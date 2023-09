Ako zistiť kto robí cenzúru na blogu SME ?

Po prečítaní aktuálnych blogov, ich poradia a čísla čítanosti, som dospel k uzáveru, že som niekomu asi "sympatický" a dáva prednosť vlastnému názoru, alebo spriaznenému. Našťastie si fotím monitor a mám dostatok podkladov na toto podozrenie. Preto ani nemienim bojovať, alebo byť presviedčaný hordou dobre platených právnikov, ktorí by si na mne zgustli tak, ako už mám skúsenosť.

Stačí mi, že sa to objavuje iba pri niektorých menách a v niektorých súvislostiach. Ja som vždy adresný, uvádzam skutočnosti a plné mená. Možno sú dotknutými kapitálovými účastníkmi alebo pod. a bránia svoj kapitál, alebo meno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vtedy to považujem za O.K. Nemôžem si dovoliť ďalších 20 rokov boja so" spravodlivosťou", akú mám skúsenosť a o ktorej všetci moji blízki vedia. Z vekových dôvodov, hoci práve teraz tí "neskúsení" politici nastoľujú spravodlivosť, nakoľko im to banda "spravodlivých" profesionálov dovolí.