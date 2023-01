Zimný Londýn (aj keď na záver aj letný). Part 06 - Arsenal, we're on your side (ako som sa stal skalným fanúšikom Arsenalu)

Ale nebolo to vôbec jednoduché, zápasy bývajú zväčša vypredané a nie je to vôbec lacná záležitosť. Do "výberového finále" sa dostali zápasy Arsenalu a West Hamu. Napokon sa podaril Arsenal, čo sa dodatočne ukázalo ako skvelá voľba. Začínala famózna jazda kanonierov, ktorá dúfam skončí titulom.

Ale zápas si necháme na záver.

Začneme zimnou prehliadkou štadióna, ktorá v takomto rozsahu v lete nebola možná. Predsa len tam bol celkom nátresk :-)...

Stručne o klube.

Arsenal Football Club je anglický futbalový veľkoklub z Londýna. Patrí medzi najúspešnejšie anglické kluby s 13 titulmi v Premier League a 14 titulmi v FA Cupe.

Klub bol založený v roku 1886 v londýnskej časti Woolwich. Založila ho ako "Dial Square" skupina pracovníkov, ktorí boli zamestnaní v dielni u výrobcu zbraní – "Royal Arsenal" vo Woolwich v juhovýchodnom Londýne. Preto majú prezývku The Gunners (kanonieri) a delo v logu.

V roku 1913 sa presťahoval na štadión Highbury. Tam zotrval až do roku 2006, kedy sa z kapacitných dôvodov presťahoval na moderný Emirates Stadium.

Tu to stopnem. Tento článok nebude o histórii, hoci veľmi zaujímavej. Záujemci nájdu veľmi podrobné informácie na wikipédii.

Emirates Stadium.

logo sponzora na priečelí štadiónu (zdroj: -mg-)

Prichádzame.

z ulice nezablúdite... (zdroj: -mg-)

Danny Fiszman (1945 - 2011) bol obchodník s diamantmi, akcionár a riaditeľ futbalového klubu Arsenal, ktorý zohral vedúcu úlohu pri presune klubu z Highbury na súčasný štadión. (zdroj: -mg-)

pohľad na štadión. Vpredu prvá socha (k nim sa za chvíľu dostaneme) (zdroj: -mg-)

súčasné klubové logo (zdroj: -mg-)

domov futbalu. Stručné a výstižné (zdroj: -mg-)

dvojica diel pod schodami... (zdroj: -mg-)

... a stožiar na malom ostrovčeku. (zdroj: -mg-)

pod stožiarom medzi kvetmi je fotografia. O jej pôvode neviem nič bližšie... (zdroj: -mg-)

Sochy, vlajky, panely... Funkcionárske a hráčske ikony klubu.

V priestoroch okolo štadióna som našiel celkom 5 sôch a množstvo červených vlajok s portrétmi hráčov. Na fasáde štadióna sú zasa "vizitky" hráčov z celej klubovej histórie. Vraj je tu prezentovaných 32 ikôn klubu. Podľa toho som všetky nenafotil.

Začneme trénerom a funkcionárom.

Herbert Chapan, slávny tréner z rokov 1925 - 1934 (podrobne na wikipédii) (zdroj: -mg-)

Tento chlapec si ako 12-ročný kopal mičudu, keď si ho všimol dôležitý človek. Dá sa povedať, že prišiel ku svojej kariére ako Romana Tabák k poslaneckému mandátu :-) (zdroj: -mg-)

Na tejto tabuli je jeho príbeh. Kenneth John Friar to dotiahol na člena predstavenstva, výkonného riaditeľa a tajomník futbalového klubu Arsenal. V septembri 2020 bol vymenovaný za doživotného prezidenta klubu. (zdroj: -mg-)

dnes je po ňom pomenovaný most, lemovaný vlajkami s portrétmi najslávnejších hráčov. (zdroj: -mg-)

Tri (asi) najväčšie hráčske legendy.

Iné hráčske sochy som tu neobjavil. Pridám k nim aj vlajky a "vizitky" z fasády štadióna.

Tony Alexander Adams, (* 10.10.1966)

Tony bol obrancom Arsenalu až 22 rokov. Je považovaný za legendu klubu a taktiež patrí medzi 100 najlepších hráčov Premier League. S Arsenalom vyhral štyrikrát titul Premier League, trikrát FA Cup, dvakrát Ligový pohár, Pohár UEFA a trikrát Anglický superpohár.

(zdroj: -mg-)

(zdroj: -mg-)

(zdroj: -mg-)

Dennis Nicolaas Maria Bergkamp (*10.5.1969)

Tento Holanďan do Arsenalu prestúpil v roku 1995 z Interu Miláno. za 7,5 miliónov libier. Jeho výkony išli hore po príchode trénera Arséna Wengera v roku 1996. V roku 2006 oznámil ukončenie aktívnej futbalovej kariéry.

(zdroj: -mg-)

(zdroj: -mg-)

(zdroj: -mg-)

Thierry Daniel Henry (* 17.8.1977)

Je považovaný za jedného z najlepších útočníkov v histórii a často je označovaný fanúšikmi a novinármi za najlepšieho hráča v histórii Premier League. V rokoch 2003 a 2004 skončil druhý v ankete Futbalista roka FIFA, a v roku 2003 tiež druhý v ankete Zlatá lopta. Dvakrát bol zvolený hráčom roka v Premier League a šesťkrát v rade sa objavil v tíme roka Premier League.

(zdroj: - mg-)

(zdroj: -mg-)

(zdroj: -mg-)

Na záver dám ešte vlajku ukrajinského reprezentanta z aktuálneho kádra - Olaksandra Zinchenka.

(zdroj: -mg-)

Dokončíme prehliadku štadióna.

množstvo kachličiek a tabuliek na zemi... (zdroj: -mg-)

... na schodoch i múroch. Predpokladám, že si ich môžu fanúškovia zakúpiť. (zdroj: -mg-)

klubové múzeum (zdroj: -mg-)

logo sa vyvíjalo (zdroj: -mg-)

stánok zo suvenírmi (zdroj: -mg-)

Na odchode si "cvakneme" štadión z druhej strany.

(zdroj: -mg-)

(zdroj: -mg-)

Aj toto je Arsenal (stanica metra, puby, dokonca aj holičstvo...)

Prechádzka po okolí štadióna.

jediný klub, ktorý má vlastnú stanicu (zdroj: -mg-)

jeden z pubov... (zdroj: -mg-)

... a umenie v jeho okolí (zdroj: -mg-)

(zdroj: -mg-)

klubový účes? (zdroj: -mg-)

Highbury.

Bývalý štadión je neďaleko nového. Pre predstavu (pohľad z 18. poschodia vežiaku):

(zdroj: -mg-)

Dnes sú tu nájomné byty a namiesto ihriska je záhrada.

prichádzame (zdroj: -mg-)

pohľad do dvora (zdroj: -mg-)

(zdroj: -mg-)

vchod (zdroj: -mg-)

Retroleto. Sobota, 13. august 2022.

Krásny zápas. Videli sme víťazstvo domácich, 6 gólov (z toho dva dala nová akvizícia a bleskovo miláčik tribún Gabriel Jesus) (zdroj: -mg-)

Z bulletinu.

titulka (zdroj: -mg-)

Gabriel Jesus, nový miláčik tribún. V súčasnosti zranený na MS, ale Arsenal je rozbehnutý a ničí súperov aj bez neho... (zdroj: -mg-)

snímka z histórie (zdroj: -mg-)

pozvánka na slávne severolondýnske derby, údajne "najdivokejšie" v PL. (zdroj: -mg-)

Zápas.

suveníry (zdroj: -mg-)

občerstvenie (zdroj: -mg-)

K nasledujúcim záberom dokresľuje atmosféru klubová hymna - Arsenal, we're on your side.

so synom v 50-tisícovom dave (zdroj: -mg-)

elektrizujúca atmosféra (zdroj: -mg-)

(zdroj: -mg-)

(zdroj: -mg-)

Po zápase. Spokojnosť a nadšenie...

(zdroj: -mg-)

(zdroj: -mg-)

A to je zo zimného Londýna (aj s letným bonusom) všetko.

Ale z toho letného je materiálu požehnane, vrátane 3 dielov Cykloleta.

Snáď do najbližšieho leta stihnem ...

