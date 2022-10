Už Je_Seň (1). Dnes v belskom kraji. A niečo aj pre lovcov bizáru. Ergo mikroblog No 9 (ak som sa teda nesekol v počítaní...)

V našom prípade nie elektrinu, ropu či plyn, ale pí. Nemyslím Ludolfovo číslo, ale pí ako písmenká.

(toto šetrenie som použil ešte v mojom blogo - praveku, pred lazaňami kríz, ktoré nás postihli. Tie lazane som so požičal z jednej televíznej diskusie Všeministra a Univerzálnej obete všetkých katastrof Igora M. Len akosi zabudol dodať, že jeden hrubý plát v tých lazaniach - tej lazani? - je on sám. Ale toto nie je o Všeministrovi Všehomíra, preto túto tému opustíme).

Dnes to bude o jesennej atmosfére. K téme "šetrenia pí" sa vrátim na záver v bizarnej časti.

A bude to vo viacerých častiach (aj keď ešte presne neviem v koľkých).

Prvá inšpirácia prišla na ceste z práce (škola v Starej Bystrici) domov (žilinské sídlisko Solinky).

Milujem prechod z leta do jesene. Ako sa postupne sfarbujú lesy (aj tie sídliskové), opadané žlté, červené a hnedé listy vytvárajú farebné koberce a spolu s gaštanmi ma vracajú do detstva, keď sme vytvárali výtvarné koláže či stavali gaštanové figúrky. A s letom odchádza aj nezmyselný letný čas (jak ho ja nemám rád...) a vraciame sa do normálu. A padne na mňa aj mierna nostalgia v alegórii s jeseňou života. Už sa ma bytostne týka. Má viac negatív ako pozitív, ak keď pre mňa práve táto jeseň priniesla jedno úžasné pozitívum v podobe malého voňavého uzlíčka (stal som sa dedkom :-). Vlaky zdarma sú príjemný bonus naviac...

No ale to sme sa trocha zatúlali od témy.

Prichádzam na miesto činu.

Nedalo sa inak. Na zákrute, kde už Kysuce skončili a začína belský kataster, som proste musel odstaviť.

pozdravujem vás, lesy hory...

Auto odparkujem na kraji cesty a idem sa trocha prejsť

Smerom z kopca je pri ceste "uvítací kameň" :-)

V zákrute stojí pod mohutným stromom neprehliadnuteľný kríž

a hneď vedľa križovatka cyklotrás. Inšpirácia na budúce leto...

Cesty a lesní pracanti

Po pravej strane, za krížom, sú lesní pracovníci (zladení v jesenných farbách), lesné cesty a hlavne farebné prírodné scény.

Krásavec nad krížom už v jesennom šate

Makači (momentálne oddychujú)...

... a výsledok ich práce

Lesná cesta, vábiaca na dlhšiu prechádzku (a možno aj huby, aj keď na tie som bol naposledy keď ešte decká boli malé. Takže možno 20 rokov...). Možno inokedy...

Po tejto radšej nie, tá je skôr pre "makačov"... (aj keď ešte horšiu sme brázdili cestou z vyhliadkovej veže v rámci branného cvičenia. O tom na záver jesennej série)

Scenérie.

Kontrast týčiaceho sa zelenáča v pozadí a žltej družiny vpredu

Tu je kontrast ešte kontrastnejší. Trocha pripomína dresy MŠK Žilina. Toho času v kríze...

Pozorné oko zazrie pár šípok

Túto kytičku a srdiečko som pri mohutnom kmeni strážcu kríža zaregistroval až pri návrate do auta

O čosi nižšie som ešte raz zastavil pri pasúcich sa ovečkách. Tiež patria k jesennému koloritu

Bizarná príloha.

Bude v troch kapitolkách. Prvá súvisí s názvom článku a perexom, ďalšie dve sú inšpirované na tomto blogovisku.

Šetrenie pí.

Už Je-seň. Toto som už vysvetlil.

Dalo by sa šetriť aj na iných slovách či vetách. Uvediem tri, ďalšími môžete obohatiť diskusiu.

Náš pagáj má rád šovicu.

(zdroj: koláž -mg- wikipédia)

Máme doma kučku, ktorá najradšej zobe kuricu.

(zdroj: koláž -mg- wikipédia)

A verička v lese? Tá ľúbi oriešky, zaniesli sme je kosový.

(zdroj: koláž -mg- wikipédia)

V tomto zmysle je pamätná veta ešte z vysokoškolských čias, keď sme si dohadovali rande.

Počkaj ma predajom. (v origináli počkaj ma pred predpredajom).

O ďalších dvoch inšpiráciách lovci bizáru vedia.

Kácanie.

V rámci nápadu, priam "atómofky" hodnej nášho Všeministra mám trocha obavy, aby nájazdami teplachtivých občanov nedošlo k totálnemu vykácaniu celého katastra.

(ilustračný obrázok)

(ilustračný obrázok)

Plochozem.

Priznám sa, pod vplyvom spomínaného článku som sa stal aj ja zástancom tejto teórie.

Objednal dom do školy nový model slnečnej sústavy:

Zem v spoločnosti ostatných planét

A aj zatmenie je úplne iný zážitok...

(zatmenie)

Post Scriptum

Podľa inej inšpiratívnej teórie by som mal tento článok zverejniť tesne po polnoci (popol noci*)

Mal by som vraj najlepšiu čítanosť a pozíciu v rebríčku. Lenže nie čítanosť ma trápi.

A navyše už sa mi chce spať.

Moja túžba je iná. Hľa:

Už som pred časom v sérii článkov robil kampaň, vtedy odberatelia rapídne stúpli. Ale stále to nie je dosť...

Nájde sa 17 statočných?

(irony off :-)

* popol noci - spomenie si niekto, v ktorom mojom článku bolo toto spojenie? Stačí ich pozrieť 183...