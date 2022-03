Stonehenge (Mikroblog No 4). Déja vu?

Holt, niekto ma predbehol (nie, potkat jsme se nepotkali, je to viac ako 24 hodín).

A to je dobre (nie to nepotkanie, s Irenkou sa potkám vždy rád), lebo Irenkin foťák robí divy.

Nešlo mi do hlavy, že nebola za starých čias VIP blogerkou. Je ale podľa nových pravidiel Populárnou, čo je predsa len transparentnejšie a hlavne od čitateľov. Ja by som ju pokojne nominoval aj na Prémiovú, ale poslala by ma do... povedzme, že do Stonehenge. Ona nechce písať pre vyvolených ale pre všetkých.

Ak ste jej nový "kamenný blog" ešte nečítali (a hlavne nepozerali zábery), šup šup kliknúť hen dole. Potom budeme pokračovať.

Vlastne ma jej článok vyprovokoval k tejto recesii, dal som to do súvisu s mojim cimrmanovským seriálom (ukážka je s filmu Jára Cimrman ležící, spící.)

Avizoval som dávnejšie aj blogy z Veľkej Británie či USA. Nezavěšují, jsou v pořadí.

(aj na Stonehege by časom prišlo).

Lenže furt je čerstvý tovar. Ale možno šutre to trocha urýchlia.

Stonehege 2015 (samotný Mikroblog)

Teraz pár záberov odo mňa. Lepšie povedané zábery rodinných príslušníkov. Moje odišli do "večných paušálov" aj s vtedajším Prestigiom. Nezálohoval som...

Tak poďme.

Doviezol nás kyvadlový autobus

informačný panel

někde v dáli (Spišký hrad?)

prizoomujeme...

... ešte kúsok...

... a ešte...

... dosť!

a kocháme sa...

sú aj solitéri

s mojim "dorastom":-)

kamene sa postupne v vzdaľujú

posledné obzretie

Komentár som schválne nedal. Irenka poskytla podrobné a výstižné informácie.

A hlavne sa tam objavil v diskusii jeden príspevok, ktorý si podľa mňa zaslúži osobitný priestor. Nie každý číta diskusie.

Ing. Ivan Rogovský, alias oggir (toho času bez čísla).

V tomto prípade aj spoluautor.

Môj priateľ, s ktorým som mal tú česť osobne sa stretnúť.

S Ivanom (vpravo). Piešťany, 1. august 2019 (zdroj: fešná servírka)

(zdroj: ??? (servírka je s nami))

Naslovovzatý uznávaný odborník (projektant), ktorý to za komunistov nemal ľahké.

A keď sa po revolúcii zdalo, že už "dobre bude", dostala ho leukémia. Doktori mu dávali maximálne 10 rokov. Lenže on sa rozhodol neposlúchať. Bojuje už 18-ty rok a rúca im štatistiky. Prednedávnom im natruc oslávil sedemdesiatku.

Teraz budem trocha osobný. Ivan, dodatočne všetko najlepšie a dúfam, že budeš lekársku verejnosť nasierať ešte dlhé roky. A aj keď Ti všetko zakazujú, verím, že si ešte spolu pripijeme (pravda, nemusí to byť až taká alkoholová smršť a tabaková plantáž ako vtedy v Piešťanoch :-).

A ešte jedna vec.

V živote som nestretol tak rozhľadeného človeka ako Ivan. Encyklopédia šuviks, aj internet strčí do vrecka. Zažil som pár historických či náboženských diskusií, kde oponentov doslova roztrhal na kúsky. Nechcel by som byť na opačnej strane "diskusnej barikády"...

Ivan, odovzdávam Ti slovo.

"Môj kamarát si robí srandu zo svojej sestry, keď hovorí, že prvú vec, čo po svojom narodení povedala, bolo: "Ja chcem byť učiteľka".

Nemám to potvrdené, ale keď som sa narodil, pravdepodobne prvé slovo, ktoré som vyslovil, bolo : "Stonehenge".

Fascinovalo ma to od malička a prenasleduje ma to (aj ako profesionálna deformácia) celý život a bolo vlastne akýmsi spúšťačom mojej posadnutosti prehistóriou (a nielen prehistóriou stavieb).

Problematikou sa zaoberali stovky vedcov z rôznych vedných a odborných disciplín, často si protirečili, ale o tom je bádanie a hľadanie objektívnych právd a skutočností. Mojimi obľúbenými autormi sú N. Lockyer, Prof. Heath a jeho syn Robin z Oxfordskej univerzity, Prog. Thom, Chris Knight, Robert Lomas a asi desať ďalších.

Megalitický komplex Stonehenge nie raritný a osamotený. Doklady o tomto type stavieb sa objavujú pozdĺž pobrežia od južného Španielska až po Škandináviu, sú aj na severnom pobreží Stredozemného mora a v južnom Taliansku a na Malte, v severnej Afrike, vrátane Izraela a Egypta. Najhustejšie sa však nachádzajú a pokrývajú celé Britské ostrovy.

Sir Norman Lockyer si pri štúdiu staroegyptských chrámov všimol, že mnohé sú postavené tak, aby počas významných dní v roku Slnko osvetľovalo dôležité časti interiéru. Potom preskúmal rôzne lokality v Anglicku, vrátane Stonehenge, a prišiel k záveru, že orientácia niektorých pozorovaných stavieb predstavuje súčasť kalendára vytvoreného na báze slnovratu a rovnodennosti. Po dlhšom čase študovania súvislostí Lockyer zverejnil svoj predpoklad, že megalitické stavby boli primárne budované ako observatóriá a obydlia kňazov-astronómov a pochovávanie zaviedli až neskorší imigranti. Tí ich napodobovali a pre zosnulých stavali okrúhle mohylové hroby, ale bez obytných miestností pre kňazov.

Najznámejší kamenný kruh, Stonehenge vo Wilshire, je starý asi 10.000 rokov. Stavbu začali realizovať ľudia nazvaní "ľud s vypichovanou keramikou" (podľa ornamentiky, nachádzajúcej sa na väčšine ich keramických výrobkov. Najprv vztýčili dva veľké drevené stĺpy tam, kde je dnes parkovisko. Boli nasmerované z východu na západ a mohli slúžiť pri určovaní rovnodennosti. Existujú jasné archeologické dôkazy o tom, že len o 1.000 rokov neskôr boli vztýčené ďalšie dva stĺpy, necelých 350 metrov odtiaľ, rovnako v smere východ - západ. Nemáme žiadne dôkazy o tom, čo sa v týchto miestach dialo nasledujúcich 3.500 rokov, ale niekedy okolo r. 3.020 pred n. l. tu bola vybudovaná "henge" (kruhovitá priekopa a násyp), ktorá mala po obvode vykopaných 56 jám. Neolitickí stavitelia používali pri vykopaní priekopy s priemerom 97 metrov, 6 metrov širokej a 1,3 až 2,1 metra hlbokej, jelenie parohy. Potom v severovýchodnej časti kruhu vztýčili dva dva rovnobežné vstupné kamene. Vo vnútri kruhového násypu vykopali a vzápätí zahrabali 56 jám usporiadaných do kruhu, ktoré zrejme slúžili ako opora dočasným dreveným stĺpom. Toto miesto sa pravidelne používalo až asi do roku 2.600 pred n. l., keď bolo opustené. Potom sa rýchlo zmenilo na ruiny.

Asi o 500 rokov neskôr ďalšia neznáma skupina ľudí celé miesto vyčistila a radikálne prebudovala, pričom používala piliere zo zvláštneho modrastého kameňa pochádzajúceho z Preselských vrchov v juhozápadnom Walese. Tieto kamene s hmotnosťou až 4 tony prepravili 380 km na pltiach popri pobreží a proti prúdu miestnych riek a napokon ich vytiahli hore na násyp. Vchod do tejto prvej stavby smeroval k miestu východu Slnka pri letnom slnovrate a viedla k nemu široká prístupová cesta.

Ako to všetko súvisí s megalitickým yardom, Kumránom, kométami a s Enochom?"

Priznám sa, že ja netuším. Môžeš pokračovať v diskusii...