Otvorený list Mikulášovi Dzurindovi

Dobrý deň, pán Dzurinda.

Mám pre Vás politický projekt, ktorého výsledkom je volič, ktorý už nebude musieť voliť menšie zlo, kandidáti na poslancov, ktorý budú skutoční odborníci a nebudú musieť robiť žiaden kompromis pred voľbami a strana, ktorá zjednotí všetky demokratické sily naprieč celým politickým spektrom.

Do Vašej strany musíte zobrať všetkých demokratických odborníkov. Dnes nie je doba, aby sme sa delili na konzervatívcov, liberálov a socialistov. Dnes je totiž doba, keď sa delíme na demokratov a na kadejakých zlodejských mafiánov, fašistov a najnovšie aj vymytých užitočných idiotov.

Treba si uvedomiť dve veci:

1. Každý z nás je iný, jedinečný. Každý ma svoj názor. Neexistujú dvaja ľudia, čo sa zhodnú na úplne všetkom. To je v poriadku. No treba sa sústrediť na to, čo nás spája a nie na to, čo nás rozdeľuje.

2. Ak má Vaša strana uspieť, musí sa od všetkých ostatných výrazne líšiť. To je základná marketingová poučka.



Ako fungujú parlamentné voľby dnes?

Z pohľadu voliča:

Volič si vyberie stranu, s ktorou sa najviac zhoduje.

S jednou sa zhoduje napríklad v zdravotníctve a v zahraničnej politike, no nezhoduje sa v ostatných oblastiach. S inou stranou sa zhodne napríklad v školstve a ekonomickej oblasti, no nezhodne sa v ostatných oblastiach. A tak je to pri každej strane. So žiadnou sa nezhoduje na 100%.

Voličovi teda neostáva nič iné len voliť menšie zlo a možno pridať 4 krúžky. Ako viete, len vyšší počet krúžkov nestačí. Dôležité je aj poradie na kandidátke.



Z pohľadu kandidáta na poslanca:

Odborník v nejakej oblasti, ktorý sa rozhodne kandidovať, si vyberie stranu, ktorá mu je najbližšia. No keďže sme každý iný, taktiež sa so žiadnou nezhodne na 100%.

To by až tak nevadilo, ak by mu strana nenanútila podporovať ju vo všetkých bodoch (oblastiach), aj keď s niektorými nemusí súhlasiť na 100%, resp. im nemusí ani úplne rozumieť, keďže nikto sa nerozumie všetkému. Čo je ale ešte horšie, strana mu upraví jeho vlastný program na oblasť, v ktorej je odborník tak, aby bol zaujímavejší pre voliča (zaujímavejší z pohľadu a pre potreby strany). No a nakoniec pred voľbami ho dá na kandidátku na také miesto, aké určí predseda.

U Roba podľa toho, kto priniesol koľko peňazí pre stranu vlastnou hlavou, u Igora podľa toho kto sa mu ako strčí do zadku a Rišo ho pre istotu ani nedá na kandidátku, aby ho náhodou nezatienil.

Vo Vašej strane neurobte takúto chybu. Nech rozhoduje len a len počet krúžkov od voličov a nič iné.

(dá sa to upraviť zmluvou pred voľbami, že kandidát s menším počtom krúžkov sa vzdá mandátu v prospech kandidáta s väčším počtom.)



Čo je potom výsledkom takýchto volieb?

Strany sa hneď druhý deň po voľbách zavrú za zatvorené dvere a kšeftujú. Volá sa to odborne prerozdeľovanie moci. Nie podelenie si kompetencií podľa toho, ako voliči rozhodli.

Rozdeľujú si korisť (náš štát). Odborne sa povie: rozdeľujú si ministerské kreslá.

Vznikne nejaká koalícia, čo sa vedela dohodnúť, ako si korisť medzi sebou podeliť. A možno tam bude aj strana, ktorú som volil, no čo z toho, ak nevezme ministerstvo (oblasť), pre ktorú som ich volil, ale vezme takú, pre ktorú by som ich nikdy nevolil? Vlastne som mojím hlasom podporil koalíciu s programom, s ktorým hneď od začiatku nesúhlasím.

Riešenie je jednoduché. Volám to vylepšená nepriama demokracia.

Voliť treba do každého parlamentného výboru zvlášť. Kľudne všade kandidáta z inej strany či nezávislého. Ak som v oblasti školstva napríklad liberál, tak tam budem voliť odborníka s liberálnym programom. V zdravotníctve ak som ľavicovo zmýšľajúci, tak dám hlas kandidátovi s ľavicovým programom, pri sociálnych veciach a rodine zahlasujem za odborníka s konzervatívnym programom, atď. Každý volič si tak vyskladá odborníkov na každú oblasť presne podľa seba. V najhoršom prípade v nejakej oblasti (parlamentný výbor) nedá hlas nikomu, ak sa nezhoduje s nikým. Konečne by už voliči nemuseli voliť menšie zlo.

Tak isto by to bolo dobré aj pre kandidátov na poslanca. Každý by mal svoj vlastný program, s ktorým sa zhoduje na 100 %. Nikto by mu ho neupravil podľa potrieb strany.

Mali by sme tak v parlamente po 10 odborníkov z každej oblasti. V každom parlamentnom výbore 10 odborníkov z fachu. Nie ako dnes, že tam sedí kopa právnikov, ekonómov, populistov. A keď potom treba priniesť odborné riešenia napríklad na hospodárstvo či zdravotníctvo, tak tam tomu nikto nerozumie.



Ako by ale vyzerala vláda, kto by boli ministri, aký by bol vládny program a hlavne kto by o tom rozhodol ?

Rozhodujú len voliči vo voľbách. Nik iný nerozhoduje. Poslanci len plnia svoj vlastný program, na ktorý im voliči dali mandát. Voliči rozhodli vo voľbách za každú jednu oblasť (parlamentný výbor), ktorý odborník s akým programom dostal najviac hlasov.

Ak do parlamentného výboru za školstvo dostal najviac hlasov odborník Jožko, tak on sa stáva zároveň aj ministrom a jeho program za danú oblasť sa stáva aj vládnym programom. Rozhodli tak voliči vo voľbách a nie kšeftári za zatvorenými dverami. Analogicky pre každý parlamentný výbor. Premiéra nám v podstate ani netreba. Rozdelil by som jeho právomoci na prezidenta do vnútra a na ministra zahraničných veci navonok. Respektíve by mohol byť premiérom minister s najvyšším počtom hlasov vo voľbách.



Aby to ale fungovalo, treba ešte jednu logickú zmenu spraviť. Každý hlas v parlamente musí mať svoju váhu. Ak jeden poslanec zastupuje 2x toľko voličov ako iný, tak aj jeho hlas musí mať 2x takú váhu.



No a teraz ku Vám a k Vášmu projektu:

Váš projekt, aby bol úspešný musí byť iný ako ostatné strany a musí zjednotiť demokratických odborníkov naprieč celým politickým spektrom.

Stačí Vám, aby Vaša strana mala len 3 body programu:

1. Voliť do každého parlamentného výboru zvlášť.

2. Zavedenie váhy hlasu pri hlasovaní v parlamente.

3. Vo voľbách do parlamentu rozhoduje len počet získaných hlasov (krúžkov), nie poradie na

kandidátke.

Tým sa budete výrazne líšiť od ostatných strán. Voliči už dávno vedia, že systém parlamentných volieb je dobrý len pre politické strany. Za to plno z nich volí anti-systém, či radšej nevolia nikoho. Nie za to, že by boli nejakí dezoláti či fašisti, ale za to, že sa na ich potreby, názor a rozhodnutia po voľbách kašle. Aj my ostatní vždy musíme voliť menšie zlo a potom sa hanbiť za to, komu sme vlastne umožnili riadiť našu krajinu.



Každý jeden kandidát, ktorý súhlasí s tými tromi bodmi, spĺňa zákonom dané podmienky (vek a bezúhonnosť) a zároveň je to demokratický odborník aspoň na jednu oblasť musí byť na Vašej kandidátke. Fakt každý jeden na tej Vašej. Nenechajte konkurencii demokratických odborníkov. Obehnite si demokratických odborníkov nielen v stranách, čo nemajú šancu dostať sa do parlamentu, ale aj v tých stranách čo majú šancu. S trojbodovým programom strany sa zhodne viac kandidátov ako s komplexným programom nejakej inej strany.



To či je niekto odborník, zistíte veľmi jednoducho. Stačí ak vám predloží svoj program za aspoň jednu oblasť. Program na úrovni diplomovky. Vy mu už len spravíte oponentúru a keď si obháji svoj program, tak ho na kandidátku dáte. Nebudete sa dívať na to, že Vy osobne máte iný názor na danú tému viac konzervatívny alebo liberálnejší alebo ľavicový. Nie. Nezabúdajte, že nie vy (predseda) rozhodujete, ale volič vo voľbách. Ak si demokratický odborník obháji svoj program (diplomovku) a zároveň bude súhlasiť s trojbodovým programom strany, tak ho dáte na kandidátku.

Voľby potom už nebudú o tom, ktorú stranu má volič voliť, ale ktorého odborníka na Vašej kandidátke zakrúžkuje.

Ako si ale má volič nájsť tých svojich kandidátov na Vašej kandidátke, keď tam bude síce veľa odborníkov, ale každý so svojim vlastným programom ?

Na to stačí pár sociológov a programátorov. Sociológ (poproste Ivetu) Vám vypracuje otázky pre voličov na základe programu jednotlivých kandidátov. Programátor (môžem ja) to celé naprogramuje do aplikácie.

Volič si zadá, čo je pre neho priorita, napríklad školstvo, zdravotníctvo, financie a životné prostredie a aplikácia mu bude klásť otázky, ktoré vypracoval sociológ a na základe odpovedí mu navrhne poradie kandidátov, ktorí sa najviac zhodujú s jeho názorom. Tie programy si potom prečíta a rozhodne sa.

Zatiaľ toľko. Môžem to vysvetliť aj podrobnejšie, ale tu na to nie je priestor.



S pozdravom

Nespokojný Volič.