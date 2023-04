Fašingy, Turíce, Veľká noc ide... ale tahet. Dnes o kontroverzii tradícií.

Ergo, chytám Veľkonočného zajaca za chvost.

Po minulé dva roky som vždy napísal články k Veľkonočnej téme (viď súvisiace články, ešte sa k nim stručne vrátim).

Dnes to bude prevažne kompilát, ale aspoň v úvode dám niečo vlastné.

Moja aktuálna Veľká noc.

Ráno začalo venčovačkou. Jar sa už nezadržateľne hlási o slovo (Veľká noc je aj sviatok Jari).

zlatý dážď...

... púpavienky...

... či sedmikrásky.

Už klasicky naviedli atmosféru sídliskoví susedia.





Je tu aj štýlová studňa (polievačom ale veľmi nepomohla...)

Atmosféra bola navodená aj doma.



Šibačka a oblievačka bola u nás decentná a symbolická. Trojgeneračná, najmladší šibač má len pol roka :-).

A toto je kameň úrazu tej kompilačnej časti.

Tento rok som tu na SMEčku čítal tri podnetné materiály.

Najprv to bol zaujímavý článok etnologičky Márie Boďovej.

Ten ešte nie je kontroverzný, ale aj vzhľadom na nasledujúce odkazy je užitočné si ho prečítať.

Hlavne v diskusných sporoch, čo je kresťanské a čo pohanské.

Napríklad sa dozviete, že Kvetná nedeľa je už Palmová. Ale nebudem viac spoilovať...

Následne to boli hojne diskutované články stálic SME.

Najprv v sobotu Zuzka Kovačič Hanzelová.

Mám jej súhrny týždňa aj videá s politickými celebritami celkom rád, aj napriek ich často femimistickým podtónom (alebo možno práve pre ne? :-)

Rozprúdila sa tam bohatá, polarizovaná diskusia.

Opäť nebudem komentovať ani pridávať sa na jednu či druhú stranu (nie, že by som nemal názor :-). Spomeniem len jeden diskusný príspevok, ktorý ma temer donútil zapojiť sa do diskusie.

Príspevok dávam celý, aby som nevytrhával z kontextu.

Venujem sa strednej časti.

Len si namiesto "Veľkonočná šibačka" dosaďme "manželský sex".

A netvárme sa, že znásilnenia sa dejú len úchylákmi v tmavých zákutiach či opustených parkoch. Vyskytujú sa aj v "tradičných rodinách". Len sa ich priamemu pomenovaniu diplomaticky vyhýbame a sú akosi všeobecne tolerované *

"...keď len jedno promile, áno jedna tisícina chlapov využije zvyk na možnosť fyzicky si vyskočiť na ženu, ktorá to s číreho spoločenského tlaku musí zniesť, tak stojí za to označiť to za zvyk nechutný, stredoveký, hlúpy a treba s ním skoncovať."

Skoncujeme (podľa uvedeného diskutéra) aj s manželským sexom!?

* Efezanom 5:22-33 SSV

"Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom."

Zdroj: bible.com

Chápeme sa? Vo VŠETKOM!

(Tak som trocha svoj názor predsa len odhalil. A ako birmovaný ateista si aj trocha "rýpol"...)

Ale nie o tom som chcel.

Dnes, prakticky "last minute", som objavil tretí článok, tento od Matie Lenickej.

Nuž, diskusia bohatšia a ešte kontroverznejšia ako u ZKH.

V jednom pomerne dlhom dialógu vyslovili dvaja diskutéri vzájomne antagonistické teórie:

a) väčšine žien a dievčat sa tradície páčia

b) väčšina má k nim odpor či dokonca z nich traumu

Mojim príspevkom je aj zážitok z mládí, viď prvý súvisiaci článok. Malá ochutnávka:

Ako poľahčujúca okolnosť pre pohoršených čitateľov (čitateľky) je druhý súvisiaci článok.

Ako som už spomínal, mám na túto problematiku svoj názor.

Ale možno ho budem musieť korigovať...

Dnes som mal na túto tému rozhovor s dcérkou (matkou polročného šibača), ale nezmúdrel som. Boli tam totiž mierne rozporuplné pocity z mladosti z oboch názorových táborov.

Aby som prispel k vedeckému výskumu, v júni budem musieť spraviť anketu medzi bývalými spolužiačkami. A prípadne si dodatočne sypať veľkonočný popol na hlavu...

Dám vedieť...

(fuu, tak som to s tým zajacovym chvostom stihol. Za minútu polnoc...)

Nabudúce:

Ešte ostaneme v atmosfére Veľkej noci.

Čaká nás nedeľná vychádzka na Teplické serpentíny.

Ja som si ju pomenoval Štiavničkovské tajšíky, pretože je to poblíž Turčianskej Štiavničky a tamojšie rybníky mi pripomínajú tajchy...

dolný rybník

jeden z horných rybníkov ("tajšík")