne že majú ten svoj virtuálny svet svojich mobilov, počítačových hier, Fejsbúkov, Instagramov, že majú lacné letenky, že si užívajú všetky výhody slobodného sveta, absolútne ich nezaujíma, čo bude zajtra a neuvedomujú si, že zajtra o to všetko môžu prísť, že tieto výdobytky nie sú samozrejmosť. Absolútne sú mimo reality a neuvedomujú si, že ten ich svet sociálnych sietí, nie je skutočný svet, neuvedomujú si, že tá realita ich časom dobehne...
Ako píše p. Suchá z občianskej platformy Popradu za demokraciu - je to jedna veľká tragédia (pozdravujem Poprad, všetkých slušných Popradčanov a podtatrancov, ktorí neustále, kontinuitne, odhodlane a nebojácne dúchajú do pahrieb NÁDEJE a VIERY, že ten náš boj ešte nemusí byť stratený, že to dokážeme, že celé to má zmysel. Veľká poklona a veľké ĎAKUJEME).
To už fakt sa hanbíme za to, že sme slušní a morálni ? A že takými chceme aj zostať ? A že to vieme dať aj najavo, verejne, neanonymne ? Že sme ešte schopní a ochotní to takto pertraktovať na všetkých frontoch a v každej situácii ? To radšej budeme bez väčšieho (alebo akéhokoľvek) odporu sa im submisívne podriaďovať a ako teľce smerujúce na porážku poslušne šlapať cestičku do pekla na tom ich bielom koni ? To my už nemáme žiadnu hrdosť a dôstojnosť ? To už sme stratili aj tú poslednú štipku cti a morálky ? To fakt už nemáme gule ? To sme naozaj už sterilní a bezprízorní ? To chceme len tíško šuchať nohami, sedieť doma a šomrať medzi štyrmi stenami a len poslušne ohýbať chrbát ? Však toto tu je už na občiansku neposlušnosť, lebo s touto zberbou sa slušne jednať nedá. Slušne sa dá jednať len so slušnými ľuďmi a ONI nie sú slušní ani zďaleka, nie sú slušní ani náhodou...
To nám skutočne nevadí bohapustá rabovačka tejto zberby, ktorá ničí túto krajinu ekonomicky i morálne, to nám naozaj nevadí, že táto boľševicko-ľudácka grupa svojimi „špeciálnymi operáciami“ odstraňuje všetko a každého, kto im stojí v ceste, že nás títo gauneri s kosákmi a kladivami na výložkách ťahajú von z civilizovaného západného sveta a vťahujú nás do toho ich ruSSkého mira, založeného na pretvárke, lži, propagande, diktatúre a despote ? To si skutočne už nevážime hodnoty, ktoré vyznávame, ktoré nosíme v sebe a s ktorými a v ktorých chceme žiť, hodnoty za ktoré sa treba postaviť, za ktoré treba bojovať ?
TO SKUTOČNE CHCEME BYŤ RUSSKOU GUBERNIOU ?
Zbabelosť a kolaborácia nám nepomôžu, zažili to po '48-mom naši rodičia, po '68 už aj my a terazky to za Fica IV zažívame všetci. Zase nás chcú zapredať (vlastne už sa stalo) a obetovať túto krajinu svojmu veľkému RuSSkému bratovi, zase nás chcú po husákovsky normalizovať (však je to stále ich veľký vzor, stále sa mu chodia klaňať) na svoj, resp. na obraz svojho vodcu z Kremľa. Je im to všetko jedno, zapredali by aj vlastnú mater, len aby si udržali moc (a niektorí už aj moč), len aby ušli pred spravodlivosťou. Keď už nie pred spravodlivosťou božích mlynov, tak aspoň tou svetskou...
GDE VŠETCI SME ? ASI V RITI ...
Tak sa potom nečudujme, že v tej riti aj zostaneme...
Jedine, že by tá neuveriteľná ľahkosť bytia...