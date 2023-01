Zimný Londýn. Part 01 - Happy New Year (pestrofarebný Trojkráľový kaleidoskop z Carnaby street).

Lenže.

Napriek 200 napísaným blogo-článkom (tento je dvestoštvrtý) mám veľké letné resty.

Len v decembri som dokončil Cykloleto (a vlastne nedokončil, v kešeni sú ešte 3 výlety v Londýne). Stále čakajú na publikovanie skanzen Vychylovka, chata na Magure či miniséria z chorvátskeho Rabacu a Lábinu (leto 2021) a Tríbeč s Trhlinou ešte z leta 2019. No a z aktuálneho leta 2022 mám v zásobe spústu nespracovaného materiálu z Londýna a okolia.

No čo už, resty sú resty, treba sa s nimi vysporiadať. Lenže, ak by som s tým začal teraz, nakopili by sa resty ďalšie a ostal by som v začarovanom kruhu. A tak zvolím iný postup. Začnem riešiť veci aktuálne a pomedzi to skúsim resty postupne odbúravať.

Toľko trocha komplikovaný úvod.

A tak už bez ďalších rečí ideme do súčasnosti. Konkrétne včera.

Hoc už Traja králi, vraj ešte objavíme sviatočnú výzdobu. Sadáme do metra a ideme podľa google odporúčaní. Nastúpte, o chvíľu zaznie "...the door is closing".

Vianočný a Novoročný Londýn na Tri krále.

Oxford Street and Regent Street

To boli prvé tipy. Vraj budú svietiť až do 8.1. Nesvietili, energetická kríza zrejme postihla aj Kráľovstvo. (Nie tak celkom, ako neskôr uvidíme v Kráľovských botanických záhradách. Ale tak to bolo aj v horúcom lete, všetky lúky žlto vyprahnuté, ale tie kráľovské boli svieže zelené...)

Takto sme to videli:

Regent street s anjelikmi (zdroj: -mg-)

Oxford street. Hviezdy už zhasli. (zdroj: -mg-)

A takto sme si to neskôr vygúglili:

The best Christmas lights (zdroj: cntraveller.com)

Oxford Streets Christmas Lights (zdroj: secretldn.com)

Napokon sme niečo našli. Na nenápadnej odbočke s Oxford Street.

a predsa sa svieti! (zdroj: -mg-)

Carnaby Street nesklamala.

(zdroj: -mg-)

Vydali sme sa podľa smerovky. A ocitli sme sa v centre pestrofarebných dekorácií.

celkový pohľad (zdroj: -mg-)

hviezdy, ... (zdroj: -mg-)

... zmeguľa (?),... (zdroj: -mg-)

... vtáčiky, snehuliak, vločky, ... (zdroj: -mg-)

... koruna a vlajka... (zdroj: -mg-)

... jazyk,... ups. JAZYK? (zdroj: -mg-)

Tu sme sa zarazili. Pokiaľ doteraz sme si všetky čačky vedeli aspoň zhruba priradiť k Vianociam, čo s nimi má jazyk?? Pripomenul mi nejakú LP Elánu s ilustráciami Alana Lesyka, ale to nebude ono...

O pár metrov sa všetko vysvetlilo. Trocha reklamnej komercie sa vpašovalo.

(zdroj: - mg-)

Ulica je pomerne krátka. O chvíľu sme na konci. Ešte ma zaujala jedna fasáda v bočnej uličke.

(zdroj: -mg-)

svieť (?), smej sa, snívaj a tancuj (zdroj: -mg-)

oslavy na Carnabe st. (zdroj: -mg-)

Vraciame sa naspäť. Obzeráme svetielka z druhej strany. Pri zemeguli (?) ma upútalo niečo, čo som si predtým nevšimol.

štyri mesiace ??? (zdroj: -mg-)

Ešte nakukneme do vyzdobených uličiek vľavo a vpravo a naša prehliadka končí.

guličky vľavo (zdroj: -mg-)

trocha komercie vpravo (zdroj: -mg-)

Winter London. Čo nás ešte čaká.

(teda my to už máme absolvované).

Part 02. Uličné veterány.

klasika. Tieto pôvodné už len ako turistické atrakcie. (zdroj: -mg-)

na uliciach sme našli aj zopár takýchto retro kúskov ako toto volvo. (zdroj: -mg-)

Sem zakomponujeme pár exponátov ešte z letnej expozície filmových štúdií Harryho Pottera.

trojposchoďák (zdroj: -mg-)

Ford Anglia. Ladíme... (zdroj: -mg-)

Part 03. Clissold park (fascinácia stromov I.)

(zdroj: -mg-)

nad vodou (zdroj: -mg-)

alej (zdroj: -mg-)

vtáci ako od Hitchcocka (zdroj: -mg-)

starý a nový kostol Sv. Márie (zdroj: -mg-)

Part 04. Royal botanic gardens (Christmas Kew). Facinácia (nielen) stromov II.

(zdroj: -mg-)

(zdroj: -mg-)

vianočná projekcia (zdroj: -mg-)

farebné variácie (zdroj: -mg-)

(zdroj: -mg-)

The King of garden (zdroj: -mg-)

Part 05. Christmas kew - krížová cesta (mikroblog).

Sorry, ale bez ukážok. Prišli by ste o prekvapenie...

Part 06. Arsenal, we're on your side (na štadióne The Gunners)

(zdroj: -mg-)

Toto je vlastne druhá časť o Arsenale. Prvá (reportáž z letného zápasu Arsenal vs. Leicester čaká v letných restoch). Dnes nás čaká prehliadka štadiónu, ktorá v 50-tisícovom dave nebola možná)

Emirates Stadium. (zdroj: -mg-)

Tierry Henry. Pár legiend Arsenalu má aj vlastnú sochu. (zdroj: -mg-)

Ďalšie legendy majú na fasáde štadiónu svoju vizitku... (zdroj: -mg-)

... alebo sú na vlajkách. (zdroj: -mg-)

bývalý štadión Highbury, svedok úspechov éry Arséne Wengera či už spomínaného Tierryho Henryho. Po 93 rokoch na štadióne v roku 2006 odohrali posledný zápas, dnes sú tu nájomné byty v rámci projektu Highbury Square. (zdroj: -mg-)

Bye, see you later.