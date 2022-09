Slovenská stopa hanby v KHL

Hanba sa (možno) časom dá rozchodiť, ale (úmyselný a vedomý) morálny prešľap nás diskvalifikuje z nášho spoločenského bytia a vystavuje nás natrvalo do ofsajdu.

Chlapci si neuvedomujú (alebo si to nechcú pripustiť - však peniaze nesmrdia...), že sú to krvavé peniaze. Je to len dôkaz toho, kam až môže človek klesnúť, do akého morálneho a hodnotového suterénu môže spadnúť...

A tá ich obranná mantra o nemiešaní politiky do športu ma vytáča do nepríčetna a spôsobuje mi husiu kožu a len ukazuje ich vnímanie sveta bez akejkoľvek empatie, súcitu a zmyslu pre spravodlivosť a obyčajnú ľudskosť... A realitu...

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Je mi z takých ľudí zle...

Nikdy som nemal nejakú valnú mienku o (predovšetkým) futbalistoch a hokejistoch, teda z hľadiska ich hodnotového nastavenia, sebaprezentácie, egocentrizmu, povýšenectva a štylizácie sa do "sveta bohov" len z dôvodu toho, že dostali do vienka talent, že vedia kopnúť do lopty, že vedia korčuľovať a hrať sa s pukom (aj to rozhodne nie všetci)...

Ale všade sú výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo. Aj v našich končinách, aj v našich malých a plytkých a kalných vodách. Medzi ne v mojich kritériách patrí napr. Jano Filc (či mnohí ďalší) a patrí(l) aj Miro Šatan. Preto, že okrem svojho profesionálneho umenia boli v mojich očiach slušní, morálni a rozhľadení ľudia...

Lenže v ťažkých časoch, v osudových chvíľach sa odkrývajú charaktery, odkrýva sa vnútro človeka, zložitá doba nás vyzlieka donaha. Hlasovanie výkonného výboru SZĽH strhlo z týchto "ctihodných" ľudí aj trenky. Odhalilo ich skutočný hodnotový kompas, keď vôbec o hodnotách pri týchto ľuďoch možno ešte hovoriť (samozrejme to všetko platí aj o aktéroch, o ktorých títo "šéfovia" hlasovali). Morálny kódex, utopili v krvi nevinných ľudí a detí a peniaze, výsledky a prípadné "úspechy" povýšili nad slušnosť a empatiu, dokonca nad najväčšiu hodnotu na nasej púti bytia - nad ľudský život. Osudy nevinných detí, ich násilné a nezákonné transporty spolu s mnohými ďalšími občanmi slobodnej a zvrchovanej krajiny do ríše zla pochovali svojou vnútornou úbohosťou a zbabelosťou, svojím konzumným spôsobom života zhŕňania peňazí a materiálnych statkov a pofidérnej „slávy“ pod ruiny a sute zničenej a rozbombardovanej Ukrajiny. Svoj „blahobyt“ zamenili pokrytecky a farizejsky za utrpenie tých, na obranu ktorých sa mali postaviť a zasadiť. Nepochopili (a ani už nikdy nepochopia), že existuje aj nejaký „vyšší princíp“, princíp morálky, slušnosti a solidarity. Nepochopili (a ani už nikdy nepochopia), že týmto svojím „aktom“ legitimizovali agresora a neodmietli porušovanie ľudských práv a slobôd.

Ešte nie je zverejnená personifikácia hlasovania (zatiaľ je známy len jeden statočný a čestný - Michal Handzuš - vďaka Michal). Dúfajme, že sa za svoj hlas (ktorý do neba určite nepríde) hanbiť nebudú a my sa dozvieme, ktorým smerom fúkajú ich vetry. Sám som na to zvedavý, hlavne z pohľadu Mira Šatana - od doby keď chalani (pod vedením Jana Filca) získali titul majstrov sveta, nosím na našich hokejíkoch (na Železnej, či iných jazerách, či na štadiónoch...) dres Mira Šatana - s číslom 18 a jeho menom na chrbte. Ak sa ukáže, že aj on v tomto spiknutí „krúžku šikovných rúk“ zmáčal svoje prsty v krvi nevinných ľud, jeho dres si už viac neoblečiem...

Vážil som si ho, osobne som si to onehda stvrdil pri našom vzájomnom rozhovore pri oslavách životného jubilea Stana Štepku. Určite som vtedy bol presvedčený a stotožnený s tým, že aj v tejto brandži sú slušní a morálni ľudia...

Zo slušných a morálnych ľudí sa stávajú neslušní a nemorálni...

Že vás hanba nefackuje - ako píše Samo Marec ...

(https://komentare.sme.sk/c/23005972/slovensky-hokejovy-zvaz-ze-vas-hanba-nefackuje.html)