Keď chlapci sú v pasci (a nevedia kam).

Kráčajú mestom Mávajú nám

Svoj vážny problém má každý sám

Nájsť seba v tom veku žrebcov

Správne vstúpiť do správnych dvier

Vlastné góly pália v sieti

Ver chlapcom Ver.

(zdroj: koláž z webu -mg-)

(zdroj: koláž z webu -mg-)

Ver chlapcom Ver...

Ale o týchto chlapcoch to bude dnes len okrajovo. Predtým si dajte Mariku v úplnom znení.

Prví dvaja chlapci. Robo & Robo.

Prvý je v pasci doslova. Druhého zachránili od podobného osudu poslanci. Veď sú iní ako obyčajná chamraď, niečo viac. Ale poslankyňa Hatráková si aspoň spomína na tie časy. Nerada by, aby sa vrátili...

(pamätaj, chamraď si a na chamraď sa obrátiš).

Ale toto nie je primárne o Roboch.

Tretí chlapec. Náš súdruh, influencer Ľuboš.

(zdroj: web)

Prezidentka je americká...

(dav dopĺňa. Zlý, zlý, zlý dav. Ako neskôr vysvitne, Ľuboš to tak nemyslel).

A znova, a znova, a znova...

(Ľudia sú Bláhoví. A majú často pamäť akváriovej rybky... ).

(zdroj: web)

(včera možno Ľuboš dal svojej matke kytičku. A spolu s celým ansámblom symbolicky, ako na MDŽ všetkým mamám.

(zdroj: pohladnice.emamut.eu)

Samozrejme, okrem amerických kuriev. Ktovie, kam radí ich prvú dámu, ktorá nás poctila svojou návštevou...)

(Sú - budú až poberú rozum Ľubošove deti naňho pyšné? Kiežby jabĺčka padli ďaleko od červavej jablone).

(zdroj: koláž z webu -mg-)

Intermezzo s troma dievčatami (v červených outfitoch).

(zdroj: web)

Prezidentka je americká... (dav dopĺňa).

A znova, a znova, a znova...

A doňa Monika nepočuje. Aj by sa chcela vyčleniť, aj sa nedá. Ani oblečená, ani nahá (preboha, len to nie!)

(napokon možno aj niečo začula. Veď povedala, že to bol zlý, zlý, zlý dav. Vraj aj ju vypískal...)

(zdroj: web)

Aj sa ospravedlnila pani prezidentke.

Z letiska, neznieslo to odklad.

(zdroj: web)

Nie že by to myslela úprimne, ale došlo jej, že to video v pôvodnom znení nedajbože s titulkami si isto pozrú aj jej chlebodárcovia z Bruselu. A úprimne, ostane z toho europlatu okrem chleba aj na čačky.

A síce nie nahá (zvolajme Hosana a Bohuchvála), ale ako na potvoru v nepriehľadnuteľnom outfite. Treba zachrániť, čo sa dá...

Veď kde inde by dostala taký flek.

Nie je naivná ako Tabák z tatranských bystrín (čo chce prezliecť kabát).

Je skúsená a vie, že aj tie "predajné" (slovenské kurvy) môžu byť veľmi ľahko nepredajné.

Romanka má zrejme iné ambície.

(zdroj: web)

S novým kabátom beží o 106 do rodinnej stajne. Veď vyzerá k svetu. Lebo veď poslanecký mandát je fajn, zahojí na jedno volebné obdobie. Ale taký malý Borisko zahojí na celý život. Pravda, pokiaľ budú naši stále kryť našich. Na farbe dresov nezáleží, na všetkých je nášivka Proti Korupcii. Výpovedná asi tak, ako že sponzor Gazprom je zárukou mieru...

(zdroj: koláž z webu -mg-)

Svet je vo finále. Ale stále plný paradoxov...

Koaliční chlapci. A jedna princezná Krasomila.

(zdroj: web)

Tak títo sú v onakvejšej pasci...

Rišovi poslanci hlasovali v kľúčovej protikorupčnej agende ako jeden poslanec (poslankyňa).

Tak hlasovala aj Borisova družina, len tak dáko naopak, ako kážu koaličné dohody.

A hádajte, po koľký krát.

Kvízová otázka: ktorý z chlapcov je najmilší Igorov koaličný pobratim a ktorý vyvrheľ?

(Igor svoje zlyhania neodpúšťa).

A najčerstvejšie zlyhanie bagatelizuje. Veď to len dve poslankyne*...

(zdroj: blog sme tupou ceruzou)

Len na okraj, jeho posadnutosť "zákernou" prezidentkou je famózna (zákernému všetko zákerné).

Aby netrieštili sily, mali by nájsť s Robom spoločného silného prezidentského protikandidáta. Čo bude "milosti plný". Budú tú milosť možno potrebovať obaja...

* Kvízová otázka číslo 2: Koľkože to chýbalo hlasov?

Svet je vo finále. Ale stále plný paradoxov...

(nepočuli sme to už?)

(Krasomilu teraz neriešime. Tá svojou ješitnosťou rozbila vlastné kráľovstvo na capmr cimpr a zo svojou družinkou verných je už len komparz. Že má v závere aj svetlé záblesky je len slabá náplasť.

A buď sa vráti do Igorovho košiara, alebo skončí na smetisku dejín. Čo ale možno aj v prvom prípade. Aj s celým košiarom...)

(zdroj: koláž z webu -mg-)

A teda kam z tej pasce, chlapci koaliční?

(Paradoxy po tretie a naposledy. Predané).

(zdroj: web)

Igor nedopustil vyhodenie Borisovej družiny.

A VŠETKO a VŽDY sa mu tolerovalo (a Boris je ako dieťa. Skúša stále viac, až kam sa dá...)

Lebo však treba ústavnú väčšinu. Ozaj, na čo vlastne bola doteraz využitá?

Jáj, zvolenie Maroša Žilinku. No ďakujeme všetci pekne. 363 krát. A vlastne tam ju ani nebolo treba...

Časy sa ale menia.

Ústavná väčšina je chiméra. Dnes sa bavíme o takej obyčajnej. Ako Igorovi poslanci.

A Igor dobre počíta (nakoniec to po zblúdení dvoch ovečiek, ktoré pri tvorbe kandidátky šli náhodou okolo alebo sedeli na schodoch okolo ktorých šiel on, zažil v priamom prenose), excel nepustí.

Akosi ale nerieši, že nepustí ani bez Riša. Ktorý si povedal, že keď prešlo vydieranie toľkokrát Borisovi, bude raz trucovať aj on.

Tu sa zdá byť Igor neoblomný. Nech padne hoc aj vláda, veď Rišo už povalil dve.

(Igor rozlišuje vládu svoju a Edovu. A už sme spomínali, neodpúšťa. A len tak mimochodom, akosi cudne mlčí, že pri povalení Radičovej vlády tlačil na tej istej strane ako Rišo...).

V stredu vraj uvidíme.

Alebo aj nie, pud sebazáchovy majú ľudia pri korytách vraj silný.

Predčasné voľby ako únik z pasce?

A ja by som nedbal.

Aj s rizikom, že dopadnú úplne v rozpore s mojimi predstavami (ale úprimne, momentálne sú veľmi hmlisté).

Ale dopadnú v súlade s názormi a prianím väčšiny. A tak to má byť. Ak väčšina chce štát podľa Orbána, máme ho mať. O tom je demokracia.

Labutia pieseň?

(zdroj: web)

Táto vládna garnitúra svoju šancu zrejme stratila. Čiastočne objektívne (pandémia, vojna na Ukrajine s hospodárskymi dôsledkami), ale veľkou mierou svojim diletantizmom (Igor), špekulantstvom (Boris), ješitnosťou (Veronika) či nulovým sociálnym cítením a empatiou (Rišo).

A napokon, možno sa karty nerozdajú úplne beznádejne...

(zdroj: web)

P. S.

Už veľmi politické dišputy nepozerám. Ale nenechal som si ujsť dvakrát pani prezidentku. Na hrane a v Nočných dialógoch. Je malý (veľký) zázrak, že ju v tejto politickej súčasnosti (často stoke) máme.

A rád počúvam Mariána Leška u Moniky Tódovej. Naposledy o vzniknutej korporátnej väčšine.

(zdroj: web)

Ako vždy skvelý.

Prisahám, neopisoval som (počúval som podcast až keď som mal text hotový).

Vybral by som (nech vás navnadím :-) :

- sekundový rozbor Romany Tabák

- dojemný vzťah Igor - Boris (aj so stručnými analýzami oboch pánov)

- možní prezidentskí milostiplní kandidáti opozície (BlaBla...)

- čo šokantné má Igor v talóne zo stretnutia s pani prezidentkou

- a napokon Dáma v červenom, ktorej zlyháva sluch i zrak...